Кристиан Даниельсон прибыл в Тбилиси и встретился с Саломе Зурабишвили

Личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля, шведский дипломат Кристиан Даниельсон прибыл в Тбилиси. Он будет посредником в политическом диалоге между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией.

В тбилисском международном аэропорту Даниельсон заявил журналистам, что ждёт очень насыщенной, трёхдневной работы со сторонами политического процесса.

Дипломат уже встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Запланированы переговоры с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, лидерами политических партий и представителями гражданского общества.

Ранее Тбилиси с визитом посетил сам Шарль Мишель. Он встретился с официальными лицами, а также лично организовал встречу грузинских властей и оппозиции. Европейский политик заявил, что 16 марта в Брюсселе состоится заседание Совета по ассоциации ЕС-Грузия, где будет рассматриваться текущая политическая ситуация в стране. Он призвал стороны прийти к компромиссу и найти пути выхода из политического кризиса, который начался после парламентских выборов 31 октября 2020 года и обострился из-за ареста лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелия.