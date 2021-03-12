Джо Байден подписал закон о помощи экономике США на $1,9 трлн

Президент США Джо Байден подписал закон о пакете экономической помощи в 1,9 триллиона долларов в связи с пандемией коронавируса.

Как сказал Байден, решение поможет простым американцам справиться с последствиями кризиса. "Этот исторический документ нацелен на восстановление хребта нашей страны, на то, чтобы дать работающим в ней людям, среднему классу, тем, кто помогает её развивать, возможности для борьбы", - подчеркнул Байден во время подписания пакета в Овальном кабинете.

Это произошло на следующий день после того, как законопроект, названный "Планом спасения Америки", одобрил Конгресс США. Президент Байден позднее 11 марта планирует выступить с обращением по случаю годовщины со дня введения в стране карантинных мер из-за коронавируса.

"Голос Америки" отмечает, что выступление будет впервые транслироваться в прайм-тайм и, как ожидается, продлится около 20 минут.

Эпидемия унесла в США жизни более 529 тысяч человек. По числу заболевших и умерших от COVID-19 страна занимает первое место в мировой статистике. Речь идёт об официальных данных.

"План спасения Америки" предполагает финансовое содействие при распространении вакцин против коронавируса, оказание помощи домовладельцам и арендаторам, поддержку возобновления работы школ, помощь федеральным и местным властям, расширение льгот на детей.

Большинство американцев получат прямую выплату на счет в 1400 долларов. По информации Белого дома, деньги начнут поступать уже начиная с этой недели.