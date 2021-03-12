Четыре экс-президента США снялись в рекламе вакцины — без Трампа

Четыре экс-президента США и бывшие первые леди снялись в социальной рекламе с призывом вакцинироваться от коронавируса. В ролике участвовали Джимми Картер, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама – все ныне живущие бывшие президенты, кроме Дональда Трампа и его супруги.

Бывшие лидеры США в ролике объясняют, почему стоит сделать прививку. Например, Обама говорит, что хочет вновь встретиться с матерью супруги, а Буш-младший – что хочет пойти на стадион Texas Ranger. В рекламе также показано, как участники видео получают свою дозу вакцины.

По данным CNN, Трамп и его супруга Мелания не снимались в рекламе, так как привились в Белом доме ещё в январе, но не рассказывали об этом. В самом начале пандемии COVID-19 Дональд Трамп скептически относился к информации о коронавирусе.

Ряд представителей американского научного сообщества и рядовые граждане считают, что Трамп из-за своего подхода несёт ответственность за многочисленные смерти от коронавируса в Соединённых Штатах. Страна находится на первом месте по числу выявленных случаев COVID-19. Число заболевших с начала пандемии приближается к 30 миллионам. Умерли почти 550 тысяч пациентов.

В США идёт вакцинация населения препаратами Moderna и Pfizer/ BioNTech. По последним данным полную вакцинацию прошли около 10 процентов жителей. Президент Джо Байден заявил, что к 1 мая у каждого американца будет возможность сделать прививку от COVID-19.