Строительство плотины и водохранилища Намахвани ГЭС временно приостановлено

Строительство основной части Намахвани ГЭС – плотины и водохранилища – приостановлено до окончания дополнительных исследований, касающихся безопасности и надежности объекта. Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

Как пишет «Новости-Грузия», глава Минэкономики объявила о решении по итогам встречи с жителями Цхалтубского муниципалитета, которые выступают против строительства каскада ГЭС на реке Риони. В это воскресенье, 14 марта, они планируют провести очередную протестную акцию в Кутаиси.

«Несмотря на то, что проект Намахвани является одним из наиболее хорошо изученных, начиная с прошлого века проведено множество исследований, особенно за последние 5 лет, мы договорились с компанией, что они не начнут строительство основных частей ГЭС – плотины и водохранилища – до тех пор, пока мы не выполним несколько принципиальных исследовательских проверок/валидацию», – заявила Турнава.

Глава Минэкономики пообещала, что к процессу будут подключены независимые эксперты, в том числе, те, которым доверяют протестующие. Турнава уверена, что по завершению их работы прекратятся разговоры о недостаточности исследований, предшествовавших выдаче разрешения на строительство ГЭС.

Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС (регион Имерети) турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group.

Каскад соединяет две гидроэлектростанции на реке Риони: Квемо Намахвани мощностью 333 МВт и Земо Намахвани мощностью 100 МВт. После завершения проекта производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 750 миллионов долларов.

Противники строительства ГЭС утверждают, что это сейсмически активная зона и вести здесь строительные работы нельзя. Они также заявляют, что при разработке проекта были допущены ошибки.

Почти пять месяцев протестующие остаются в палатках в зоне строительства, требуя, чтобы турецкая компания покинула ущелье Риони, а правительственные распоряжения о выдаче прав на собственность и на строительство были отменены.

Между участниками акции и полицией несколько раз происходили столкновения, сопровождавшиеся задержаниями.