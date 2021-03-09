В обсуждении Намахванской ГЭС подскочило напряжение

Сегодня депутаты грузинского парламента обсуждали проект Намахванской ГЭС. Министры экономики и охраны окружающей среды отвечали на вопросы в двух комитетах. Не обошлось без скандала и взаимных обвинений в некомпетентности.

Ход дискуссии был обусловлен самим форматом встречи – согласно регламенту, министрам Натии Турнава и Левану Давиташвили отводилось по три минуты на выступление, после чего они столь же лаконично должны были отвечать на вопросы.

Открывая встречу, глава Минэкономики повторила тезис об исключительной важности проекта, и попыталась рассеять подозрения:

«Здесь говорят, что мы безвозмездно передали все ущелье компании. Это неправда, мы передали лишь те участки, которые необходимы для реализации проекта, к тому же они не освобождены от налога на имущество. Во время эксплуатации ГЭС компания выплатит в виде налога около 120 миллионов долларов».

Далее она перешла к ответам на критику строительства ГЭС, призвав исключить из риторики ксенофобские высказывания против турецких инвесторов, и сосредоточиться непосредственно на структурном обсуждении проекта.

«Мне интересно, из собравшихся здесь кто-нибудь поддерживает общую кампанию против строительства ГЭС и поддерживает ли кто-то риторику разжигания этнической розни? Если кто-то за такой подход, нам не о чем разговаривать», – заявила Натия Турнава.

«Вы подменяете суть вопроса и пытаетесь перенести конкретные проблемы населения в область ксенофобии», – парировал Варлам Голетиани, представитель «Движения за спасения ущелья Риони»:

«Недавно на центральной площади Кутаиси собрались около 15 тысяч человек. Мы считаем, что наше правительство не осведомлено о рисках и опасностях для страны в долгосрочной перспективе, или пытается их не замечать. Когда вы намеренно дискредитируете подход к вопросам и пытаетесь выставить их как ксенофобские, это ваша проблема, у нас, жителей ущелья, конкретные претензии к правительству. Сейчас так вышло, что власть пытается выставить протестующих ксенофобами и маргиналами, мы не дадим вам такой возможности».

Далее встреча продолжилась в форме ответов на вопросы. По словам одного из выступавших активистов, «подтвердились прогнозы скептиков, которые считали, что власти банально тянут время, пытаясь сбить искру протеста, утопив обсуждение проекта в тиши правительственных кабинетов».

Впрочем, члены кабмина и не скрывали, что не будут долго тормозить строительство гидроузла. В заключительной речи Натия Турнава подтвердила, что решение принято и пересмотру не подлежит:

«Мы не собираемся проводить основательную ревизию проекта, так как он утвержден, и правительство взяло на себя ответственность за его осуществление. Но мы собираемся провести всесторонне обсуждение, и если понадобятся дополнительные исследования по ряду вопросов, провести их. Что касается позиции некоторых экологических организаций по оценке воздействия на окружающую среду, то они в свое время со схожими мотивами выступали против нефтепровода Баку-Джейхан, рисуя апокалиптические картины. Все мы видим, что ничего подобного не произошло», – подытожила министр.

Участники сегодняшней встречи условились, что дискуссия возобновится в ближайшем будущем.

Напомним: противники строительства каскада четвертый месяц протестуют в палатках возле предполагаемого места начала работ, заявляя, что ни в коем случае не допустят возведения ГЭС, ради которой будет затоплено более 600 гектаров плодородных земель в ущелье.

Власти аргументируют строительство тем, что Намахванская ГЭС, мощностью в 430 МВт, должен полностью решить проблему дефицита электроэнергии в стране, заверяют в правительстве.