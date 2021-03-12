«Когда протрезвели – ужаснулись»

Массовая драка в ленингорском ресторане «Старая крепость» 8 марта вызвала громкий политический резонанс. Некоторые грузинские СМИ и пользователи соцсетей распространили информацию, будто трех юношей-грузин избили за то, что они посмели танцевать грузинские танцы, несмотря на категорический запрет начальника районного отдела культуры. Что произошло на самом деле?

Вечером 8 марта ресторан «Старая крепость», обустроенный в резиденции ксанских эриставов, был заполнен до отказа. Помимо завсегдатаев заведения здесь гуляли российские контрактники – человек десять. Вместе с ними в зале проводили банкеты сразу несколько бюджетных организаций – детский сад, районная больница и другие. Но главным клиентом вечера был районный отдел культуры. Многочисленные сотрудники отдела пировали за столами, поставленными в один ряд почти на всю длину огромного зала. На главном тожестве присутствовали глава района Виталий Мамитов и некий чиновник из Цхинвала.

О том, что происходило до начала драки можно судить по сюжетам, которые участники банкета снимали на телефон и тут же рассылали знакомым. Наутро после драки почти все записи удалили, но несколько все же уцелело. Вкупе с рассказами очевидцев их достаточно, чтобы восстановить тот вечер в ресторане.

Представьте картину. Народу в зале битком. Пьют, закусывают, пляшут. Гости заведения уже в изрядном подпитии. Мужчины начинают заглядываться на дам из соседних столиков. Контрактник замечает подпитую блондинку, приглашает ее на танец. Блондинка не против, чтобы руки подуставшего бойца передохнули на ее экваторе. Против, как это обычно бывает, оказались местные парни. Они делают бойцу замечание, дескать, на Кавказе так не принято. Контрактник отвечает, что коль дама не против, то и у молодых людей нет причин волноваться. На этом у блюстителей морали заканчиваются и набор аргументов, и терпение. Они переходят к «физическому убеждению». Почин поддерживает значительная часть мужского населения ресторана, дерутся даже приглашенные на банкет милиционеры. Глава района Виталий Мамитов пытается пресечь безобразие, но, как утверждают источники, досталось и ему.

Самое удивительное в этой истории, говорит гражданская активистка Тамара Меаракишвили, что никто из персонала или гостей ресторана не вызвал милицию:

«В драке участвовали и милиционеры, но никто из них не вызвал милицию. А если бы кого-нибудь убили? Когда протрезвели – ужаснулись. Никто не ожидал такого результата. Теперь они не такие смелые. При этом никто не помнит, за что дрались и кто кого бил – сильно выпившие были и мужчины, и женщины. Утром в РОВД мне сказали, что слышали о драке в ресторане, но никаких жалоб к ним не поступало, поэтому и выяснять нечего. Такие драки у нас часто случаются».

Больше остальных в драке пострадали зачинщики – танцоры районного отдела культуры и контрактники. Их жизням ничего не угрожает, но, по рассказам очевидцев, некоторым «испортили профиль».

По словам Тамары Меаракишвили, менее всего она ожидала, что история про пьяную драку превратиться в эпический сюжет. Будто начальник районного отдела культуры Бесо Битаров запретил грузинским танцорам танцевать грузинские танцы. Якобы молодые патриоты, презрев запреты и угрозы, пустились в пляс. Тогда взбешенный начальник приказал избить прекрасных юношей.

Грузинским танцам больше не учат в школах и детских садах, говорит Меаракишвили, но на различных мероприятиях они не сдают позиции:

«У нас запрещают учить грузинским танцам детей в школах и детсадах, но на мероприятиях танцевать грузинские танцы уж точно не запрещено. А сейчас пишут, что вот эти парни – защитники грузинской культуры. Это не так. В 2010 году, когда у нас в русской школе убрали грузинский язык, как предмет (хотя желающие изучать язык были и сегодня есть), они очень спокойно восприняли это новшество. Я тогда была единственная, кто публично выступил против – на мероприятии, посвященном дню знаний. Когда грузинские школы закрыли, все очень спокойно переключились, сказали, мы и на русском преподавать можем. Когда запретили обучать грузинским танцам, тоже никто не возмутился, сказали: «Можем научить детей калинку танцевать». А сейчас пишут: «Патриотов избили!» Какие патриоты? Просто все сильно перепили».

По словам Тамары Меаракишвили, эта история про другое. Про то, как прижившаяся у бюджетной кормушки публика сходит с ума от пьянства, безделья и похоти на глазах у обездоленной части населения. Это такая местная квазиаристократия. Начальнички с погонами и без них, которые приспособились содержать себя и свою многочисленную родню за счет штатных расписаний в бюджетных организациях.

Отдельная история, между прочим, наиболее конфликтогенная – это фаворитки. Местные чины одаривают их ставками учителей, сантехников или кого-то еще. Дамы влиятельные. Могут трудоустроить, оградить от службы в армии, отправить на учебу. Из-за них частенько вспыхивают ссоры, не редкость драки.

И, конечно, местное дворянство обожает веселье - банкеты по случаю профессиональных и календарных праздников, приезда столичных чиновников… Это такой Версаль в исполнении деревенского любительского театра. Говорит Тамара Меаркишвили:

«Откуда столько людей собралось за столом отдела? Все участники драки там оформлены. Вот в этом проблема! У нас не работает ничего, где молодежь могла бы потратить свою энергию, где она могла бы свои навыки обнаружить и развивать. Зато можно получить деньги ни за что. Будь они специалистами хоть в чем-то, у нас кипела бы культурная жизнь, а не эта. Но отдел культуры переполнен бездельниками, которые могут лишь напиться безумно и устроить драку. Год назад я опубликовала пост о том, что в отделе культуры числятся восемнадцать танцоров, девять хореографов, а также аккомпаниатор и художественный руководитель. Смотришь фамилии, и все становится ясно: Битаров, Битаров, Битаров, Битаров….».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия