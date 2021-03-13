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ВОЗ рекомендовала к применению вакцину от Johnson & Johnson
Всемирная организация здравоохранения внесла в список рекомендуемых вакцину против COVID-19 от компании Janssen, принадлежащей Johnson & Johnson, говорится на сайте разработчика. Она станет третьей по счету после Pfizer и AstraZeneca, которая удостоена этого статуса.
В компании уверены, что одобрение со стороны ВОЗ подтверждает качество продукта и расширит возможности вакцинации по всему миру.
Третья фаза исследований показала 67-процентную эффективность Janssen. Более низкий уровень по сравнению с другими вакцинами может быть связан с новыми мутациями вируса, которые не встречались в ходе тестирования других препаратов.
В числе преимуществ Janssen – возможность хранения в обычном бытовом холодильнике, а также тот факт, что укол делается лишь раз, а не два раза. Это позволяет расширить число вакцинируемых.
Накануне Janssen была одобрена Европейским агентством лекарственных средств, а чуть раньше – в конце февраля – это сделали американские власти. США получат 100 миллионов доз вакцины от Johnson & Johnson уже в первой половине года. Всего до конца этого года компания планирует выпустить один миллиард доз Janssen.
Другие новости дня
Коронавирус в Грузии: 344 случая заражения за сутки, 9 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявлено 344 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня сообщили в оперативном штабе межведомственного совета по борьбе с COVID-19.
Данные получены на основании проведения около 22 тысяч тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 1,07%, за последние две недели – 1,49%, а за последнюю неделю – 1,55%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 274 721.
Почти 55% новых случаев заражения, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 188. География остальных случаев выглядит так: Аджария – 8, Имерети – 58, Квемо Картли – 16, Шида Картли – 16, Гурия – 22, Самегрело-Земо Сванети – 18, Кахети – 8, Мцхета-Мтианети – 4, Самцхе-Джавахети – 2, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 4.
От ковида умерли еще 9 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 643.
Выздоровели 240 человека, их общее число выросло до 268 004.
На данный момент в Грузии 3 048 активных случаев коронавируса. Из них 1 316 пациентов (более 43%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках лечение продолжают 670 инфицированных, в Аджарии – 135, в Имерети – 254. Состояние 262 инфицированных тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 74 человека.
1 601 (около 53%) человек лечится на дому, а 131 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 247 граждан, в самоизоляции остаются около 5,6 тысячи человек.
С сегодняшнего дня в Грузии торговые центры и рынки работают и по выходным
8 марта в Грузии перестал действовать запрет на работу непродовольственных магазинов, рынков и торговых центров в выходные дни, поэтому с сегодняшнего дня все эти объекты принимают посетителей в обычном режиме.
Все объекты розничной торговли в Грузии теперь будут открыты не только по будням, но и в субботу-воскресенье, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Поэтапный план отмены ковид-ограничений, установленных из-за пандемии коронавируса, 24 февраля представил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили. Практически все меры снимут в стране 15 марта.
Пока что не известно, когда в Грузии отменят «комендантский час» - запрет на передвижение в ночные часы, с 21:00 до 05:00. Штраф для нарушителей составляет 2 тысячи лари (600 долларов).
В Грузию доставили первую партию вакцины AstraZeneca от коронавируса
Первая партия вакцины AstraZeneca-SKBio против коронавируса в количестве 43,2 тысячи доз, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, прибыла в Грузию. Сегодня на рассвете ее доставили самолетом в Тбилисский международный аэропорт, сообщает представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Грузии.
Вакцина AstraZeneca-SKBio произведена по лицензии на предприятии в Южной Корее. В последующем новая поставка этой вакцины будет осуществлена в апреле. Процесс вакцинации начнется в Грузии через два дня, 15 марта. За выходные препарат должны будут распределить по всем районам страны. Согласно национальному плану, в первую очередь будут привиты медработники. Сроки начала вакцинации определены, исходя из того, что ориентировочная дата прибытия второй партии вакцин AstraZeneca уже известна.
«Следующая поставка – 86,4 тысячи доз – состоится в апреле, а рекомендуемый интервал между инъекциями составляет от 8 до 12 недель», - говорится в заявлении представительства ЮНИСЕФ в Грузии.
Таким образом, в общей сложности в ближайшие недели Грузия получит 129,6 тысячи доз от AstraZeneca. Недавно правительство Грузии также обратилось к ЮНИСЕФ с просьбой об оказании помощи в закупке вакцины Pfizer-BioNTech, поставка которой ожидается в конце марта.
Как отметил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, Грузия стала четвертой страной европейского региона, получившей вакцину против коронавируса в рамках международного механизма распределения COVAX.
Посредством международной платформы COVAX до конца 2021 года Грузия должна получить 700 тысяч доз вакцин, за которые уже заплачено 5,3 миллиона долларов. Этого количества должно быть достаточно для вакцинации 20% населения страны. Согласно национальному плану, в 2021 году Грузия планирует привить до 65% взрослого населения страны или 1,6 миллиона человек. Подсчитано, что это обойдется госбюджету примерно в 164 миллиона лари (50 миллионов долларов).
У президента Армении возникли осложнения после COVID-19
Президент Армении Армен Саркисян в пятницу прошел медицинское обследование – в связи с осложнениями после перенесенного коронавируса.
Саркисян уже вернулся к исполнению своих рабочих обязанностей после обследования в медцентре «Астхик», сообщила его пресс-служба.
Ранее 12 марта поступила информация о госпитализации армянского президента из-за проблем с сердцем, но потом представители администрации Саркисяна ее опровергли.
5 января стало известно, что Армен Саркисян, который проводил новогодние праздники в Лондоне со своей семьей, сдал тест на коронавирус и получил положительный результат. Президент Армении вернулся в страну в начале февраля, после чего возобновил лечение дома.
В Армении продолжается глубокий политический кризис, начавшийся после подписания в ноябре премьер-министром Николом Пашиняном соглашения с президентами Азербайджана и России о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Оппозиция обвинила Пашиняна в предательстве национальных интересов из-за передачи Баку значительных территорий Карабаха. В феврале Пашинян объявил о попытке военного переворота в Армении на фоне разногласий между ним и руководством Генштаба.
Президент Армен Саркисян планировал на эту субботу встречу с Пашиняном и представителями оппозиции по выходу страны из кризиса. При этом Никол Пашинян участие в переговорах до сих пор не подтвердил, а часть сил оппозиции на предложение либо не откликнулась, либо выдвинула дополнительные условия.
Польша объявила о высылке двух белорусских дипломатов
Польша объявила 12 марта персона нон грата двух белорусских дипломатов и обязала их покинуть страну в течение 48 часов.
Распоряжение касается белорусского генерального консула в Белостоке и консула в Варшаве. МИД Польши назвал решение основанным на принципе взаимности после недружественных шагов Минска в отношении польской дипмиссии.
Днем ранее министерство иностранных дел Беларуси сообщило, что высылает из страны в течение 48 часов двух сотрудников польского консульства в Гродно – в ответ на «чрезмерные, ассиметричные и деструктивные» шаги Польши.
Отношения между странами обострились после проведенной в Бресте 28 февраля неофициальной памятной церемонии в честь так называемых «проклятых солдат». Это участники польских формирований, которые в годы Второй мировой войны сначала воевали с нацистами, а позднее боролись против советской оккупации.
9 марта Минск объявил о высылке польского консула в Бресте Ежи Тимофеюка, указав на то, что он участвовал в церемонии в феврале. Решение вынудило Варшаву на ответный шаг.
10 марта белорусские следственные органы сообщили о возбуждении уголовного дела по факту памятного мероприятия в Бресте – за действия, направленные на разжигание национальной и религиозной вражды, а также за действия по героизации военных преступников.
Напряженность в отношениях между Варшавой и Минском вызывает также поддержка Польшей участников массовых выступлений за честные выборы в Беларуси. Польское правительство неоднократно критиковало окружение Александра Лукашенко и призывало усилить международные санкции против Минска – в связи с подавлением гражданских протестов после президентских выборов 9 августа. Их победителем ЦИК Беларуси вновь, в шестой раз подряд, объявил Лукашенко. США и Евросоюз не признали его легитимно избранным главой государства.
Суд в Лозанне не разрешил россиянам выступать на Олимпиаде под «Катюшу»
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил просьбу России на использование на Олимпийских играх Токио популярной песни «Катюша» вместо национального гимна.
«Комиссия CAS считает, что формулировка «любой связанный с Россией гимн» распространяется на каждую песню, которая ассоциируется или имеет отношение к России, включая «Катюшу», - говорится в сообщении суда, на которое ссылается Associated Press.
РБК отмечает, что направило запрос в Олимпийский комитет России.
В декабре 2020 года CAS в рамках наказания за допинговый скандал запретил России сроком на два года демонстрировать флаг и гимн на Олимпиадах. Кроме этого, Россия не в праве в течение двух лет претендовать на проведение у себя Кубков мира и Олимпиад. Также санкции были наложены на ряд чиновников.
В ЕНД обещают сделать все возможное для успешного завершения переговоров
В крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» (ЕНД) обещают сделать все возможное для того, чтобы переговорный процесс с правящей командой был успешным, и сторонам удалось разрешить политический кризис. Об этом заявила одна из лидеров партии Саломе Самадашвили по итогам встречи с представителем президента Евросовета Кристианом Даниельсоном, который прибыл в Грузию в качестве медиатора политического диалога между властями и оппозицией.
«Начинать переговоры с красных линий пагубно для правительства, поскольку мы видим, что все вопросы, поднимаемые оппозицией, пользуются полной поддержкой наших западных партнеров. В переговорном процессе говорить о том, кто что должен будет уступить, на мой взгляд, неправильно. В интересах нашей страны, чтобы переговорный процесс был успешным, и мы сделаем все для этого», - сказала Самадашвили.
По ее словам, сегодня с Даниельсоном они обсуждали вопросы из рамочного плана, намеченного 1 марта на встрече лидеров оппозиции и премьера Ираклия Гарибашвили при участии президента Европейского совета Шарля Мишеля.
Документ конфиденциален. По данным СМИ, в повестке значатся шесть вопросов. Они касаются реформы избирательной системы, установления верховенства закона, ликвидации политического правосудия, потенциальных досрочных выборов, продолжения переговоров, обсуждения справедливого распределения ролей и ответственности в парламенте.
Самадашвили пояснила, что под главными проблемами, в первую очередь, подразумевается освобождение председателя ЕНД Ники Мелия, а также совладельца оппозиционного телеканала «Мтавари» Ники Руруа. Оппоненты властей считают их политическими заключенными.
«Кроме того, для нас очень важна тема досрочных выборов, и вы знаете, что пересмотра этой позиции не произошло. Пути, которыми мы можем попасть на эти выборы, различны, и именно об этом мы говорили… Существуют пункты, с которыми придется согласиться и «Грузинской мечте», и оппозиции для того, чтобы процесс переговоров завершился успешно, что необходимо для нашей страны», - сказала она.
Ранее сегодня Даниельсон провел переговоры с президентом Саломе Зурабишвили, премьером Ираклием Гарибашвили и лидерами правящей партии «Грузинская мечта». Все они говорили о важности диалога, в правящей партии выразили надежду на достижение компромисса с учетом интересов общества и их сторонников. Помимо политиков Даниельсон также встретился с представителями НПО, однако здесь главной темой стали вопросы реформ самоуправления и судебной системы, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Николоз Басилашвили вышел в финал теннисного турнира в Дохе
Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили (42 номер в рейтинге АТР) вышел в финал турнира Qatar ExxonMobil Open в Дохе, призовой фонд которого превышает 785 тысяч долларов, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В полуфинале 29-летний Басилашвили обыграл американца Тейлора Фрица (33 номер рейтинга АТР) – 7:6 (7:3), 6:1. Матч продолжался 1 час 16 минут.
В финале Басилашвили встретится с 32-летним испанцем Роберто Баутиста-Агутом (5-й номер посева).
В четвертьфинале турнира в Дохе Басилашвили обыграл легендарного швейцарского теннисиста Роджера Федерера в трех сетах – 3:6, 6:1, 7:5. В Грузии эту победу назвали исторической.
Коронавирус в Абхазии: 17 новых случаев инфицирования, 1 - летальный
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 160 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 17 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится на стационарном лечении 31 человек, 10 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 9 человек оценивается как тяжелое, 16 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале 11 марта скончалась женщина 68 лет с основным диагнозом «новая коронавирусная инфекция», а также двусторонней полисегментарной пневмонией
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 15 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 3, в Ткварчельской ЦРБ - 2, в Гагрской ЦРБ - 10.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13041 человек. Зарегистрировано 204 летальных случая. Выздоровели 12507 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
В Москве за акцию 23 января задержан депутат Сергей Митрохин
В центре Москвы в пятницу был задержан депутат городской думы от «Яблока», бывший председатель этой партии Сергей Митрохин.
Как сообщила помощница депутата Мария Чуприна, Митрохина задержали за участие в несанкционированной акции 23 января.
«Сергей Митрохин проводил встречу с избирателями в Пресненском районе, в середине встречи мы обнаружили, что наш автомобиль заблокировали сотрудники полиции. После встречи к Митрохину подошел сотрудник в штатском и двое сотрудников полиции и сообщили, что он задержан», - цитирует Чуприну «Интерфакс».
По словам помощницы политика, его доставили в ОВД «Тверской». К нему выехал адвокат.
Сергей Митрохин подтвердил информацию «МБХ медиа».
23, 31 января и 2 февраля по всей России прошли несанкционированные акции против ареста и уголовного преследования оппозиционного политика Алексея Навального. На них были задержаны более 11 тысяч человек. Многим впоследствии назначили административные аресты и штрафы. Заведено не менее 90 уголовных дел.
Спасатели нашли живыми трех человек, пропавших в районе Бахмаро
По итогам 10-часовой поисковой операции спасатели удалось добраться до группы молодых людей, потерявшихся в окрестностях высокогорного курорта Гомисмта. Об этом заявили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Как и сообщалось ранее, один из пропавших замерз и скончался. Еще трое его спутников найдены живыми, у них наблюдается переохлаждение. Спасатели пытаются вывести пострадавших к ближайшей автомобильной дороге, чтобы своевременно оказать им медицинскую помощь.
Согласно информации, поступившей на горячую линию «112» сегодня утром, 12 марта, в горах один человек замерз насмерть, а еще трое его спутников не могли выбраться из-за непогоды.
Предположительно, компания друзей планировала поохотиться в районе Гомисмта. По сообщениям СМИ, накануне вечером группа пешком отправилась из села Бохваури на курорт Бахмаро, когда в горах ухудшилась погода – резко похолодало и началась метель.
В течение всего дня отряду спасателей из десяти человек приходилось работать в сложнейших условиях – высота снежного покрова в горах местами достигает двух метров, подключить к поискам вертолет не удавалось из-за плохой видимости, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Арчил Талаквадзе: Правящая команда мотивирована закрыть политическую проблему
«Мы приветствуем участие европейских друзей Грузии в политическом диалоге. Это увеличивает шансы на то, что справедливые условия будут согласованы, и мы перейдем к более конструктивному этапу сотрудничества», - заявил председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе после встречи с личным представителем президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристианом Даниельсоном, передает Общественный вещатель.
По его оценке, встреча представителей большинства с Дэниельсоном прошла спокойно и по-деловому. По его словам, пора политике вернуться в парламент.
«Пора политике вернуться в парламент. Пора найти решения проблем, стоящих сегодня перед обществом. Как правящая команда, мы очень заинтересованы в том, чтобы своевременно закрыть эту политическую проблему и всеми силами переключиться на вопросы, которые сегодня волнуют наше общество и наших граждан», - сказал Арчил Талаквадзе.
- Личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля, шведский дипломат Кристиан Даниельсон прибыл в Тбилиси сегодня, 12 марта. Он будет посредником в политическом диалоге между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией.
- Ранее Тбилиси с визитом посетил сам Шарль Мишель. Он встретился с официальными лицами, а также лично организовал встречу грузинских властей и оппозиции. Европейский политик заявил, что 16 марта в Брюсселе состоится заседание Совета по ассоциации ЕС-Грузия, где будет рассматриваться текущая политическая ситуация в стране. Он призвал стороны прийти к компромиссу и найти пути выхода из политического кризиса, который начался после парламентских выборов 31 октября 2020 года и обострился из-за ареста лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелия.
Спасатели не могут добраться до группы молодых людей в горах на западе Грузии
Из-за сложных погодных условий и плохой видимости подключить вертолет к операции по спасению группы молодых людей в горах на западе Грузии пока не удается. Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД.
Поисково-спасательная операция в районе курорта Гомисмта продолжается уже более восьми часов, – передаёт «Новости-Грузия». Отряд из десяти сотрудников службы пытается пешком добираться до путников, попавших в беду. Поскольку высота снежного покрова местами достигает двух метров, продвинутся вперед без помощи тяжелой техники, которая расчищает дорогу, просто невозможно.
Согласно информации, поступившей на горячую линию «112», в горах один человек замерз насмерть, а еще трое его спутников не могут выбраться из-за непогоды.
Предположительно, компания друзей планировала поохотиться в районе Гомисмта. По сообщениям СМИ, накануне вечером группа пешком отправилась из села Бохваури на курорт Бахмаро, когда в горах ухудшилась погода – резко похолодало и началась метель.
Отрицающий ковид президент Танзании пропал. Оппозиция говорит, что он умирает в больнице
Президент Танзании Джон Магуфули две недели не появляется на публике. Оппозиция заявляет, что он госпитализирован в критическом состоянии с коронавирусом нового типа. 61-летний политик высмеивал пандемию и меры защиты от неё, а входящий в состав государства остров Занзибар стал популярным туристическим направлением в России.
Магуфули не появлялся на публике с конца февраля, пропустив видеоконференцию глав стран Восточной Африки 27 февраля, передаёт кенийская газета People Daily. Оппозиция утверждает, что политик был отправлен на лечение в госпиталь кенийской столицы Найроби. В среду бывший кандидат от оппозиции на президентских выборах Тунду Лиссу заявил, что президент перевезён на лечение в Индию и находится при смерти.
Танзания не раскрывает свою статистику по коронавирусу с апреля прошлого года. Магуфули не вводил карантин и советовал лечиться молитвами. По официальным данным, в стране заболели коронавирусной инфекцией только 509 человек, 21 человек умер. Страна открыта для иностранных туристов, с августа 2020 года в неё разрешены полёты из Москвы.
Первый вице-президент полуавтономного Занзибара Сейф Хамад в феврале умер от коронавирусной инфекции нового типа. Вскоре после этого министр финансов Танзании Филип Мпанго появился на пресс-конференции в столице страны, чтобы опровергнуть слухи, что он тоже умер от ковида. При этом он тяжело кашлял и хрипел.
Об ухудшении ситуации с вирусом в стране в январе заявило посольство США. 26 февраля поездки в страну запретила Чехия. Католическая церковь призвала правительство страны признать пандемию и рекомендовала верующим избегать массовых собраний.
Власти эпидемию отрицают, как и исчезновение главы государства. Министр правовых отношений Мвигулу Нчемба заявил в твиттере, что президент не обязан появляться на публике. "Глава государства не телеведущий, чтобы постоянно быть в эфире. Глава государства — не тренер по бегу, чтобы пробегать мимо вас каждый день", — написал он.
Строительство плотины и водохранилища Намахвани ГЭС временно приостановлено
Строительство основной части Намахвани ГЭС – плотины и водохранилища – приостановлено до окончания дополнительных исследований, касающихся безопасности и надежности объекта. Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.
Как пишет «Новости-Грузия», глава Минэкономики объявила о решении по итогам встречи с жителями Цхалтубского муниципалитета, которые выступают против строительства каскада ГЭС на реке Риони. В это воскресенье, 14 марта, они планируют провести очередную протестную акцию в Кутаиси.
«Несмотря на то, что проект Намахвани является одним из наиболее хорошо изученных, начиная с прошлого века проведено множество исследований, особенно за последние 5 лет, мы договорились с компанией, что они не начнут строительство основных частей ГЭС – плотины и водохранилища – до тех пор, пока мы не выполним несколько принципиальных исследовательских проверок/валидацию», – заявила Турнава.
Глава Минэкономики пообещала, что к процессу будут подключены независимые эксперты, в том числе, те, которым доверяют протестующие. Турнава уверена, что по завершению их работы прекратятся разговоры о недостаточности исследований, предшествовавших выдаче разрешения на строительство ГЭС.
Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС (регион Имерети) турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group.
Каскад соединяет две гидроэлектростанции на реке Риони: Квемо Намахвани мощностью 333 МВт и Земо Намахвани мощностью 100 МВт. После завершения проекта производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 750 миллионов долларов.
Противники строительства ГЭС утверждают, что это сейсмически активная зона и вести здесь строительные работы нельзя. Они также заявляют, что при разработке проекта были допущены ошибки.
Почти пять месяцев протестующие остаются в палатках в зоне строительства, требуя, чтобы турецкая компания покинула ущелье Риони, а правительственные распоряжения о выдаче прав на собственность и на строительство были отменены.
Между участниками акции и полицией несколько раз происходили столкновения, сопровождавшиеся задержаниями.
Абхазский парламент не смог утвердить поправки в закон о декларировании
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия не смогли во втором, окончательном чтении утвердить поправки в закон о декларировании.
В первом чтении за принятие законопроекта проголосовали 27 депутатов, воздержались двое. Во втором чтении документ поддержали 17 депутатов, против выступил один, двое воздержались. Для утверждения законопроекта требовалось 18 голосов.
Как пишет «Апсныпресс», информацию об изменениях в закон «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами» на заседании представил депутат Гиви Кварчия.
По его словам, предлагается сузить перечень членов семьи декларанта: супруг (супруга), несовершеннолетние дети, родители декларанта, совершеннолетние дети, родные братья и сестры, находящиеся на иждивении декларанта.
В статью 6, помимо кандидатов в президенты и кандидатов в депутаты, которые должны представлять декларации о доходах в Центризбирком, предлагается добавить и кандидатов в вице-президенты.
Уточняется часть статьи 8, касающаяся сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну.
Статью 16 закона «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами» предлагается изложить в следующей редакции: «Настоящий закон вступает в силу с 3 апреля 2021 года». Ранее вступление в силу закона увязывалось с принятием закона о госслужбе.
Ряд депутатов на заседании отметил, что в законопроекте есть технические ошибки и за него сегодня не стоит голосовать. На некоторые внутренние противоречия в законе обратила внимание представитель президента в парламенте Саида Бутба.
Четыре экс-президента США снялись в рекламе вакцины — без Трампа
Четыре экс-президента США и бывшие первые леди снялись в социальной рекламе с призывом вакцинироваться от коронавируса. В ролике участвовали Джимми Картер, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама – все ныне живущие бывшие президенты, кроме Дональда Трампа и его супруги.
Бывшие лидеры США в ролике объясняют, почему стоит сделать прививку. Например, Обама говорит, что хочет вновь встретиться с матерью супруги, а Буш-младший – что хочет пойти на стадион Texas Ranger. В рекламе также показано, как участники видео получают свою дозу вакцины.
По данным CNN, Трамп и его супруга Мелания не снимались в рекламе, так как привились в Белом доме ещё в январе, но не рассказывали об этом. В самом начале пандемии COVID-19 Дональд Трамп скептически относился к информации о коронавирусе.
Ряд представителей американского научного сообщества и рядовые граждане считают, что Трамп из-за своего подхода несёт ответственность за многочисленные смерти от коронавируса в Соединённых Штатах. Страна находится на первом месте по числу выявленных случаев COVID-19. Число заболевших с начала пандемии приближается к 30 миллионам. Умерли почти 550 тысяч пациентов.
В США идёт вакцинация населения препаратами Moderna и Pfizer/ BioNTech. По последним данным полную вакцинацию прошли около 10 процентов жителей. Президент Джо Байден заявил, что к 1 мая у каждого американца будет возможность сделать прививку от COVID-19.
Кристиан Даниельсон: «То, что здесь происходит, – важно для ЕС»
Грузия находится в политическом тупике, что вызывает озабоченность у Евросоюза. Об этом на пресс-конференции в Тбилиси заявил представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниельсон. Он будет посредником в политическом диалоге между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией.
«Грузия является очень важной страной для Евросоюза. Евросоюз уделяет большое внимание происходящему в Грузии. То, что здесь происходит, - важно для ЕС», – заявил дипломат.
Он выразил надежду, что встречи с представителями власти, оппозиции и гражданского общества будут плодотворными.
«В течение этих дней мы должны работать очень плодотворно, с полной включенностью для того, чтобы эта медиация принесла результат. Мой главный пункт, с чего мы начинаем, это слушать. Утром я уже встретился с президентом и премьер-министром. В течение дня я встречусь с представителями гражданского общества, а также с представителями политических партий. Потом мы увидим, как можем продвинуть этот процесс вперед», – заявил Даниельсон.
По его словам, в рамках встреч будут обсуждаться вопросы политзаключенных, правосудия и избирательной реформы, – пишет «Интерпрессньюс».
«Избирательная реформа, политизированное правосудие – это те вопросы, которые мы должны рассмотреть, которые являются предметом обсуждения. Мы готовы в эти дни работать над этими вопросами», – сказал Даниельсон.
- 1-2 марта Тбилиси с визитом посетил сам Шарль Мишель. Он встретился с официальными лицами, а также лично организовал встречу грузинских властей и оппозиции. Европейский политик заявил, что 16 марта в Брюсселе состоится заседание Совета по ассоциации ЕС-Грузия, где будет рассматриваться текущая политическая ситуация в стране. Он призвал стороны прийти к компромиссу и найти пути выхода из политического кризиса, который начался после парламентских выборов 31 октября 2020 года и обострился из-за ареста лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелия.
Югоосетинский парламент утвердил Геннадия Бекоева премьер-министром
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия утвердили Геннадия Бекоева премьер-министром. Из 30 депутатов, принявших участие в тайном голосовании, за его кандидатуру проголосовали 19, – пишет агентство «Рес».
Отметим, что из 34 депутатов на сессии присутствует 31. Группа оппозиционеров прекратила полугодичный парламентский бойкот и вернулась в зал заседаний.
Оппозиция выступила против кандидатуры Бекоева. Депутат Давид Санакоев отметил, что на момент представления в парламент кандидатуры Бекоева он возглавлял компанию «Газпром-Южная Осетия».
Присутствующий на заседании югоосетинский лидер Анатолий Бибилов в ответ сказал, что этот вопрос никакого отношения к коммерческой деятельности не имеет. По словам Бибилова, Бекоев не получал в компании зарплату и возглавил эту структуру в переходный период, для обеспечения её полноценной работы.
Оппозиция также требует признать недействительным предыдущее заседание парламента, на котором без кворума был принят бюджет на 2021 год.
- Экс-премьер Эрик Пухаев ушел в отставку после убийства силовиками жителя Цхинвали Инала Джабиева в августе прошлого года. Исполняющим обязанности премьера был назначен Геннадий Бекоев, однако утвердить его кандидатуру депутаты не могли из-за бойкота оппозиционных депутатов.
Президент Грузии не регистрировалась в TikTok – пресс-служба
В пресс-службе президента Грузии заявили, что Саломе Зурабишвили не регистрировалась в видеохостинге TikTok. «У президента нет и не было аккаунта в TikTok», – говорится в сообщении.
Ранее в популярной соцсети были опубликованы видео с участием Зурабишвили. В одном из роликов она благодарит за поздравления с днем рождения. Отметим, что это старое видео, размещенное Зурабишвили в её Facebook-аккаунте еще в прошлом году.
Сейчас все видео на фейк-странице Зурабишвили в TikTok, набравшей более девяти тысяч подписчиков, уже стерты.
Европарламент объявил Евросоюз «зоной свободы ЛГБТ»
Европейский парламент объявил Евросоюз "зоной свободы ЛГБТ". Соответствующая резолюция принята в ответ на политику Польши, где власти примерно 100 муниципалитетов ранее объявили себя "зонами, свободными от идеологии ЛГБТ ".
В документе говорится, что власти всех стран ЕС должны защищать права всех граждан. Представители ЛГБТ в Евросоюзе могут жить свободно и публично демонстрировать свою гендерную идентичность, не опасаясь дискриминации или преследования, отмечается в резолюции.
Правые консерваторы и правые националисты в Европарламенте обвинили депутатов, проголосовавших за документ, в левой пропаганде.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала резолюцию до того, как она была вынесена на обсуждение.
Польша – одна из стран, где не признаются однополые семьи. Однополым парам нельзя зарегистрировать брак и усыновлять детей. Согласно новому закону, если заявление на усыновление ребёнка подаёт одинокий родитель, то власти должны проверять его личные данные. Если выяснится, что потенциальный усыновитель состоит в однополых отношениях, то ему грозит уголовная ответственность.
В Чечне завели уголовное дело в отношении Ахмеда Закаева
В Чечне завели уголовное дело по статье о публичном оправдании и пропаганде терроризма в отношении живущего в Великобритании оппозиционного политика Ахмеда Закаева.
Поводом для нового уголовного преследования, как сообщает издание «Кавказский узел», стали заявления Закаева в защиту убитых в январе этого года предполагаемых боевиков под руководством полевого командира Аслана Бютукаева.
По данным журналистов, речь идет о видеообращении Закаева, которое было опубликовано на его Youtube-канале, а затем удалено. Официально управления МВД и Следственного комитета по Чечне о возбуждении дела против Закаева не сообщают.
- Закаев не раз выступал с критикой действующих властей Чечни и лично главы республики Рамзана Кадырова. Осенью 2020 года оппозиционный политик встречался с вице-председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргаретой Цедерфельт, чтобы обсудить внесудебные расправы в Чечне.
- В начале 2021 года после выступления Закаева по поводу убитых боевиков, которых он назвал участниками «сопротивления», чеченские власти вновь попытались добиться выдачи политика из Великобритании, но безуспешно.
- Перед этим Кадыров пригрозил Закаеву физической расправой. «Ты быстро приезжай, я тебя посажу в подвал. Или выстрелом в лоб убью и возьму на себя кровную месть», – заявил глава Чечни.
Гарибашвили назвал скандальные аудиозаписи «грязнейшей провокацией и фабрикацией»
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили впервые прокомментировал скандальные аудиозаписи, обнародованные в эфире телекомпании «Пирвели». Он считает, что это – «грязнейшая провокация и фабрикация», организованная экс-президентом Михаилом Саакашвили.
Гарибашвили говорит, что в телевизионном сюжете были использованы смонтированные телефонные разговоры 11-летней давности.
«Именно это необходимо расследовать – почему велась прослушка, почему обнародовали фабрикацию, искаженную подделку?», – отметил он.
Говоря об эпизоде с подростком, который фигуранты скандала обсуждали по телефону, Гарибашвили сказал: «преступления нет, так как нет пострадавшего».
- Телекомпания «Пирвели» 6 марта обнародовала записи нескольких разговоров с участием сына миллиардера и экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили Беры Иванишвили, а также Ираклия Гарибашивили, который в настоящее время является премьер-министром Грузии, и Анзора Чубинидзе – бывшего начальника охраны миллиардера, который сейчас возглавляет Службу госохраны. Из записей следует, что Бера поручает Чубинидзе «разобраться» с оскорбившими его в социальных сетях подростками, а затем обсуждает это с Гарибашвили и смеется над тем, как напуганы подростки.
- Публикация аудиофайлов вызвала в Грузии огромный резонанс. Общественность заинтересовалась вопросом аутентичности записей, а также пыталась определить, в каком ранге находились собеседники Беры, обсуждавшие наказание подростков. По факту распространения аудиофайлов Генеральная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело по статье «нарушение тайны частной коммуникации».
- Бера Иванишвили в интервью телекомпании «Имеди» не стал настаивать на том, что аудиозаписи являются сфабрикованной компиляцией, как это утверждалось в заявлении правящей партии, распространенном в начале скандала. Сын миллиардера утверждает, что разговор состоялся летом 2011 года, то есть до того, как партия его отца выиграла выборы.
Соратник Михаила Саакашвили Ираклий Эзугбая объявил об уходе из «Укрзализныци»
Член правления АО «Укрзализныця» (Украинские железные дороги), директор по коммерческой работе и логистике Ираклий Эзугбая подал в отставку. Как пишут украинские СМИ, об этом он заявил на пресс-конференции.
«Исходя из ситуации, я принял решение уйти в отставку с полной поддержкой гендиректора. Я надеюсь, что вопрос личный, который доминировал над рациональным принятием решений, будет снят с повестки дня и реформа пойдет», – сказал Эзугбая.
Среди причин своей отставки он назвал коррупцию и медленное проведение реформы.
«К сожалению, началась травля. Травля вышла за разумные границы», – отметил Ираклий Эзугбая.
С 2005-го по 2012 год Эзугбая руководил «Грузинской железной дорогой». Также он был советником Михаила Саакашвили по инфраструктурным вопросам. Эзугбая возглави направление по грузовым перевозкам «Укрзализныци» 29 сентября 2020 года.
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