У президента Армении возникли осложнения после COVID-19

Президент Армении Армен Саркисян в пятницу прошел медицинское обследование – в связи с осложнениями после перенесенного коронавируса.

Саркисян уже вернулся к исполнению своих рабочих обязанностей после обследования в медцентре «Астхик», сообщила его пресс-служба.

Ранее 12 марта поступила информация о госпитализации армянского президента из-за проблем с сердцем, но потом представители администрации Саркисяна ее опровергли.

5 января стало известно, что Армен Саркисян, который проводил новогодние праздники в Лондоне со своей семьей, сдал тест на коронавирус и получил положительный результат. Президент Армении вернулся в страну в начале февраля, после чего возобновил лечение дома.

В Армении продолжается глубокий политический кризис, начавшийся после подписания в ноябре премьер-министром Николом Пашиняном соглашения с президентами Азербайджана и России о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Оппозиция обвинила Пашиняна в предательстве национальных интересов из-за передачи Баку значительных территорий Карабаха. В феврале Пашинян объявил о попытке военного переворота в Армении на фоне разногласий между ним и руководством Генштаба.

Президент Армен Саркисян планировал на эту субботу встречу с Пашиняном и представителями оппозиции по выходу страны из кризиса. При этом Никол Пашинян участие в переговорах до сих пор не подтвердил, а часть сил оппозиции на предложение либо не откликнулась, либо выдвинула дополнительные условия.