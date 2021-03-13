Личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниельсон встретился с представителями оппозиционных партий Грузии.

«Мы договорились, что Кристиан Даниельсон продолжит переговоры, поговорит с «Грузинской мечтой» и в результате этих переговоров сегодня и завтра продолжатся политические консультации, - заявил лидер «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе по окончании встречи, передает «ИнтерпрессНьюс».

По его словам, на встрече речь шла о 6-пунктном рамочном документе, который был составлен во время визита президента Европейского совета Шарля Мишеля в Грузию.

«Мы детально говорили обо всех пунктах этого документа и о том, в чем заключается видение оппозиции, что должно быть сделано для улаживания определенных проблем и где может проходить та черта компромисса, который выведет страну из очень глубокого политического кризиса. По всем вопросам мы зафиксировали свою позицию…

Переговоры продолжатся. К сожалению, я не могу рассказать больше о деталях первой встречи, однако могу подтвердить, что сегодня, в течение дня, предположительно, и завтра, переговоры продолжатся. Будут встречи как по отдельности, так и с оппозицией и правящей командой.

Мы договорились, что Кристиан Даниельсон продолжит переговоры, поговорит с «Грузинской мечтой» и в результате этих переговоров сегодня и завтра продолжатся политические консультации. Встреча сторон с большой вероятностью пройдет сегодня или завтра, однако не могу сказать конкретного времени, это зависит от посредника», - заявил Бакрадзе.