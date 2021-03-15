Паата Имнадзе: И Pfizer и AstraZeneca – это вакцины высокого качества

Представитель президента Европейского совета, шведский дипломат Кристиан Даниельсон продлил свой визит в Грузию на один день. Об этом он заявил сегодня, 14 марта, на пресс-конференции. Его решение остаться в Тбилиси было неожиданным. Вечером Даниельсон провел переговоры с лидерами правящей партии «Грузинская мечта», которые заявили, что диалог, начатый для разрешения политического кризиса, продолжится после визита в Брюссель премьера Ираклия Гарибашвили, то есть не ранее 18 марта.

«Я хочу отметить, что мы поработали очень плодотворно. Я решил, что для того, чтобы процесс продвинулся вперед, завтра я останусь в Тбилиси. Мой визит будет продлен еще на один день. Мы продолжим работу, чтобы еще более продвинуться вперед», - сказал Даниельсон.

Он выразил надежду на то, что уже завтра сможет объявить о достижении конкретного соглашения. «Этот процесс сложный и требует больше времени. Мы ожидаем, что стороны смогут сблизить свои позиции еще больше», - добавил он.

Даниельсон не уточнил, с кем планирует провести переговоры завтра. За три последних дня он успел встретиться с президентом Саломе Зурабишвили, премьером Ираклием Гарибашвили, представителями НПО. С лидерами оппозиционных партий он проводил переговоры дважды, а с представителями «Грузинской мечты» - трижды.

Уже несколько месяцев дипломаты из ЕС и США пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно – политический кризис, начавшийся в стране после парламентских выборов осенью 2020 года, только обостряется.

Когда переговоры между властью и оппозицией зашли в окончательный тупик, в Грузию прибыл президент Евросовета Шарль Мишель. При его непосредственном участии был составлен рамочный список для обсуждения из шести пунктов: амбициозная избирательная реформа, судебная реформа, вопрос политзаключенных и политического правосудия, распределение сил в парламенте и потенциальные досрочные выборы/подготовка к местным выборам и обязательное продолжение диалога до 16 марта.

Для мониторинга диалога Мишель прислал в Тбилиси Кристиана Даниельсона, который на данный момент является руководителем представительства Еврокомиссии в Швеции.