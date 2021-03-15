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Паата Имнадзе: И Pfizer и AstraZeneca – это вакцины высокого качества
Никакого значения не имеет, Pfizer или AstraZeneca - это одинаково высококачественные вакцины, - так ответил заместитель руководителя Национального центра контроля заболеваний Грузии Паата Имнадзе на вопрос журналистов по поводу скептического отношения части общества к вакцине AstraZeneca.
Как отметил Имнадзе, граждане, в особенности медики, должны опираться на научные доказательства, а не на сплетни.
По его словам, главное не начало вакцинации, а ее завершение.
«Поэтому хочу, чтобы все мои коллеги были в авангарде этого дела в память о тех коллегах, которые погибли в борьбе с COVID-19», - отметил Паата Имнадзе, который сегодня публично привился от коронавируса.
В Грузии начался процесс вакцинации от COVID-19. В стране первый человек был привит в Зугдиди. Вакцина была сделана врачу Evex.
На первом этапе вакцинации от COVID-19 подлежат все лица, работающие в секторе здравоохранения – врачи, медсестры, санитары, лаборанты, стоматологи, специалисты общественного здоровья, административные работники (менеджер, водитель, регистратор и т.д.).
По информации Национального центра контроля заболеваний, по данным на 23:00 часов 14 марта, на портале: BOOKING.MOH.GOV.GE зарегистрированы 2067 работников сектора здравоохранения.
Другие новости дня
Кристиан Даниельсон продолжит проводить встречи с лидерами политических партий Грузии
Личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниельсон и сегодня будет проводить встречи с лидерами политических партий Грузии.
Аудиенции с партиями в офисе представительства ЕС намечены с утра. Теперь Даниельсон сначала встретиться с лидерами оппозиционных партий.
Следует отметить, что Кристиан Даниельсон должен был отправиться в Брюссель сегодня утром, однако визит был продлен на один день и, соответственно, он и сегодня остается в Грузии.
«Все стороны в процессе работали очень хорошо. Мы продолжим работу, и достижение соглашения полностью зависит от сторон», - заявил Даниельсон на пресс-конференции 14 марта, передаёт "Интерпрессньюс".
Для справки, личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниельсон прибыл в Грузию 12 марта. Целью его визита является подключение к возобновленному политическому диалогу, инициированному 1 марта Шарлем Мишелем, вместе с участвующими в нем лидерами всех партий.
Спортзалы Грузии с сегодняшнего дня возобновляют свою работу
С 15 марта в Грузии возобновили функционирование спортзалы, при соблюдении определенных предписаний.
Также с сегодняшнего дня восстановлен учебный процесс в аудиториях, возобновлена работа школьных кружков. Кроме того, с 15 марта театры, профессиональные ансамбли и спортклубы смогут возобновить репетиции и тренировки. Театральные представления и спортивные соревнования с участием зрителей возобновятся с 1 апреля.
Остается в силе ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00, передаёт "Интерпрессньюс".
Спецпосланник главы Евросовета неожиданно продлил свой визит в Грузию
Представитель президента Европейского совета, шведский дипломат Кристиан Даниельсон продлил свой визит в Грузию на один день. Об этом он заявил сегодня, 14 марта, на пресс-конференции. Его решение остаться в Тбилиси было неожиданным. Вечером Даниельсон провел переговоры с лидерами правящей партии «Грузинская мечта», которые заявили, что диалог, начатый для разрешения политического кризиса, продолжится после визита в Брюссель премьера Ираклия Гарибашвили, то есть не ранее 18 марта.
«Я хочу отметить, что мы поработали очень плодотворно. Я решил, что для того, чтобы процесс продвинулся вперед, завтра я останусь в Тбилиси. Мой визит будет продлен еще на один день. Мы продолжим работу, чтобы еще более продвинуться вперед», - сказал Даниельсон.
Он выразил надежду на то, что уже завтра сможет объявить о достижении конкретного соглашения. «Этот процесс сложный и требует больше времени. Мы ожидаем, что стороны смогут сблизить свои позиции еще больше», - добавил он.
Даниельсон не уточнил, с кем планирует провести переговоры завтра. За три последних дня он успел встретиться с президентом Саломе Зурабишвили, премьером Ираклием Гарибашвили, представителями НПО. С лидерами оппозиционных партий он проводил переговоры дважды, а с представителями «Грузинской мечты» - трижды.
Уже несколько месяцев дипломаты из ЕС и США пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно – политический кризис, начавшийся в стране после парламентских выборов осенью 2020 года, только обостряется.
Когда переговоры между властью и оппозицией зашли в окончательный тупик, в Грузию прибыл президент Евросовета Шарль Мишель. При его непосредственном участии был составлен рамочный список для обсуждения из шести пунктов: амбициозная избирательная реформа, судебная реформа, вопрос политзаключенных и политического правосудия, распределение сил в парламенте и потенциальные досрочные выборы/подготовка к местным выборам и обязательное продолжение диалога до 16 марта.
Для мониторинга диалога Мишель прислал в Тбилиси Кристиана Даниельсона, который на данный момент является руководителем представительства Еврокомиссии в Швеции.
Тысячи французов протестовали против травли детей в школах
Во французском городе Аржантёй, предместье Парижа, в воскресенье от 3 до 5 тысяч человек провели марш памяти 14-летней лицеистки Алиши, убитой одноклассниками.
Алишу нашли утонувшей в Сене в понедельник вечером, 8 марта. Как сообщил позднее прокурор, девочка пришла на встречу с двумя 15-летними учениками ее же класса - парнем и его подругой. Они избили Алишу, а затем, «чтобы скрыть следы», бросили, еще живую, в реку. По данным прокуратуры, они действовали «по предварительному сговору».
Участники шествия проследовали от лицея, где училась 14-летняя Алиша, до парка des Berges, где она погибла. Там перед участниками траурного шествия выступили родители погибшей девочки и представители власти. «Это могла быть ваша дочь», - сказал отец, потерявший своего ребёнка.
Мэр города Аржантёй выразил сочувствие родителям и поблагодарил всех, кто помогает подавленной горем семье. Глава столичного региона Иль-де-Франс заявил, что произошедшая трагедия требует национального осознания, чтобы смерть Алиши не была напрасной. Травля убивает людей, - сказал Валери Пекресс, школьная травля убивает детей.
Как пишет газета Le Figaro, убийство произошло накануне проведения заседания дисциплинарного совета в лицее. Подозреваемые задержаны и помещены под стражу, им грозит до 20 лет тюрьмы за это убийство.
Проблема подросткового насилия стала в последние недели одной из главных тем обсуждения во французских СМИ. Министр по делам гражданства при МВД Франции Марлен Шьяппа объявила в воскресенье в эфире радиостанции Franceinfo о создании в ближайшие дни комитета, который «лучше подготовит родителей» к борьбе с травлей, жертвами которой могут стать их дети, особенно, если они проводят время в социальных сетях.
1 марта МВД Франции, а также Министерство юстиции и Министерство образования объявили о разработке нового плана борьбы с молодежным бандитизмом - феноменом, который, по данным МВД, более всего «развит» в парижском регионе.
Ираклий Кобахидзе: Переговоры продолжатся после визита премьера в Брюссель
По заявлению председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, сегодня встречи завершены и диалог продолжится. Об этом он заявил после встречи личного представителя президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиана Даниельсона с лидерами правящей команды.
«Мы провели еще одну продуктивную беседу с нашими партнерами, обсудили все вопросы, связанные с диалогом и возможным соглашением. Мы продвинулись вперед по многим направлениям, обсуждения будут продолжены после визита премьер-министра, так как некоторые вопросы нуждаются в дальнейшем согласовании, уточнении и диалог должен быть продолжен. Поскольку переговоры будут продолжены, мы пока не будем раскрывать детали», — сказал Ираклий Кобахидзе.
12 марта шведский дипломат прибыл в Грузию в качестве медиатора политического диалога между оппозицией и правящей командой. В течение трех дней он продолжал индивидуальные встречи со всеми заинтересованными сторонами, пытаясь сблизить их позиции. С представителями оппозиционных партий Даниельсон проводил переговоры дважды, а с лидерами «Грузинской мечты» - трижды. Ожидалось, что сегодня же состоится общая встреча, однако этого не произошло.
Замглавы правительства Ставрополья арестован по делу о взятках на 63 млн
Суд в Ставрополе арестовал до 12 мая заместителя председателя правительства Ставропольского края Александра Золотарева. Чиновника обвиняют в получении трех взяток на общую сумму 63 миллиона рублей.
Самую крупную взятку, в 45 миллионов, Золотарев, по версии следствия, получил от организации, которая рассчитывала на госконтракт по строительству лечебно-диагностического корпуса краевого онкологического диспансера. За эти деньги Золотарев обещал покровительство при реализации контракта.
Сообщается, что по уголовному делу о взятках в качестве обвиняемого проходит также первый заместитель министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексей Когарлыцкий. По версии следствия, он вступил с Золотаревым в преступный сговор.
В Британии могут возбудить дело против жены Башара Асада
Британская полиция начала предварительное расследование в отношении Асмы аль-Асад – жены сирийского президента Башара Асада. Ее подозревают в поддержке терроризма. Об этом сообщают британские СМИ в воскресенье.
Асма Асад родилась и училась в Великобритании, где до сих пор живут ее родители, сирийцы по происхождению. Она имеет британское гражданство. На постоянное жительство в Сирию она переехала в 2000 году, когда вышла замуж за Башара Асада, сына президента Хафеза Асада. Он впоследствии стал президентом страны.
В 2011 году против власти Асада начались массовые выступления, которые жестоко подавлялись. Волнения переросли в вооруженное противостояние. Гражданская война в Сирии, в которую вмешались и внешние силы, в том числе Россия и Турция, продолжается уже 10 лет. Сейчас правительству Башара Асада подконтрольна большая часть территории страны. Жертвами войны стали около 400 тысяч человек, миллионы стали беженцами.
Страны Запада и правозащитные организации неоднократно обвиняли власти Сирии и лично Асада в различных преступлениях, в том числе массовых убийствах, пытках и военных преступлениях, включая использование химического оружия.
Полиция Лондона подтвердила, что отдел подразделения по борьбе с терроризмом, специализирующийся на расследовании военных преступлений, с июля прошлого года расследует поступившую информацию о возможной причастности Асмы Асад к преступлениям, совершенным режимом ее мужа. Заявление в полицию подала неправительственная организация Guernica 37 International Justice Chambers.
Пока никаких официальных обвинений против жены Асада не выдвинуто. Если ее обвинят в терроризме, ее могут лишить британского гражданства и потребовать от Сирии ее экстрадиции, которая, очевидно, крайне неправдоподобна.
Асма Асад нередко участвует в различных общественных мероприятиях, заявляя о поддержке и одобрении политики своего супруга.
Кристиан Даниельсон вновь проводит встречу с лидерами «Грузинской мечты»
Личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля, Кристиан Даниельсон проводит вторую за сегодняшний день встречу с членами «Грузинской мечты», сообщает «ИнтерпрессНьюс».
С Кристианом Даниельсоном встречаются спикер парламента Арчил Талаквадзе, председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе и депутат большинства, член политсовета Шалва Папуашвили.
В течение дня Кристиан Даниельсон, помимо «Грузинской мечты», провел встречу и с лидерами оппозиционных партий. Представитель Шарля Мишеля встретился с представителями «Национального движения» и находящейся с ним в блоке «Республиканской партии». Еще одну встречу он провел с представителями «Европейской Грузии», «Лело», «Стратегии Агмашенебели», «Гирчи - больше свободы» и «Нового политического центра Гирчи». На встречах присутствуют посол ЕС в Грузии Карл Харцель и посол США Келли Дегнан.
Грузинские регбисты одержали победу над испанцами в матче ЧЕ по регби
Во втором туре чемпионата Европы по регби грузинская сборная «Лелос» сразилась с командной Испании и выиграла напряженный матч со счетом 25:19. Матч прошел на Центральном университетском стадионе в Мадриде.
Георгий Вашадзе: У нас действительно есть прогресс в обсуждениях
«У нас действительно есть прогресс в обсуждениях, но это еще не та точка, по которой может состояться соглашение», - заявил журналистам лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе после встречи специального представителя Шарля Мишеля, Кристиана Даниельсона с лидерами оппозиционных партий Грузии, передает «ИнтерпрессНьюс».
«Я не могу вдаваться в содержательные детали, но у нас есть некоторый прогресс, что настраивает меня позитивно, что сегодня, до конца дня, прежде чем у нас будет еще одна или две встречи, определенные вопросы будут еще уточнены, и позиции сторон могут быть еще более сближены. Надеюсь, что до конца дня, по вопросам, которые остались, мы увидим какие-то новые позиции со стороны «Грузинской мечты».
Хочу подчеркнуть, что документ, над которым мы работаем, - это документ не сторон, а базовый документ, выложенный ЕС и США, вокруг которого идет работа. Обсуждаются все 6 пунктов, как вопрос заключенных и политзаключенных, фундаментальный вопрос избирательной реформы, рассматривается и тематика внеочередных выборов, как мы можем прийти к внеочередным выборам. Мы упомянули три альтернативы, различные варианты дат и предусловий внеочередных выборов, но ждем ответов на эти вопросы», - сказал Вашадзе.
Что касается даты внеочередных выборов, по словам Вашадзе, рассматривается 2022 год.
- Личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниельсон прибыл в Грузию 12 марта. В первый же день визита он провел индивидуальные встречи с президентом и премьер-министром страны, председателем парламента и представителями правящей партии, неправительственным сектором и членами «Национального движения».
- В течение сегодняшнего продолжаются индивидуальные встречи Даниельсона с лидерами разных партий – как оппозиционных, так и правящей. Если позиции сторон удастся сблизить, вечером состоится общая встреча.
В Чечне снова задержали «колдуний». Одна из них - учитель истории и обществознания
Телеканал «Грозный» опубликовал в своем инстаграм-аккаунте репортаж о жительницах Чечни, которые якобы проводили колдовские обряды.
«Оккультную деятельность шарлатанок записали на скрытую камеру. На кадрах они выполняют некие обряды, а одна и вовсе обговаривает с клиенткой оплату «колдовских» услуг. Женщина делала привороты и отвороты, используя волосы, ногти и кровь. В числе задержанных мошенниц и учительница обществознания и истории, которая подрабатывала предсказаниями», - утверждают авторы ролика.
Профилактическую беседу с шарлатанками провел главный специалист Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев. Он напомнил женщинам, что «колдовство» является крайне тяжким грехом в исламе.
- В феврале чеченские журналисты рассказали о жительнице Грозного Зине Долуевой, которая перед камерами покаялась, признавшись в колдовстве.
- Тогда же по подозрению в мошенничестве были задержаны две жительницы Чечни. Журналисты утверждают, что они выдавали себя за «целителей высокого уровня».
- Преследования оккультистов начались в Чечне несколько лет назад. Задержанные, как правило, публично раскаиваются в содеянном и извиняются на камеру. В сюжетах относят их вид деятельности к «более опасным, чем терроризм и наркомания».
Кристиан Даниельсон провел встречи и лидерами «Европейской Грузии» и «Лело»
Личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниельсон провел встречи с лидерами оппозиционных партий Грузии, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Лидер «Европейской Грузии» Гига Бокерия заявил, что на встрече говорилось обо всех вопросах, обозначенных Шарлем Мишелем.
«Идет очень важный процесс, продолжается работа по всем важным вопросам, которые были обозначены президентом Мишелем. Наша задача, как всем известно, достичь того компромисса, который выведет страну из этого кризиса. Этот процесс еще не закончен. Я надеюсь, и моя задача – завершение этого процесса сейчас, скоро, чтобы мы могли сказать вам, как выходим из этого кризиса», - заявил Бокерия.
Очень позитивной и конструктивной назвал встречу с Кристианом Даниельсоном лидер «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе. По его словам, идут переговоры о формуле достижения соглашения в связи с новыми выборами.
«Хочу вам сказать, что шаг за шагом мы идем к преодолению кризиса. Это была очень позитивная, конструктивная встреча. Я хотел бы воспользоваться возможностью и поблагодарить г-на Даниельсона. Надеюсь, следующие часы будут более плодотворными. Ведутся переговоры, речь о формуле, как должно произойти соглашение в связи с новыми выборами. Это с моей стороны не будет вынесением внутреннего разговора, но он стал серьезным документом, этот 6-пунктный документ г-на Шарля Мишеля был превращен г-ном Даниельсоном в более глубокий документ, который будет очень важен для нашего демократического развития», - заявил Хазарадзе.
Ранее сегодня Кристиан Даниельсон встретился сегодня с представителями «Грузинской мечты». На встрече присутствовали председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Арчил Талаквадзе и член политсовета партии Шалва Папуашвили. Во встрече также приняли участие посол США в Грузии Келли Дегнан и посол Европейского союза Карл Харцель. По итогам встречи спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе заявил, что «Грузинская мечта» готова к соглашению на справедливых условиях».
Противники строительства Намахвани ГЭС грозят провести следующую акцию в Тбилиси
Протестующие против строительства каскада Намахвани ГЭС на реке Риони обещают провести свой следующий митинг перед зданием парламента Грузии в центре Тбилиси, если в правительстве не учтут их требования. Об этом заявил один из лидеров движения «Защитники долины Риони» Варлам Голетиани в ходе сегодняшней акции в Кутаиси.
Во втором по величине городе Грузии сегодня собрались тысячи человек. Акций такого масштаба в последнее десятилетие в Кутаиси не было. По оценке издания RegInfo, число участников превысило 20 тысяч. Протестующие требуют, чтобы турецкая компания «ЭНКА» свернула все работы и покинула ущелье Риони. Также они призывают аннулировать правительственные распоряжения о выдаче прав на собственность и разрешении на строительство на этой территории.
Сегодня к списку требований добавился один пункт – отставка Натии Турнава с должности министра экономики и устойчивого развития. Протестующие заявляют, что она открыто демонстрирует пренебрежение к ним и отказывается напрямую говорить о проблемах, тем самым оскорбляя тысячи людей, выступающих против ГЭС.
«Мы обращаемся к премьер-министру, если не будут учтены позиции тысяч, десятков тысяч человек, в регионах будут сформированы инициативные группы, и мы обязательно направимся в Тбилиси, нас будет намного больше. Если наши требования не будут выполнены, следующий митинг состоится перед зданием парламента», - заявил Голетиани.
Он не исключил, что если правительство Грузии «не одумается», то их движение начнет требовать отставки правительства. «Защитники долины Риони» считают, что отставка Турнава станет демонстрацией того, что правительство признает свои ошибки и учитывает волю граждан, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Голетиани указал, что против строительства ГЭС выступают не только в Имеретии, но и в других регионах страны. Исходя из этого, демонстранты предлагают объявить мораторий на проекты в энергетическом секторе и «начать общественные слушания для определения законодательства, которое отражает волю грузинского народа, а не конкретных должностных лиц».
- Протесты против строительства Намахвани ГЭС продолжаются уже почти пять месяцев. Противники строительства ГЭС утверждают, что это сейсмически активная зона и вести здесь строительные работы нельзя. Они также считают, что при разработке проекта были допущены ошибки.
- 4 марта премьер Грузии Ираклий Гарибашвили поручил Натии Турнава и главе Минсельхоза Левану Давиташвили провести встречу с местными жителями и гражданами, которые выступают против строительства каскада на реке Риони. Со стороны властей был сделан ряд компромиссных предложений, в том числе, о приостановке строительства основных объектов ГЭС – плотины и водохранилища – до окончания повторных исследований с участием независимых экспертов. Кроме того, предлагалось создать «Фонд развития ущелья Риони», из которого бы финансировались различные социальные проекты, ориентированные на местных жителей. Рассматривать эти предложения протестующие отказались.
В Германии начался «большой выборный год», у ХДС ожидаются проблемы
В двух федеральных землях Германии в воскресенье проходят региональные выборы, итоги которых могут сказаться и на борьбе за пост канцлера. Осенью в Германии пройдут выборы в Бундестаг, по итогам которых определится преемник Ангелы Меркель на посту главы правительства.
Депутатов региональных парламентов избирают в землях Рейнланд-Пфальц и Баден-Вюртенберг. Большинство аналитиков ожидает поражения партии Меркель ХДС – ведущей силы нынешней правящей коалиции. ХДС лидирует в опросах на общенациональном уровне, однако в Бадене уступает «Зеленым», а в Пфальце – социал-демократам.
Проблемы усугубляет и эпидемия коронавируса – многие избиратели недовольны деятельностью правительства, – а также недавний скандал с возможной причастностью двух депутатов от ХДС к коррупции в связи с госзаказами на закупку медицинских масок.
Если ХДС выступит на выборах в двух землях откровенно плохо, это может поставить под угрозу выдвижение ее лидера Армина Лашета на пост канцлера на выборах в сентябре. При этом Лашет совсем недавно возглавил партию. Альтернативой ему в качестве кандидата в канцлеры мог бы стать Маркус Зедер – глава баварской ХСС, которая выступает с ХДС на федеральных выборах единым списком.
Для «Зеленых», которые по опросам держатся на втором месте на общегерманском уровне, успех на выборах в Баден-Вюртенберге мог бы стать успешным началом кампании по выборам в бундестаг. Партия утверждает, что не просто хочет попасть в правительство, но и претендует на пост канцлера. «Зеленые» – единственная крупная германская партия, которая открыто выступает против сооружения газопровода «Северный поток – 2».
Ангела Меркель, возглавляющая германское правительство уже 16 лет, заявила, что больше не будет баллотироваться на пост канцлера. Неясна и судьба правящей коалиции: среди партнеров ХДС-ХСС по коалиции, социал-демократов, сильны критические настроения по отношению к продолжению сотрудничества с правоцентристами.
За сутки на Северном Кавказе выявлен 431 случай коронавируса
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 24 пациента с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 431.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском крае умерли 13 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - шесть, в Кабардино-Балкарии - два, в Дагестане, Калмыкии и Карачаево-Черкесии по одному летальному случаю.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 8 189 человек с COVID-19. Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Краснодарском крае – 126 человек .
- Краснодарский край + 126 (40 349 за все время пандемии)
- Ставропольский край + 112 (48 709)
- Кабардино-Балкария + 58 (21 904)
- Дагестан + 38 (30 341)
- Калмыкия + 32 (19 503)
- Северная Осетия + 21 (16 048)
- Карачаево-Черкесия + 12 (19 397)
- Адыгея + 11 (13 944)
- Чечня + 11 (11 459)
- Ингушетия + 10 (14 936)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 236 580 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 14 марта, выявлено 4 390 608 человек с коронавирусом.
В Кутаиси проходит митинг против строительства Намахванской ГЭС
В Кутаиси проходит многотысячный митинг против строительства каскада Намахванской ГЭС. На центральной площади города собрались люди, приехавшие со всех уголков Грузии.
На 141-й день протеста добавилось новое требование - отставка министра экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнава.
В акции принимают участие представители неправительственных организаций и оппозиционных партий, а также правозащитники. За акцией наблюдают представители Народного защитника, сообщает Общественный вещатель.
«Вначале нас было всего пять человек, а сегодня нас тысячи людей, потому что мы встали на сторону правды, и правда увеличила наше количество. Как бы ни был силен противостоящий нам противник, мы правдой обязательно победим этого врага. Это вопрос защиты грузинской земли, мы никогда не устанем защищать землю нашей страны. Это будут хладнокровные, разумные действия, а не эмоциональные. Гораздо больше людей выйдут на ту или иную площадь, и мы никогда не разменяем наши интересы на узкие интересы», - сказал защитник ущелья Риони Варлам Голетиани.
Что касается плана действий протестующих, то, по словам Голетиани, часть протестующих останутся на ночь на центральной площади Кутаиси. Также будут созданы группы для ночлега в палатках, установленных в селе Намахвани.
- Протесты против строительства Намахвани ГЭС продолжаются уже почти пять месяцев. 28 февраля в Кутаиси состоялась первая многотысячная протестного движения «Защитники ущелья Риони». Демонстранты отвели на выполнение своих требований 14 дней. В противном случае они обещали блокировать второй по величине город Грузии. После митинга турецкая компания «ЭНКА» свернула практически все работы в зоне строительства.
- 4 марта премьер Грузии Ираклий Гарибашвили поручил министру экономики Натии Турнава и главе Минсельхоза Левану Давиташвили провести встречу с местными жителями и гражданами, которые выступают против строительства каскада на реке Риони. Со стороны властей был сделан ряд компромиссных предложений, в том числе, о приостановке строительства основных объектов ГЭС – плотины и водохранилища – до окончания повторных исследований с участием независимых экспертов. Рассматривать эти предложения протестующие отказались.
Акционист голым пробежал по Красной площади. Где он сейчас – неизвестно
С субботы неизвестно местонахождение акциониста Ильи Качаева, который 13 марта устроил на Красной площади в Москве перформанс под названием «Сон смешного человека».
Качаев около здания ГУМа разделся догола и бегом отправился по Красной площади по направлению к собору Василия Блаженного. Следом за ним бросились бежать полицейские. Акциониста задержали и увезли на полицейском автомобиле.
Как сообщает «ОВД-Инфо», Качаев проводил перформанс в рамках, по его словам, «очень вольной» интерпретации рассказа Федора Достоевского, желая продемонстрировать противостояние человека как части природы и государства. «Россия – страна скукоженных», – отметил Качаев: людям «приходится постоянно сжиматься». Акционист, как пишет «ОВД-Инфо», хотел показать открытого и счастливого человека, который попадает на планету забитых и разочарованных в жизни людей.
Адвокат Юлия Сычева сообщила, что врачи приняли решение госпитализировать Качаева в психиатрическую клинику, посчитав, что он в состоянии психоза. Утром в воскресенье мать Качаева сообщила «ОВД-Инфо», что ей сказали, что в психиатрической больнице номер 1 имени Алексеева акциониста нет; где он, неизвестно.
В Евросоюзе продолжаются споры о стратегии вакцинации
Европейский союз, возможно, допустил ошибки при обеспечении вакцинации населения стран-членов ЕС от коронавирусной инфекции - признал заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс.
В интервью германскому изданию Tagesspiegel он отметил, что ошибки могли допустить как органы власти ЕС, так и отдельные государства. При этом Тиммерманс призвал дождаться конца эпидемии, чтобы в полной мере оценить, чего было больше - ошибок или правильных решений.
Ряд политических сил в Европе и некоторые страны ЕС подвергают критике избранный Еврокомиссией подход к вакцинации, согласно которому закупка и распределение вакцин осуществляется Брюсселем централизованно, а возможность самих государств закупить вакцины в обход Еврокомиссии ограничена. Накануне лидеры шести стран - Австрии, Чехии, Словении, Болгарии, Хорватии и Латвии - призвали провести экстренный саммит ЕС, чтобы обсудить «дисбаланс», который, как утверждается, начинает складываться между странами Евросоюза. Они утверждают, что распределение вакцин между странами ЕС устроено несправедливо, в результате чего некоторые из них опережают другие по темпам вакцинации и уже летом могут достичь коллективного иммунитета, а другие отстанут.
Критику вызывает и медленный - в сравнении, в том числе, с США и Великобританией - темп вакцинации. Хотя бы одну дозу вакцины, по последним данным, в среднем получили примерно 10 процентов жителей ЕС, однако в ряде стран, например в Латвии и Болгарии, этот показатель существенно ниже. При этом в Британии хотя бы одну дозу уже получила треть населения.
В ЕС сейчас одобрены для использования вакцины четырех производителей - Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen. При этом фактические поставки вакцин меньше, чем предусматривалось контрактами. Так, AstraZeneca, по последним данным, к концу июня сможет поставить в ЕС только 100 миллионов доз, а не 300 миллионов, как ожидалось.
Несмотря на эти проблемы, темпы вакцинации в большинстве стран ЕС в последние недели заметно ускорились.
- В ЕС пока не одобрена для использования российская вакцина «Спутник V», ее заявка находится на рассмотрении. Две страны ЕС - Венгрия и Словакия - закупили российскую вакцину самостоятельно (они имеют такое право, поскольку «Спутник» не включен в систему централизованных закупок ЕС), причем в Венгрии ее используют при вакцинации, а в Словакии пока нет. Закупка российской вакцины, не одобренной ЕС, вызвала в Словакии правительственный кризис, приведший к отставке министра здравоохранения - ряду сил, входящих в правящую коалицию, не понравилось, что премьер вел переговоры о российской вакцине тайно, не уведомив союзников по коалиции.
- В самой России, по последним официальным данным, было сделано около 7 миллионов прививок - в пересчете на душу населения это меньше, чем в большинстве стран ЕС.
Арчил Талаквадзе: «Грузинская мечта» готова к соглашению на справедливых условиях
«Грузинская мечта готова к соглашению на справедливых условиях», - заявил спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе после встречи с личным представителем президента Европейского Совета Шарля Мишеля Кристианом Даниельсоном, передает Общественный вещатель.
«Я хочу вам очень четко сказать, «Грузинская мечта» готова к соглашению на справедливых условиях… Мы также ценим выбор наших сторонников и, конечно же, хотим достичь соглашения, которое обеспечит устойчивое, долгосрочное политическое сотрудничество в нашей стране», - сказал Талаквадзе.
По его словам, Грузия пользуется неизменной поддержкой Евросоюза, и участие партнеров в этом диалоге отражает эту поддержку.
Личный представитель президента Европейского Совета Шарля Мишеля Кристиан Даниельсон встретился сегодня с представителями «Грузинской мечты». На встрече присутствовали председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Арчил Талаквадзе и член политсовета партии Шалва Папуашвили. Во встрече также приняли участие посол США в Грузии Келли Дегнан и посол Европейского союза Карл Харцель.
В течение сегодняшнего дня у Даниельсона продолжатся индивидуальные встречи с лидерами разных партий – как оппозиционных, так и правящей. Если позиции сторон удастся сблизить, вечером состоится общая встреча.
В настоящее время Даниельсон проводит переговоры с представителями коалиции «Сила в единстве», образованной вокруг крупнейшей оппозиционной партии страны «Единое национальное движение».
По словам одного из лидеров ЕНД Саломе Самадашвили, основным требованием оппозиции остается проведение внеочередных выборов и освобождение политзаключенных – председателя их партии Ники Мелия и совладельца телеканала «Мтавари» Георгия Руруа. Одновременно весь оппозиционный спектр согласен с тем, что найти выход из политического кризиса будет невозможно без серьезной избирательной реформы. Самадашвили напомнила, что оппозиция уже пошла на определенные компромиссы, предложив провести плебисцит.
Уже несколько месяцев дипломаты из ЕС и США пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно – политический кризис, начавшийся в стране после парламентских выборов осенью 2020 года, только обостряется.
Когда переговоры между властью и оппозицией зашли в окончательный тупик, в Грузию прибыл президент Евросовета Шарль Мишель. При его непосредственном участии был составлен рамочный список для обсуждения из шести пунктов: амбициозная избирательная реформа, судебная реформа, вопрос политзаключенных и политического правосудия, распределение сил в парламенте и потенциальные досрочные выборы/подготовка к местным выборам и обязательное продолжение диалога до 16 марта.
Для мониторинга диалога Мишель прислал в Тбилиси Кристиана Даниэльсона, который на данный момент является руководителем представительства Еврокомиссии в Швеции.
С 15 марта в Грузии будут отменены еще несколько ковид-ограничений
По решению властей Грузии, с завтрашнего дня, 15 марта, в стране будут отменены еще несколько ограничений, введенных из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.
С понедельника:
- Возобновляют работу спортивные и тренажерные залы, фитнес-центры;
- Высшие учебные заведения и профессионально-технические училища смогут полностью возобновить очную учебную деятельность и проводить лекции в аудиториях;
- Заработают школьные кружки;
- Театры, спортивные клубы и профессиональные ансамбли смогут возобновить репетиции и тренировки, а с 1 апреля вернуться к полноценной работе.
Поэтапный план отмены практически всех ковид-ограничений, установленных из-за пандемии коронавируса, 24 февраля представил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили.
- С 1 марта в Грузии открылись музеи и библиотеки, возобновилась работа детсадов, проведение конференций и тренингов. В вузах и профучилищах разрешили очную сдачу экзаменов, клиническую, практическую и лабораторную деятельность. На горнолыжных курортах открылись гостиницы, возобновилась работа междугородного транспорта, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- С 8 марта на зимних курортах заработали и канатные дороги. Объектам питания в масштабах Грузии разрешили обслуживать гостей не только за столиками на улице, но и помещениях (кроме субботы-воскресенья). Кроме того, торговым центрам, непродовольственным магазинам и рынкам теперь разрешено работать не только в будни, но и по выходным (в субботу и в воскресенье).
- Пока что не известно, когда в Грузии отменят «комендантский час» - запрет на передвижение в ночные часы, с 21:00 до 05:00. Штраф для нарушителей составляет 2 тысячи лари (600 долларов).
Первой в Грузии будет привита 73-летняя врач-бактериолог Тамар Гиоргадзе
В понедельник, 15 марта, в Грузии начнется кампания по вакцинации от Covid-19. Первой будет привита 73-летняя врач-бактериолог Тамар Гиоргадзе, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Гиоргадзе – сотрудница Национального центра по контролю над заболеваниями. По ее словам, 45 лет она работает в лаборатории особо опасных инфекций. В настоящее время она занимает позицию главного специалиста. «Я зарегистрировалась первой, поскольку имею дело непосредственно с этой инфекцией», - сказала Гиоргадзе.
Она призвала всех своих коллег пройти вакцинации, подав пример остальным гражданам Грузии. «Я знаю, что эта вакцина безвредна и необходима. Тем самым мы защитим не только себя, но и окружающих», - добавила она.
- 13 марта в Грузию доставили первую партию вакцины от Covid-19 – 43,2 тысячи доз препарата AstraZeneca-SKBio, разработанного британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом и произведенного на предприятии в Южной Корее.
- Согласно национальному плану, в первую очередь в Грузии будут привиты медработники, которые не болели ковидом в течение последних 120 дней. По предварительным данным, таковых в стране 54 тысячи. Их регистрация на прививку начата на специальном электронном портале. С помощью платформы медицинские работники смогут забронировать время и выбрать клинику, где пройдут вакцинацию.
- Следующая поставка вакцины AstraZeneca в Грузию – 86,4 тысячи доз – состоится в апреле. В ближайшие недели в страну также должны доставить вакцину американо-германского консорциума Pfizer-BioNTech.
Коронавирус в Грузии: 268 случаев заражения за сутки, 5 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявлено 268 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения около 26,4 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 1,02%, за последние две недели – 1,51%, а за последнюю неделю – 1,46%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 274 989.
Почти 53% новых случаев заражения, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 141. География остальных случаев выглядит так: Аджария – 12, Имерети – 46, Квемо Картли – 13, Шида Картли – 16, Гурия – 11, Самегрело-Земо Сванети – 7, Кахети – 15, Мцхета-Мтианети – 4, Самцхе-Джавахети – 1, Рача-Лечхуми Квемо Сванети – 2.
От ковида умерли еще 5 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 648.
Выздоровели 233 человека, их общее число выросло до 268 237.
На данный момент в Грузии 3 078 активных случаев коронавируса. Из них 1 338 пациентов (почти 44%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках лечение продолжают 682 инфицированных, в Аджарии – 140, в Имерети – 254. Состояние 272 инфицированных тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 75 человек.
1 604 (более 52% активных случаев) человека лечатся на дому, а 136 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещен 241 гражданин, в самоизоляции остаются около 5,5 тысячи человек.
Премьер Марио Драги предрекает «новую волну» эпидемии в Италии
В понедельник 15 марта более чем в половине регионов Италии закроются магазины, рестораны, школы. Новые ограничительные меры должны быть отменены с завершением Пасхальных праздников, которые отмечаются в этом году с 3 по 5 апреля. В эти три дня ограничительные меры, вероятно, будут особенно строгими. Премьер-министр Италии Серджо Маттарелла предостерегает соотечественников от новой вспышки эпидемии коронавируса.
Год назад Италия стала одной из первых стран в мире, где был объявлен общенациональный карантин. Ныне Италия вновь сталкивается с необходимостью сдерживать быстрое распространение инфекции. Как сообщает Би-би-си, итальянские власти объявили, что число жертв коронавируса или болезней, обострившихся в результате эпидемии коронавируса, составило 100 000. Этот показатель - второй в Европе после Великобритании (125 000).
Кампания вакцинации в Италии столкнулась с теми же трудностями, что и остальные страны ЕС - задержками в получении ранее запланированных количеств вакцины.
Англо-шведская фирма AstraZeneca объявила об очередной задержке поставок вакцины Европейскому союзу, упрекая правительства некоторых стран в применении внешнеторговых ограничений. О каких именно странах идет речь, компания AstraZeneca не уточнила, отмечает Би-би-си.
- В январе англо-шведский производитель вакцин объявил о сокращении на 100 миллионов доз обещанных к марту месяцу поставок в Евросоюз. Это привело к вспышке недовольства в Европейской комиссии.
- На прошлой неделе правительство Италии заблокировало экспорт из ЕС в Австралию 250 тысяч доз вакцины Оксфорд-АстраЗенека. Это стало ответом Италии на нехватку вакцин.
- Болгария, Дания и Норвегия приостановили закупки вакцины Оксфорд-Астра-Зенека после появившихся сведений о том, что она вызывает загустение крови. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила в пятницу о беспочвенности таких опасений и призвала продолжать применение этой вакцины.
За сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 31 жителя Абхазии
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 157 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 31 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находится 31 человек, 15 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 7 человек оценивается как тяжелое, 18 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 15 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 3, в Ткварчельской ЦРБ - 2, в Гагрской ЦРБ - 8.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13072 человека. Зарегистрировано 204 летальных случая. Выздоровели 12520 человек.
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