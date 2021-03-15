Давид Бакрадзе: Было бы хорошо, если бы премьер отправился в Брюссель с подписанным соглашением

Было бы очень хорошо, если бы власти проявили ответственность и премьер отправился в Брюссель с подписанным соглашением, а не с пустыми руками, - заявил журналистам лидер «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе после встречи со специальным представителем президента Европейской Грузии Шарля Мишеля Кристианом Даниельсоном.

По словам Бакрадзе, главное, что услышала на этой встрече оппозиция, это то, что «переговоры не заканчиваются, и более того, Даниельсон будет здесь до тех пор, пока стороны не достигнут соглашения.

«Очень важно и хорошо, что наши европейские партнеры, несмотря на это, продолжают переговоры. Разумный срок мы понимаем так, что это не может продолжаться бесконечно, процесс не может затягиваться, стороны не должны использовать затягивание, как тактику переговоров. И мы этого не собираемся делать. Процесс должен завершиться в конкретные сроки, но то, что у этого нет искусственных ограничений, как было анонсировано «Грузинской мечтой», что это должно было завершиться вчера ночью или сегодня, является важным, поскольку дает нам шанс того, что мы доведем это до конца», - заявил Бакрадзе, передает «Интерпрессньюс».