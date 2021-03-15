«Я хочу возобновить тренировки в спортзалах, поскольку домашних тренировок недостаточно»

Спортивная жизнь возвращается в Грузию. С сегодняшнего дня в стране вновь заработали фитнес-клубы и спортзалы. «Эхо Кавказа» поинтересовалось, воспользуются ли этой возможностью пользователи социальных сетей.

– Занимались ли вы каким-нибудь спортом в период пандемии и планируете ли посещать спортзалы?

Михаил: В этом плане пандемия не особо повлияла на мою жизнь. Я практически каждый день гулял, даже когда все было закрыто, я проходил по 3-4 километра. Естественно, соблюдал дистанцию, но старался гулять в местах, где мало народа, на Черепашьем озере или на Лиси, в лесах. Сейчас прохожу по 6-7 километров в день. Соответственно, открытие и закрытие спортзалов не особо повлияло на мою жизнь, я и так занимался спортом. Да всех призываю, обязательно двигайтесь, будьте активны, от этого ведь напрямую зависит иммунитет человека. К сожалению, в Тбилиси не такой чистый воздух, но рядом с городом много хороших мест, куда можно дойти даже пешком.

Инга: В период пандемии я занималась йогой. Это были онлайн-уроки и тренировалась я около месяца, честно говоря, мне это не особо понравилось, удовольствия я не получила. Но врать не буду, меня не сильно привлекает мысль тренироваться в фитнес-клубах в маске. Я хорошо подумаю прежде, чем принимать решение ходить в зал, и скорее всего, откажусь от этой мысли. С маской точно не буду тренироваться.

Бека: Вообще меня интересует спорт. Однако в последний раз я занимался очень давно. Как и многие люди я ходил в спортзалы по 3-4 дня в неделю, выделял на тренировки минимум 2 часа, придерживался диеты, в общем, вел активный и здоровый образ жизни. Однако, как я уже сказал, это было достаточно давно. Сейчас я уже не в той форме и, конечно, по этой причине часто возникает желание вновь вернуться к тренировкам. В период пандемии такой возможности у меня не было и меня очень порадовала новость о том, что спортивные залы открываются вновь. Обязательно присоединюсь к людям, которые возвращаются к здоровому образу жизни.

Тамар: До пандемии я вела достаточно активную спортивную жизнь. Ну а когда вирус начал распространяться и тренажерные залы закрылись, я продолжила тренироваться дома, достаточно успешно. Учитывая тот факт, что большинство жителей Грузии не соблюдают элементарные нормы безопасности, я против открытия фитнес-клубов. И до тех пор, пока большинство людей не будет вакцинировано, я не планирую ходить в спортзалы.

Георгий: Я в последнее время начал заниматься йогой. Ходил в зал, но когда началась пандемия, все залы закрылись. Стало понятно, что продолжить свое начинание я не смогу. Естественно, меня и других людей, которые занимались со мной, это не устраивало. Мы решили поговорить с нашим тренером, предложили ему продолжить тренировки в онлайн-режиме, и он согласился. Вышло даже лучше, не трачу время на поездку в зал, днем работаю, вечером занимаюсь, не выходя из дома, так вот и продолжаю свою спортивную жизнь. В общем, не знаю как для других, а мне не важно, открылись залы или нет.

Евгения: Да, я занималась спортом во время пандемии. Что касается спортзалов – да, я хочу возобновить тренировки, поскольку домашних тренировок недостаточно для достижения определенного результата. В спортзалах ведь есть тренажеры, они оснащены всем необходимым для физического роста.

Тома: Во время пандемии я вел сидячий образ жизни и прибавил в весе. Все время хотел начать бегать, но почему-то так и не начал. Ждал пока наступит весна, потеплеет. Но о спортзалах я не думал. Да и сейчас вряд ли пойду, желательно, чтобы тренировка была на открытом воздухе.