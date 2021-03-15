Абхазский Верховный суд оставил Ахру Авидзба под стражей

Это подтверждено от имени самого Навального

Оппозиционный политик Алексей Навальный находится в в ИК-2 в Покрове Владимирской области. Сообщение об этом опубликовано в инстаграме и фейсбуке политика от имени самого Навального.

"Всем привет из «Сектора усиленного контроля А».

Вынужден признать, что российская тюремная система смогла меня удивить. Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы" - пишет Навальный. К сообщению прикреплено фото Навального с очень короткой стрижкой - в тексте говорится, что его недавно обрили. Фото, однако, сделано не в колонии, а несколько лет назад.

Ранее о том, что Навальный в колонии, сообщил его адвокат Вадим Кобзев со ссылкой на имеющуюся у него информацию.

В ту же колонию отправлено письмо 235-го Гарнизонного суда, имеющемся в распоряжении ТАСС. Официально местонахождение оппозиционера пока не раскрывалось.

После задержания в январе Алексей Навальный был отправлен в изолятор "Матросская тишина" в Москве. 25 февраля он был переведён в СИЗО в городе Кольчугино во Владимирской области. 12 марта стало известно, что Навального перевезли оттуда, однако куда – не сообщалось.

В письме суд просит администрацию колонии в Покрове обеспечить Навального в судебном заседании посредством видео-конференц-связи. На 16 марта назначено рассмотрение жалобы представителя политика на бездействие следствия по делу о покушении на него, утверждается в документе. При этом он отправлен ещё когда Навальный находился в Кольчугине.

ИК-2 считается одним из самых строгих исправительных учреждений в России. От осуждённых в ней требуют побуквенного и буквального соблюдения служебных инструкций ФСИН, что делает их пребывание крайне тяжёлым, несмотря на законность этих мер. Предполагается, что оппозиционер будет находиться в колонии как минимум до 2023 года.

Утром к колонии приехали адвокаты Навального, сообщил "МБХ медиа" Кобзев. Утверждается, что они были записаны на приём, однако их несколько часов не пускают внутрь.