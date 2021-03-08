Авидзба под арестом, «Русский мир» в гневе

Сегодня в Абхазии праздничный выходной день – Международный женский день 8 Марта. Таким образом, продолжаются длинные выходные, начавшиеся в субботу, 6 марта. Но безмятежными для абхазского общества их никак не назовешь – даже самые далекие от политических треволнений люди следили за ходом следствия по громкому делу Ахры Авидзба.

Напомним, что вечером в четверг 4 марта Герой ДНР, экс-помощник президента Абхазии по международным вопросам Ахра Авидзба и пятеро прибывших с ним в Абхазию из Донбасса лиц, называемых его охраной, были задержаны по обвинению в незаконном хранении оружия по предварительному сговору. Сотрудники СГБ и МВД Абхазии проводили обыск в доме Авидзба, где изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы. Ахре (по документам – Ахрику) грозит от двух до шести лет лишения свободы.

В пятницу «Эхо Кавказа» связывалось с адвокатом Ахры Авидзба Ингой Габилаиа, которая пообещала, что расскажет что-нибудь только после встречи со своим подзащитным, обещанной ей через час-полтора. Но до начала нашего эфира эта встреча так и не состоялась. Спустя 5-6 часов ожидания Габилаиа сообщила в соцсетях, что так пока и не допущена к подзащитному, сопроводив текст известным рисунком, который называется «Ждун».

Позднее, 6 марта, их встреча, наконец, состоялась, но Уполномоченный РА по правам человека Асида Шакрыл выступила с обращением к руководству СГБ о необходимости обеспечить право гражданина Ахры Авидзба на эффективную правовую защиту. «Право на незамедлительное получение квалифицированной юридической помощи после задержания гарантируется как широким перечнем национальных нормативно-правовых актов – Конституцией РА, КЗ РА «О судебной власти», УПК РА, Законом РА «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РА», так и многими международно-правовыми документами в области прав человека», – говорится в обращении.

«Дружба нынешних властей с Грузией уже дает о себе знать»

Задержание Ахры Авидзба и пятерых сопровождающих его лиц вызвало резонанс и за пределами Абхазии. Поддержку ему в субботу выразила межрегиональная общественная организация «Союз добровольцев Донбасса» в заявлении на своем официальном сайте. Авторы документа отмечают, что Авидзба проявил героизм и отвагу во время нахождения в рядах защитников Донбасса, а также внес посильный вклад в становление военного потенциала ДНР. «Мы не ставим под сомнение компетентность правоохранительных органов Абхазии. Мы лишь хотим обратить внимание на то, что Ахра Авидзба и задержанные с ним наши товарищи принимали участие в защите мирного населения Донбасса, имеют государственные награды ДНР, ситуация в которой во многом схожа с ситуацией в Республике Абхазия. Они делом доказали свои патриотические приоритеты, в связи с этим ходатайствуем о рассмотрении целесообразности дальнейшего содержания под стражей», – говорится в заявлении.

Российская певица Юлия Чичерина резко написала: «Власти Абхазии играют в интересах укронацистов. Задержание одного из главных командиров и символов Донбасса – это удар в спину осажденным республикам. Неужели Абхазия забыла, когда она сама находилась в таком же положении? Абсолютно ясно, что дружба нынешних властей с Грузией – а, следовательно, и с НАТО – уже дает о себе знать. Только нужно понимать, что руководство Абхазии предает прямо сейчас не только всех русских и Россию, но и собственный народ».

Еще один друг Ахры Авидзба, российский военкор Семен Пегов поместил в своем телеграмм-канале более развернутый текст аналогичного содержания под хлестким заголовком «Абхазия уходит в Грузию и в НАТО?». В нем, в частности, говорится:

«События, развернувшиеся в Сухуме, заставляют меня серьезно задуматься над этим вопросом. Я прожил в Стране Души больше 4 лет... Абхазия была для меня примером того, как должны сражаться за свои исторические территории мы, русские добровольцы и ополченцы. И потом я увидел, как мы бились на Донбассе. И абхазы – в лице Героя ДНР Ахры Авидзба – стояли с нами плечом к плечу. Как и добровольцы из России в свое время встали рядом с абхазами в борьбе против радикального грузинского национализма. Что я вижу сейчас? Ахра Авидзба задержан на Родине по беспределу, сидит в камере. В то же время абхазские элиты, не стесняясь, рассказывают о зарождающейся дружбе с Грузией, о том, как они хотят привлечь оттуда деньги и так далее. Разве для кого-то секрет, что Тбилиси, так или иначе, активно (где-то скрыто, где-то явно) работает на НАТО. Разве война 08.08.08 оставила какие-то сомнения в этом? Разве НАТО ушло из Грузии после этого?».

«К войне он приспособился, а вот жить в мирной обстановке…»

В абхазском обществе высказывались весьма разные мнения о задержании Ахры Авидзба. Что касается мнений об откликах Чичериной и Пегова, то запомнилось такое: «Поддержать в трудную минуту друга – это святое дело. Но неужели при этом уважаемым людям нельзя было обойтись без распространения совершенно бездоказательных утверждений о каком-то дрейфе Абхазии в сторону Грузии и НАТО? Оставьте, друзья, свои домыслы при себе, ведь вы совершенно не вникали во внутриполитическую борьбу в Абхазии».

В интернете было немало полемики между сторонниками власти и политической оппозиции. Один форумчанин, из провластных, написал так: «Меня просто поражает тот факт, что те, кто его недавно поливали грязью, теперь восхваляют и наоборот. Ахра – солдат до мозга костей, мужественный и честный человек… К войне он приспособился, а вот жить в мирной обстановке таким бойцам не всегда удается. Это описано в многочисленных художественных произведениях, научных трудах. Рекомендую, кто не читал, прочитать романы Ремарка, и вам все станет понятно. Он достойный сын своей Родины и думаю, что все будет у него в порядке. Лишь бы он не озлобился».

Вечером в воскресенье, 7 марта, президент Абхазии Аслан Бжания вернулся из России, где проходил плановое медицинское обследование. Сразу же по прибытии в Сухум глава государства провел совещание с руководством Кабинета министров по вопросу консультаций с депутатами Парламента по рассмотрению проекта госбюджета на 2021 год и ситуации, связанной с перебоями в электроснабжении. Позже состоялась и его встреча с делегацией от родственников Ахры Авидзба.

«Я не ем и не пью с четвертого числа»

Между тем, вчера в восемь вечера в здании СГБ республики, в ИВС которой содержится Авидзба, под председательством судьи Суда г. Сухума Леварсы Багателия началось слушание по делу о мере пресечения в его отношении (72 часа, которые он мог содержаться под стражей без санкции суда, подходили к концу). Сначала силовики не пропускали журналистов на процесс, заявляя, что СГБ – режимный объект. Однако Инга Габилаиа настояла на том, чтобы представителей СМИ допустили в здание и был соблюден принцип гласности. «Специальный репортаж», продолжительностью более 15 минут, вышедший на канале «Абаза-ТВ» и выложенный затем в интернете, вызвал большой интерес в республике. Приведем несколько фрагментов из него. Вот что сказал в своем ходатайстве заключить задержанного под стражу на два месяца прокурор Владимир Начкебия:

«При установленных органами предварительного расследования очевидных фактах незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов, Авидзба с органом следствия не сотрудничает, от дачи показаний отказывается, демонстрируя свое критичное отношение к объективному ходу предварительного расследования. Инкриминируемое ему преступление совершил в группой лиц по предварительному сговору, дающее в совокупности основание полагать, что находясь на свободе он будет согласовывать свою позицию с другими соучастниками преступления и иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу».

Адвокат Габилаиа возразила:

«Учитывая, что личность моего подзащитного известная, факт передвижения даже по стране не может быть не замечен, я прошу суд отказать в удовлетворении данного ходатайства».

Габилаиа также обратила внимание суда на то, что факт отказа от дачи показаний не соответствует действительности. По ее словам, Авидзба объяснил, что даст показания только после того, как ознакомится с актом об осмотре жилища. Это не означает, что он отказался от дачи показаний. Ахра Авидзба поддержал это возражение, но, прежде всего, заявил:

«С четвертого числа у меня в камере нет ни воды, чтобы умыться или хотя бы в туалет сходить… Печку мне только недавно принесли… Ну, вот вчера… Сегодня, на минуточку, я не ем и не пью с четвертого числа. Ни грамма воды, ни крошки. Я сказал, что не выпью ни грамма, пока не начнут следовать закону. Поэтому, дорогой мой следователь, вчера ты мне принес одни бумаги… Мы тебя просили, чтобы ты дал мне копии. Ты дал их? Нет, не дал. Потому что ты там исправил… Когда я сказал, что не отказываюсь давать показания, ты сегодня наглым образом, глядя мне в глаза, говоришь, я отказался. Ты же зачитал мои бумаги, где там написано про отказ?»

Он обратил внимание суда на другое нарушение – по словам подсудимого, в документах указано, что обыск дома начался в час ночи, в то время как он начался раньше, в 22.00 4 марта. Авидзба потребовал также снять с него наручники:

«Дипнеприкосновенность – это что такое? Я должен наручники надеть? У вас есть бумага, что у меня отозвали ее? Нет? Тогда я прошу прямо здесь снять с меня наручники. У кого ключи?»

Но суд отказал ему, сославшись на то, что у Авидзба нет бумаги, подтверждающей его дипломатическую неприкосновенность.

Адвокат отметила: «Если бы мой подзащитный имел намерение в дестабилизации криминогенной обстановки в республике, он бы сам не явился на допрос в СГБ. В материалах отсутствуют документы, указывающие на опасение органов. Считаю, что избрание меры пресечения в любом случае будет незаконным. Прошу обратить внимание на личность моего подзащитного, его социальные связи, участие в жизни общества, думаю, он ничего другого не делал, как приносил пользу своему государству. Прошу суд вынести законное решение».

Судья Багателия, вернувшись из совещательной комнаты, завил, что суд «считает, что иная мера пресечения, не связанная с заключением под стражу, не может быть применена. При этом суд не находит оснований для столь долгого срока заключения, запрашиваемого органами предварительного расследования. Так как, по мнению суда, одного месяца достаточно для совершения необходимый следственных и процессуальных действий».

«Я хочу обратиться к народу. Одиннадцатого числа соберитесь…»

В репортаже было видно, что когда Ахру Авидзба выводили из кабинета, где проходил суд, он что-то кричал, но голоса его не было слышно. В соцсетях, однако, появился видеоролик, где его слова прозвучали:

«Я хочу обратиться к народу. Одиннадцатого числа соберитесь и выгоните этих…».

Дальше шла ненормативная лексика, которую мы опускаем. Этот видеоролик шокировал многих интернет-пользователей: получается, он призвал к тому, в чем его и подозревает власть! Кстати, накануне анонимы разместили в соцсетях текст, в котором обвиняли его в плане свержения существующей власти со ссылкой на перехваченные спецслужбами телефонные разговоры. А на 11 марта намечен съезд оппозиции…

Решениями других проходивших в здании СГБ судебных процессов на срок до 5 апреля были арестованы четверо из пяти охранников Ахры Авидзба – Талех Гасанов, Аслан Гуатижев, Станислав Культы и Андрей Локтионова. Владимир Щербаков будет отпущен 9 марта. Все, за исключением Гуатижева, который является жителем Кабардино-Балкарии, являются жителями Донецка.

Сегодня во второй половине дня председатель СГБ Роберт Киут опроверг в СМИ информацию о недопуске медиков к Ахре Авидзба. Его супруга Юлия днем в понедельник заявляла, что на момент к 13.30 к нему медиков не допускали. Она также сообщила, что суду была представлена справка о том, что в 2015 году у Авидзба были тяжелое ранение и контузия, ему жизненно необходимо ставить капельницы. При этом, по словам Юлии, все необходимые для лечения супруга лекарства куплены, и семья готова в любой момент их передать медикам в присутствии адвоката. «Вчера его адвокату разрешили привести медиков, но она никого не привела. Я вызвал своих медиков, и они уже проводят обследование. Никаких ограничений у него по условиям содержания нет», – заявил Роберт Киут.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия