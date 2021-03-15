Валерий Кварчия: «Если это повторится, я призову к тому, чтобы мы самораспустились!»

Попытка провести повторное голосование в абхазском парламенте по закону о декларировании доходов госслужащими и депутатами провалилась. Продвинуться вперед по повестке, принятой на прошлом заседании, депутаты также не смогли. Спикер прекратил бурные споры и прекратил заседание.

Сегодня планировалось продолжить заседание сессии парламента Абхазии и доработать повестку, которую депутаты не успели исчерпать на пятничном заседании. Но работа с самого начала не задалась. Вместо обсуждения новых вопросов, была предпринята попытка вернуться к закону о декларировании доходов государственными служащими и депутатами и еще раз проголосовать.

Напомним, что на прошлом заседании сессии девять депутатов не голосовали за этот закон во втором и окончательном чтении. В интернете появился поименный список, и отказ парламентариев занять определенную позицию обсуждался во многих группах социальных сетей.

Гиви Кварчия, который в пятницу представлял закон о декларировании доходов своим коллегам, предложил проголосовать повторно, так как процедура была нарушена из-за того, что некоторые члены парламента не приняли в ней участие:

«Статья 78 регламента (парламента) определяет осуществление права депутата на голосование, и при голосовании даются три варианта: «за», «против» и «воздержался». Вариант ответа «не голосовал» не присутствует. На мой взгляд, здесь нарушена процедура голосования. Что касается замечаний по данному законопроекту во втором чтении, то понятие «должностное лицо» взято дословно из кодекса об административных нарушениях, и это самое емкое определение в нашем законодательстве. Я считаю этот довод не таким, который может отложить принятие данного вопроса. Следующее замечание – это круг лиц семьи декларанта. Здесь я хочу исключить кривотолки насчет иждивенцев. В нашем варианте изменений только совершеннолетние дети, родные братья и сестры, находящиеся на иждивении, входят в круг семьи декларанта».

Гиви Кварчия не видит противоречия в части вступления закона в силу, о чем говорила представитель президента Саида Бутба. Он также ответил на обвинения в том, что на законе о декларировании доходов некоторые люди строят свою политическую карьеру:

«Вступление в силу данного закона, который определяет поправки к так называемому большому закону о декларировании доходов, 3 апреля 2021 года, что здесь не понятного, уважаемые коллеги? Здесь игру слов производить, на мой взгляд, не серьезно. И данная инициатива не связана ни с политическими партиями, ни с политическими лидерами, ни с общественными организациями. Инициатива данная связана с желанием изменить существующие формы политической борьбы, борьбы за ресурсы государства, за РУПы, за МУПы, за должности с окладом в 20 тысяч рублей, за которые ходатайствует полстраны. Принятием данного закона мы можем это остановить. И механизм применения данного закона – вот он: мы берем все ручки и заполняем декларации».

Наиболее активно против повторного голосования возражал Батал Табагуа, он настаивал на том, что вопрос по закону о декларировании закрыт и надо приступить к рассмотрению других. Одни депутаты его поддерживали, другие – с ним спорили, третьи – призывали всех к спокойствию, но безуспешно. Все говорили одновременно. Спикер обвинил Табагуа в том, что он срывает заседание.

В ходе шумного и хаотичного обсуждения выяснилось, что за выходные дни в проект закона были внесены новые изменения, с которыми, по словам Батала Айба, большинство депутатов не знакомо, поэтому их надо рассматривать уже как новый закон:

«У меня такой вопрос к вам: какие изменения претерпел данный законопроект за выходные в продолжение сессии? Озвучьте их, пожалуйста. Это один вопрос. И второй вопрос: коль были внесены изменения, то в соответствии с регламентом эту поправку о декларировании доходов и расходов имущественных обязательств нужно вносить как отдельный законопроект на следующей сессии, уже не изменяя повестку дня. Вот так говорит регламент».

Натали Смыр сообщила, что из поименной распечатки исчез один депутат, который был в зале. Его нет ни в списках голосовавших, ни в списках отказавшихся участвовать в голосовании. Она предположила, что это техническая ошибка и сбой в работе аппаратуры.

Одни депутаты были возмущены тем, что распечатку поименного голосования слили в социальные сети, другие требовали, чтобы распечатки приносили в зал и раздавали всем журналистам, так как люди имеют право знать, как голосуют их избранники. Кто-то хотел повторить голосование, а кто-то – перенести на следующее заседание сессии.

Проголосовать повторно так и не удалось. Спикер потерял терпение и заявил, что прекращает заседание, а, если подобное еще раз повторится, он призовет Народное Собрание самораспуститься:

Гарри Кокая: Выразите протест по тому голосованию!

Батал Айба: Что-то я не слышал твои протесты!

Михаил Сангулия: Я готов сегодня пойти, сдать декларацию на себя, на свою семью, но не готов принимать такой закон, о котором мы, группа депутатов говорим, что в таком виде не будет этот закон работать. На выходные принесли поправки, положили, здесь лежат, ни один депутат еще их не видел, группа людей хотят продавить их, нахально, можно сказать!

Валерий Кварчия (спикер): Я объявляю закрытым наше сегодняшнее заседание. Если это еще раз повторится, я призову вас прилюдно к тому, чтобы мы самораспустились! Все! Сегодняшнее заседание закрыто!

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия