Такой противоречивый закон о декларировании

Депутаты парламента Абхазии сегодня вновь пытались принять поправки в закон о декларировании доходов государственными служащими и депутатами, чтобы он вступил в действие. Но внутренние противоречия помешали принять их в окончательном чтении.

От свидетеля в уголовном деле до судьи путь долгий, но возможный

Заседание сессии парламента началось с избрания судьи Гудаутского районного суда. Депутаты рассматривали кандидатуру Аивиты Пагава. С июня 2005 года по октябрь 2009 года она была референтом правового аналитического отдела парламента, а с 2009 года по 2016 год – главным советником спикера по правовым вопросам.

Председатель Верховного суда Манана Делба сообщила депутатам, что ей ничего не известно о кандидате, как о специалисте. Однако, как пояснил депутат Валерий Агрба, по новому закону Верховный суд исключен из процедуры назначения судей и не участвует в ней.

Депутат Батал Табагуа напомнил, что Аивита Пагава уже не в первый раз выдвигается в судьи, но избраться не может. Он призвал коллег озвучить публично те моменты, которые обсуждаются кулуарно. И тогда депутат Инал Тарба спросил у претендентки на должность судьи, имела ли она какое-то отношение к уголовному делу? Аивита Пагава ответила, что в статусе свидетеля проходила по уголовному делу об убийстве Киазима Агумава, за убийство которого была осуждена ее родственница. Это было резонансное уголовное дело об убийстве одного из руководителей компании сотовой связи А-Мобайл, которое было совершено в 2009 году.

В ходе голосования 27 депутатов проголосовали за назначение Аивиты Пагава судьей Гудаутского районного суда.

Новый комитет предлагает новые поправки

Главным вопросом повестки был многострадальный закон «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами». Он уже два депутатских созыва обсуждается, принимается, но никак не может вступить в действие. Сначала этот закон продвигал комитет по международным и межпарламентским связям, теперь он перекочевал в комитет по государственно-правовой политике.

Похоже, что и новому комитету не удается сдвинуть закон с мертвой точки. Несмотря на почти десятилетний опыт работы парламента над этим законом с текстом всего на несколько страниц, депутатский корпус так и не смог его доработать. До сих пор депутаты и представитель президента Абхазии ссылаются на внутренние противоречия, которые не позволяют его принять.

Началось обсуждение с призыва представителя профильного комитета к депутатам принять, наконец, закон и успокоить общество, возмущенное тем, что его так долго «волокитят» в парламенте. Депутат Гиви Кварчия уверен, что закон оздоровит систему государственного управления, и депутаты должны подать пример его исполнения:

«Мы все в той или иной степени за годы уже участвовали в обсуждениях этого закона и ни для кого не секрет его смысл: должностные лица и депутаты обязаны отчитываться о своих активах перед народом документально и открыто. Если сами чиновники не подотчетны в своих доходах закону и народу, с какой коррупцией они будут бороться? И вопрос этот я считаю фундаментальным. Также я надеюсь, что данный закон внесет оздоровление и очищение в нашу систему государственного управления в целом. Я вас прошу, не откладывая в долгий ящик, проголосовать за вступление в силу этого закона, и мы сами должны показать пример исполнения данного закона».

Парламентарий рассказал о тех поправках, которые депутатам надо внести, чтобы закон мог вступить в силу:

«Поправка вносится в наименование закона и предлагается изложить его в следующей редакции: закон Республики Абхазия «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими, должностными лицами и депутатами», то есть в него вносится понятие «должностные лица». Пункт 4 части 2-й статьи 2 – это определение должностного лица, взятое из кодекса об Административных правонарушениях. Следующая поправка – это определение круга членов семьи декларанта: супруг, супруга, несовершеннолетние дети и родители декларанта, совершеннолетние дети, родные братья и сестры, находящиеся на иждивении декларанта. В части 1-й статьи 6-й после слов «кандидат в президенты» дополнить словами «и кандидат в вице-президенты». И самое важное изменение в статье 16-й: настоящий закон вступает в силу с 3-го апреля 2021 года».

Единственная женщина в парламенте Натали Смыр заявила, что готова проголосовать за закон и первая заполнит свою декларацию, чтобы прекратить все домыслы и обвинения в незаконном обогащении. В свою очередь, Батал Айба обратил внимание на то, что круг декларантов существенно ограничен введением понятия «находящиеся на иждивении» – совершеннолетние дети, родные братья и сестры из него исключены. Батал Табагуа традиционно выступил с критикой закона в его текущем виде, заявив, что он будет иметь смысл только в случае принятия закона о госслужбе, и если декларировать свои доходы и расходы будет каждый гражданин Абхазии.

Внутренние противоречия мешают бороться с коррупцией, закон пока не принят

По словам представителя президента в парламенте Саиды Бутба, позиция главы государства заключается в необходимости принятия закона о декларировании доходов, но в нем есть внутренние противоречия, которые помешают реализовать механизмы борьбы с коррупцией:

«Главное, на что будет обращено внимание правоприменителей, – это определение понятий, кто же такие «должностные лица», на которых этот закон распространяется. И в этом определении, изложенном в новой редакции, в сравнении с действующим законом есть некоторые противоречия, которые не позволяют определить круг лиц, являющихся собственно «должностными лицами». Этот закон определяет иной срок вступления его в силу – с 3 апреля этого года, но при этом этот закон, который мы сейчас принимаем, в нем написано, что он вступает в силу с момента принятия закона о декларировании. Возникает правовая неопределенность: с какого момента этот закон, который устанавливает, что закон вступает в силу с 3-го апреля, когда же он вступает в силу? В этой части это большая юридическая проблема, которая на стадии правоприменения может вызвать определенные вопросы. Кроме того, этот закон о внесении изменений в закон о декларировании сужает перечень лиц, на которых распространяется декларирование по сравнению с действующим законом, и определяет, что декларант подает декларацию на родных братьев, сестер и совершеннолетних детей только в том случае, если они находятся у него на иждивении».

Спикер парламента Валерий Кварчия возмутился, что внутренние противоречия, на которые указала Саида Бутба, не были обсуждены и не сняты во время работы над проектом закона о внесении изменений. Этот вопрос надо было согласовать до вынесения его на сессию парламента, сказал он, и предложил прекратить споры и проголосовать за принятие закона в первом чтении. 27 депутатов его одобрили. Гиви Кварчия предложил проголосовать за закон во втором и окончательном чтении, и тут голосов народных избранников в очередной раз не хватило. За него проголосовало всего 17 депутатов из 35. Десять депутатов из числа тех, кто проголосовал за закон в первом чтении, просто не приняли участие в голосовании.

Депутаты не голосуют и уходят на перерыв до понедельника

Тот факт, что многие депутаты решили вообще не голосовать, возмутил Гарри Кокая, он отреагировал эмоционально и напомнил коллегам, что процедура работы парламента не позволяет народным избранникам не голосовать: есть всего лишь три опции «за», «против» и «воздержался». Такой опции как «не голосую» не существует.

А далее по повестке депутатам предстояло рассмотреть проект закона о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, которые ужесточают наказание за незаконное подключение к электросетям и добычу криптовалюты. Обсуждение стартовало очень бурно, и было остановлено спикером, который объявил перерыв. Заседание продолжится в понедельник.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия