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Ахра Авидзба остается под стражей

Ахра Авидзба остается под стражей
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Ахра Авидзба остается под стражей

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7 марта Сухумский городской суд избрал в качестве меры пресечения для бывшего помощника президента Ахры Авидзба заключение под стражу сроком на один месяц. Адвокат Инга Габилаиа подала аппеляцию в Верховный суд. Сегодняшним решении суда мера пресечения остается прежней - содержание под стражей.

Видео содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия.

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