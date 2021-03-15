Видео содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия.
Ахра Авидзба остается под стражей
7 марта Сухумский городской суд избрал в качестве меры пресечения для бывшего помощника президента Ахры Авидзба заключение под стражу сроком на один месяц. Адвокат Инга Габилаиа подала аппеляцию в Верховный суд. Сегодняшним решении суда мера пресечения остается прежней - содержание под стражей.
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