Ахра Авидзба остается под стражей

7 марта Сухумский городской суд избрал в качестве меры пресечения для бывшего помощника президента Ахры Авидзба заключение под стражу сроком на один месяц. Адвокат Инга Габилаиа подала аппеляцию в Верховный суд. Сегодняшним решении суда мера пресечения остается прежней - содержание под стражей.