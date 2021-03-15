Администрация Байдена попыталась установить контакт с КНДР

В готовящемся тексте соглашения по итогам переговоров между правительством и оппозицией появляется все больше точек соприкосновения, чем противостояния. Об этом заявил сегодня вечером, 15 марта, на брифинге председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе после встречи с представителем президента Евросовета Кристианом Даниельсоном.

Шведский дипломат находится в Тбилиси с 12 марта и занимается медиацией переговоров между правительством и оппозицией для выхода из политического кризиса, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«Думаю, что процесс продвигается вперед, и появляется больше возможностей для договоренности. Мы продолжаем придерживаться правил и проводить этот диалог. Текст постепенно принимает такой вид, что там уже можно найти больше согласия, чем противостояния. В том случае, если со стороны оппозиции будут предприняты прагматичные шаги, думаю, мы сможем договориться», - заявил Арчил Талаквадзе.

Стороны договорились не разглашать детали переговоров до их завершения. Однако Талакадзе ответил на некоторые вопросы журналистов, в частности, о подходе представителей правящей партии «Грузинская мечта» к задержанию лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелия и бизнесмена Георгия Руруа, которых оппозиция считает политзаключенными и требует их освобождения. Оппозиция называет это одним из принципиальных вопросов переговоров с правительством.

Между тем Талаквадзе считает, что тема заключенных мешает достижению соглашения в переговорах. «Это попытка оппозиции политизировать вопрос на фоне требования деполитизации правосудия», - отметил он.

«Представьте, с одной стороны, когда нас просят деполитизировать судебную систему, а с другой - когда нас просят дать политическую задачу системе правосудия освободить кого-то. Наверное, вы понимаете, что это противоречие. Поэтому я думаю, что мы поможем достижению соглашения и политического мира намного больше, если не будем придавать политический вес конкретным уголовным делам и вообще уберем их с поля переговоров между политическими партиями. Это было бы правильно с юридической точки зрения и логично - с конституционной», - сказал Талаквадзе.

По словам спикера парламента, в переговорах участвуют несколько лидеров, которые пытаются сорвать диалог.

«Однако у оппозиции есть свой подход, что естественно, и есть несколько лидеров, которые пытаются специально включить такие темы в этот диалог, чтобы помешать переговорам. Мы помним заявления Яго Хвичия и Алеко Элисашвили, где они прямо заявили, что за столом оппозиции были конкретные люди, которые давали указания другим сорвать диалог, а также люди, которые сказали, что подписывают соглашение, а затем не выполняют эти условия. Примеры этого у нас были в прошлом году. Я повторяю, это были проблемы разногласий и противостояния, концентрироваться на которых сейчас будет менее продуктивно. Лучше сконцентрироваться на тех вопросах, где возможно достижение договоренности, что отвечает интересам не только сторон, но и общества, и нашей страны», - сказал Талаквадзе.