В России обнаружили южноафриканский штамм коронавируса

На территории России выявили штамм коронавируса, впервые обнаруженный в ЮАР. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"Выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, два — относящихся к южноафриканскому варианту", — говорится в сообщении ведомства. "Бразильский" штамм коронавируса в стране не зафиксировали. Еще в 16 случаях выявлены другие мутации, отметили в Роспотребнадзоре.

Всего за последнее время российские специалисты исследовали более восьми тысяч образцов клинического материала, уточнили в Роспотребнадзоре. В первую очередь его брали у людей, вернувшихся из других стран, лиц с подозрением на повторное инфицирование, больных с устойчивостью к лечению и нетипичным течением заболевания.

Об обнаружении нового штамма коронавируса власти ЮАР сообщили в конце прошлого года. Новая мутация, как установили учёные, оказалась примерно на 50 процентов заразнее. Впоследствии стало известно, что южноафриканский штамм коронавируса способен поражать людей, ранее переболевших COVID-19, а уже разработанные вакцины оказались малоэффективными против него. По этой причине власти ЮАР отложили начало вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca.

В феврале повышенную заразность мутации из ЮАР подтвердила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Мутации коронавируса стали серьёзной проблемой с осени прошлого года, когда учёные сообщили о появлении в Великобритании нового, более заразного штамма SARS-CoV-2. Несколько десятков стран по всему миру приостановили авиасообщение с Британией. В январе глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об обнаружении в России "британского" штамма коронавируса у россиянина, вернувшегося из Великобритании.

В середине февраля Роспотребнадзор сообщил о регистрации первой в мире тест-системы для выявления мутаций коронавируса. Тест направлен на распознавание "британского" штамма коронавируса, однако на основе этой технологии можно создавать тесты для обнаружения любых других мутаций вируса, отмечали в ведомстве.