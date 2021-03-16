Вакцинация от первого лица

За первые два дня вакцинации в Грузии были привиты 1375 человек. В Национальном центре контроля над заболеваниями считают, что процесс пока идет слишком медленно.

Первыми в стране вакцинируют медработников. Прививаться или не прививаться – каждый для себя решает сам. Те, кто утвердительно ответили на этот вопрос, могут пройти регистрацию на специальном портале, после чего получат информацию о том, где и когда они смогут сделать прививку. Сегодня в масштабах страны это можно было сделать в 29 учреждениях. Завтра, как говорит Амиран Гамкрелидзе, глава Центра контроля над заболеваниями, их будет уже 35, а к концу недели – 88.

Общее количество медработников в Грузии составляет около 70 тысяч (по данным за январь, всего коронавирусом за время пандемии переболели более 13,5 тысяч медработников). Всего же, по словам Гамкрелидзе, по состоянию на сегодняшний вечер, в очередь на вакцинацию зарегистрировались 4532 медработника:

«Та активность, которую мы наблюдали сегодня и вчера – это не достаточно. Мы ожидаем, что она увеличится, особенно за счет наших коллег, которые должны стать примером для остальных. Вчера вакцинировались 727 медработников, сегодня, на настоящий момент – 648. Это довольно маленькая цифра. 43 тысячи доз (завезенные в страну на первом этапе) – мы хотим, чтобы они были использованы в течение двух недель. Т.е. нам необходимо прививать хотя бы по 3 тысячи человек ежедневно. Все эти люди должны будут привиться повторно в течение 8-12 недель после первой прививки. Для этого еще 80 тысяч доз будет завезено после 20 апреля», – заявил Амиран Гамкрелидзе сегодня в ходе брифинга.

Первая партия вакцины производства компании AstraZeneca была завезена в страну 13 марта. Это именно та вакцина, использование которой ряд европейских стран решили временно приостановить до выяснения обстоятельств, касающихся возможных побочных эффектов препарата.

Амиран Гамкрелидзе, говоря о них, призвал сконцентрироваться на пользе, которые они несут в процессе борьбы с заболеванием:

«Побочные эффекты есть у всех лекарств и всех веществ. Даже вода, принятая в определенных дозах, может вызвать их. Конечно, и у вакцин есть побочные эффекты, но польза от них в сто и в тысячу раз больше, чем эти побочные эффекты. Сегодня во всем мире привито 359 миллионов человек и нет ни одного фатального исхода, вызванного осложнениями от прививки. Это в то время, когда 120 миллионов человек заразились ковид-инфекцией и, к сожалению, 2,6 миллионов инфицированных погибли. Поэтому, нам следует взвешивать пользу и риск».

То, что происходит сейчас с вакциной AstraZeneca, считает достаточно весомым аргументом именно в пользу вакцинации, а не наоборот, профессор Георгий Пхакадзе – эксперт по вопросам общественного здравоохранения, советник Генерального секретаря ООН и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI). По его словам, именно то, что она проходит столь тщательную проверку, грузинским властям следовало использовать для популяризации вакцинации:

«Контроль над этими вакцинами идет не просто строгий, а строжайший. Кстати, в отличие от российской и китайской вакцин, с которыми никто не знает, что происходит. А здесь идет очень серьезный контроль, видите, у кого-то появилось покраснение на ушах и сразу поднимается такая тревога – и это очень хорошо. В четверг мы будем знать конкретное решение Европейского агентства лекарственных средств. Если они скажут, что все хорошо, значит вакцина безопасна и мы можем продолжать. Скорее всего будет положительный ответ, потому что та информация, которая уже есть она подтверждает, что скорее всего (вакцина безопасна)».

Георгий Пхакадзе полагает, что грузинским властям следовало на пару дней отложить начало вакцинации – начать ее, дождавшись окончательного решения Европейского агентства лекарственных средств. Тем самым уровень доверия к процессу вакцинации среди населения только бы вырос, говорит Пхакадзе. В то же время в контексте этой темы – информированности граждан, по его мнению, было сделано очень мало, если не сказать ничего:

«Никакой государственной кампании по информированию населения, врачей не происходило и сейчас тоже не происходит. Во всех странах президенты встречали вакцины в аэропорту, а у нас министр здравоохранения сказала, что отдаст свою вакцину кому-нибудь другому. Наконец-то сегодня хоть кто-то появился – президент страны сказала, что будет прививаться. Это очень хорошо, но на самом деле, это должен быть и президент, и премьер-министр, и весь кабинет министров и т.д. Они все должны привиться публично, чтобы люди увидели, что те, кто все это планирует, те, кто привез эту вакцину, что они вместе с людьми, что если что-то будет плохо – то они будут все вместе», – полагает профессор.

За последние сутки при проведенных почти 30 тысячах тестов было выявлено 537 случаев инфицирования. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 8 человек. Выздоровели 128.