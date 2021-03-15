Начало конца: вакцинация в прямом эфире

В Грузии началась вакцинация против коронавируса. Первая партия вакцины AstraZeneca была доставлена в страну на выходных – 43 200 доз. Процесс иммунизации начался с медиков.

Вакцинация в прямом эфире: первые дозы вакцины перед камерами были введены медработникам ведущих клиник и сотрудникам Центра контроля над заболеваниями. Среди них – 73-летняя Тамар Гиоргадзе. Вакцина делается в два этапа – через несколько недель ей будет введена вторая доза.

«Я работаю (в учреждении), где занимаются особо опасными инфекциями. Вакцинации, конечно же, не боюсь – я знаю, что это такое, знаю, что это меня защитит, поэтому я хотела дать пример и своим коллегам, медработникам, и в целом – окружающим», – сказала Тамар Гиоргадзе.

«Началом конца пандемии» назвал сегодняшний день замглавы центра – Паата Имнадзе, который также уже числится в рядах вакцинированных. Согласно плану вакцинации, первыми будут привиты медработники тех учреждений, которые работают с ковидинфицированными. По данным Минздрава, пока регистрацию прошли около трех с половиной тысяч представителей медперсонала. Имнадзе призвал коллег не медлить:

«Мы все должны хорошо усвоить, что вакцина – это единственный способ вернуть страну к привычному ритму жизни. Важно, чтобы как можно больше людей привились. В первую очередь это, конечно, касается моих коллег».

Всего сегодня в масштабах страны были привиты 500 человек. Замглавы Минздрава Тамар Габуния заявила: в ведомстве надеются, что в ближайшие дни темпы вакцинации ускорятся. По ее словам, если первая партия вакцин не будет освоена быстро и эффективно, будет сложно убедить иностранных партнеров в том, что страна нуждается в дополнительных дозах и готова к осуществлению программы вакцинации в широких масштабах.

Процесс вакцинации в Грузии начался в то время, когда ряд европейских стран решили временно приостановить использование вакцины AstraZeneca. Так, 14 марта в правительстве Голландии объявили о прекращении ее использования как минимум до 29 марта из-за опасений развития серьезных побочных эффектов. Как было заявлено, решение основано на отчетах из Дании и Норвегии. Норвежские органы здравоохранения 13 марта объявили, что трое вакцинированных медицинских работников были госпитализированы «из-за кровотечения и тромбоза».

Компания, разработавшая вакцину, заявляет, что нет никаких доказательств того, что препарат может увеличить риск тромбоза. Не отказываться от вакцины AstraZeneca странам рекомендовала ВОЗ.

«После вакцины не означает из-за вакцины», – так в свою очередь на вопрос о безопасности этого препарата ответил Паата Имнадзе.

«Эти вакцины созданы для того, чтобы защитить от ковида. От других заболеваний они не защищают. Когда сотни миллионов людей прививаются, к сожалению, с кем-то из них может что-то произойти, и связывать это с вакциной просто невозможно (…) Когда речь шла о Pfizer, было то же самое: тогда в Норвегии скончались 23 человека и было целое дело – вайме, Pfizer! Сейчас то же – с AstraZeneca», – сказал Имнадзе.

Аллерголог и иммунолог Бидзина Кулумбегов тоже полагает, что временный отказ ряда стран от использования AstraZeneca – не повод для паники. Вакцинация делается очень большому количеству людей в небольшой промежуток времени, объясняет врач:

«Если вы посмотрите на мировую статистику, вы увидите, что на планете ежедневно погибает в среднем 150 тысяч людей. Из них у 50 тысяч – осложнения сердечно-сосудистой системы. Эти осложнения, будь то тромб или нечто другое, могут произойти по причинам, не связанным с вакциной, ведь ежедневно прививается 8 миллионов человек. Поэтому здесь речь идет об установлении причинно-следственной связи. И на этом этапе авторитетные организации, которым доверяют врачи, не подтверждают это, как та же Всемирная организация здравоохранения – я не говорю о производителе, у него может быть предвзятая позиция и его может не устраивать провал его препарата. Но государства, которые являются примером демократии и защиты прав, скажем, Англия – разве она бы сделала вакцину сомнительного происхождения 11 миллионам человек? Или Германия? Или Франция? Они ведь успешно продолжают вакцинацию».

Продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca планируют и грузинские власти. Получение второй партии ожидается в апреле. Кроме того, также посредством платформы COVAX, 22 марта в Грузию должна поступить и партия вакцины Pfizer – около 29 тысяч доз. Массовая вакцинация в стране, предположительно, начнется в мае.