Оценки работы абхазского парламента в нашем традиционном сухумском опросе сильно разнились – от «отлично» до «на следующих выборах в парламент их точно не изберут!»

– Как вы оцениваете работу парламента Абхазии?

Ахра Шотович Аристава, научный сотрудник Института экономики и права Академии наук Абхазии: Однозначной не давал бы оценки: положительно или отрицательно. Дело в том, что в этом году нет ключевого документа, который направляет и упорядочивает работу парламента Абхазии – это послание президента парламенту, где расписаны приоритеты, то есть что с точки зрения главы государства главное. И когда этот документ расписан, такие конфликтные ситуации в парламенте сводятся к минимуму. Я тоже работал в Администрации президента, мнение президента всегда очень важное и порядок расписанных приоритетов. Поэтому если вопрос не приоритетный, его депутаты просто не рассматривают. Они стараются в свой график работы ставить те вопросы, которые с точки зрения главы государства важнейшие.

Девушка: Я, конечно, не могу сказать, что я оцениваю на высокую оценку работу парламента, потому что многие важные законы, на мой взгляд, которые важны в построении правового государства, независимого, они у нас не рассматриваются долгое время. Например, закон о домашнем насилии, который необходим. Мы все знаем, что много и женщин, и детей страдают от неправильного обращения в семье. Закон об абортах, который нарушает права женщин – на мой взгляд, вообще неприемлемо было его принимать. В целом, работа парламента не совсем понятна, мне не ясен курс, к чему мы идем?

Ира: Я хочу, чтобы депутаты приняли 20-ю статью Конвенции ООН против коррупции. Многие наши депутаты против принятия. Почему не должны принимать закон против коррупции? То, что сейчас не принимают 20-ю статью – это играет против них. Я думаю, что на следующих выборах в парламент их точно не изберут! Мы хотим, чтобы чиновники декларировали свои доходы. Сегодня он приходит, у него «Жигули», через некоторое время – «Джип». Мне кажется, что чиновники приходят для своего обогащения. Я сама была депутатом Городского совета в Ткуарчале, еще до Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Я ходила по избирательному округу, спрашивала у людей, что не хватает? Что надо, что надо изменить? Вот сейчас депутаты отчитываются перед избирателями? У них есть встречи с избирателями?

Тимур Цвижба, художник: Мы не видим полностью их работу. Нам тоже интересно, что происходит в государстве, как решаются наши проблемы?

– То есть вы выступаете за прямые эфиры?

Тимур Цвижба: Да, я за прямые эфиры. Мы ждем телевидение, чтобы увидеть, посмотреть, что там происходит. А не то, что в интернете кто-то выложит какую-то часть заседания, этого недостаточно для нас.

– Как вы оцениваете работу абхазского парламента?

Мужчина: Отлично, нормально.

– Что конкретно?

Мужчина: Конкретно, чего добиваются? У них есть цель, чтобы в будущем все было нормально. Мы на это надеемся. Больше ничего не могу сказать.

Андрей Вахтангович Тужба, главный врач Сухумской районной поликлиники: Я, наверное, самый неполитизированный человек в Абхазии.

– Вас не волнует, какие законы принимают? Ведь от этих законов зависит ваша жизнь в дальнейшем.

Андрей Вахтангович Тужба: Нет, не волнует, по одной простой причине. Законы я вам какие хотите напишу, вопрос не в том, какие законы принимаются, а в том, как они работают. Вот и все.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия