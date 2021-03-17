Авария на ЛЭП «Месхети» оставила без света часть Грузии  

На этом этапе Грузия не рассматривает вопрос ввоза в страну российской вакцины «Sputnik V». Об этом на брифинге заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

«Это довольно чувствительный вопрос, и он является не только медицинским вопросом, но и определенно переходит в политический ракурс. В целом, ковид-вакцина в мире стала предметом большой политики. Большая семерка, Давос, Мюнхен — вакцина была вопросом номер один на всех этих больших экономических встречах. Исходя из наших отношений на этом этапе, этот вопрос [ввоза российской вакцины] не рассматривается, а аналогом вакцины «Sputnik V» является AstraZeneca, которая уже поступила в страну», – сказал Гамкрелидзе.

Как пишет «Новости-Грузия», главный эпидемиолог напомнил, что Грузия будет использовать только те вакцины от коронавируса, которые будут авторизированы Всемирной организацией здравоохранения.

«У российской вакцины этой авторизации нет. Исходя из этого, мы скептически настроены и не рассматриваем ввоз «Sputnik V», – сказал Гамкрелидзе. Он также выразил пожелание, чтобы вакцины и медицина не становились объектом политических разбирательств.

Между тем глава департамента заразных заболеваний Национального центра по контролю заболеваний Хатуна Захашвили не исключила, что в будущем российскую вакцину в Грузию могут привезти частные компании, или же она получит авторизацию ВОЗ.

Европейское медицинское агентство начало проверку российской вакцины 4 марта. По неофицильным данным СМИ, решение об одобрении «Sputnik V» может быть принято в мае.

На сегодняшний день применение российской вакцины одобрено в десятках стран мира, в том числе в Армении, Беларуси, Аргентине, Венгрии, ОАЭ, Черногории, Казахстане, Молдове и Словакии.