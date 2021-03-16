Высокое напряжение грузинского биткоина

В Грузии официально зарегистрировано несколько ферм по майнингу биткоинов, которые, как утверждают в правительстве, увеличивает потребление электроэнергии всего на 2 процента. Однако дальнейшая динамика майнинга криптовалют может увеличить и импортную энергозависимость страны.

«Рост потребления электроэнергии, и как следствие увеличение импорта делает Грузию зависимой от соседей», – утверждала на недавних дебатах в парламенте министр энергетики Натия Турнава. По утверждению министра, акции против строительства ГЭС остановило ввод новых мощностей, дефицит придется покрывать импортом.

Между тем, некоторые наблюдатели полагают, что растущее потребление электроэнергии обусловлено майнингом криптовалют.

Насколько это близко к реальности?

По информации Натии Турнава, в 2020 году на майнинг криптовалют ушло около 2% от общего баланса энергорынка.

В интервью Forbs глава Регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению Давид Нармания утверждает, что майнинг криптовалют в 2018-19 годах занимал 8,5% от всего объема потребления Грузии, или немного более миллиарда киловатт-часов.

Согласно же данным оператора энергетического рынка ESCO, на протяжении последних трех лет Грузия потребляла порядка 12 миллиардов киловатт-часов в год, импорт в среднем составлял 1,6 миллиардов, а потребность населения не превышала 2 с половиной миллиардов, или около 20% от общего объема. Однако фантастический рост криптовалют в последние месяцы обусловил и рост энергопотребления в горных регионах страны, где ее распределение происходит по льготным тарифам или вовсе бесплатно, как в Сванетии.

В Регулирующей комиссии утверждают, что дорогие тарифы пока не содержат опасности увеличения домашнего майнинга, так как по грузинскому законодательству, один клиент не может потреблять более 10 киловатт-в час. Однако при дальнейшем росте стоимости криптовалют возможен стихийный рост потребления, говорит член комиссии Гоча Шония:

«Что касается кризиса в Сванетии, то там бесплатная электроэнергия толкнула местных жителей на легкую добычу, что привело к росту потребления в 5-6 раз. Кроме того, в ряде случаях сгорели линии и трансформаторы, и оператору пришлось отключать от сети незаконный бизнес. Производство биткоинов стало специфической темой – и нет законодательства, регулирующего их добычу».

Что касается официальных майнеров, то в 2015 году компания BitFury открыла на окраине Тбилиси в Глдани биткоиновую ферму, оснащенную инновационной системой охлаждения мощностью 40 мегаватт. Компания располагает аналогичным центром в Гори. Оба центра пользуются всеми льготами для предприятий, оперирующих в свободной индустриальной зоне. Они не платят налог на добавленную стоимость (НДС), а также налог на прибыль и имущество. То есть, цена электроэнергии для этих компаний оказывается ниже на 18%. За последние два года официальные майнеры израсходовали порядка миллиарда киловатт-часов, из которых 70 процентов пришлись на BitFury. В 2015 году представители оппозиционного Национального движения утверждали, что компания работает в тепличных условиях благодаря сотрудничеству с Фондом соинвестирования, принадлежавшего основателю «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили. Подозрения усиливало то обстоятельство, что Фонд обеспечил компанию BitFury льготным финансированием в 20 миллионов долларов.

По словам профессора Университета Кавкасия и Сакартвело Акакия Цомая, особенность добычи криптовалют состоит в наличии дешевых источников электроэнергии, в противном случае майнинг лишен практического смысла:

«Сам смысл криптовалют состоит в отсутствии контроля с стороны банковской системы или государства, поэтому сложно говорить, насколько идет на пользу экономике страны преобразование энергии в валюту. Думаю, привилегированные фабрики в накладе точно не останутся. С другой стороны, рост цен на биткоин, а он достиг уже 60 тысяч долларов, будет стимулировать расширение его добычи на крупных фермах, что повлечет за собой рост энергопотребления, и дефицит государству придется покрывать дорогим импортом, или строительством новых ГЭС, часто по кабальным соглашениям. Получается, мы субсидируем чье-то обогащение за счет бюджетных средств».

Согласно данным ESCO, легко заметить, что взрывной рост потребления электроэнергии совпадает с 2015 годом, т.е. с периодом появления первых ферм по добыче криптовалют. По данным оператора, за последние 5 лет ежегодный рост потребления электроэнергии в среднем составил 5% или 700 млн кВт⋅ч, достигнув пика к 2019 году – 13,44 млрд кВт⋅ч. В период пандемии потребление несколько замедлилось, снизившись в 2020 году на 6%.