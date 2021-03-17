Президент РСЕ/РС осудил арест в Крыму фрилансера Владислава Есипенко

Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай осудил задержание и арест в аннексированном Крыму внештатного сотрудника Радіо Свобода (проект Крым.Реалии), имеющего двойное российско-украинское гражданство, Владислава Есипенко.

"В то время, когда Кремль применяет преследования и запугивания против любого возможного альтернативного голоса в аннексированном Россией Крыму, недавнее задержание Владислава Есипенко, фрилансера украинской службы Радіо Свобода, вызывает тревогу. Есипенко следует немедленно освободить, чтобы он мог воссоединиться с семьей", – заявил Джейми Флай.

Служба внешней разведки Украины, отреагировав на обвинение Владислава Есипенко в сотрудничестве с украинскими спецслужбами сообщила корреспонденту Крым.Реалии, что "не комментирует провокации российских спецслужб".

"Такая пропагандистская акция накануне годовщины оккупации Крыма – это удобный повод для отвлечения внимания населения от многочисленных внутренних проблем полуострова", – добавили позже в пресс-службе СВР Украины.

В СВР считают, что "на нынешнем этапе Россия целенаправленно нагнетает ситуацию, пытаясь переложить на украинскую сторону ответственность за процесс урегулирования на востоке Украины и дискредитировать инициативу "Крымская платформа" по мирной реинтеграции Крыма".

16 марта в Центре общественных связей ФСБ России сообщили о задержании 10 марта в Крыму Владислава Есипенко за сбор информации "в интересах спецслужб Украины".

Как утверждают в ФСБ, Есипенко "осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Крыма".

В ведомстве ссылаются на показания Есипенко, в которых он якобы сообщил, что собирал информацию "в интересах спецслужб Украины по заданию офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента СВР Украины полковника Кравчука В.А., а самодельное взрывное устройство по его рекомендации хранил в автомобиле для обеспечения собственной безопасности".

Накануне украинские правозащитники опубликовали совместное заявление, в котором потребовали от российских властей освободить Владислава Есипенко, а Украину и международное сообщество призвали усилить давление на Россию за преследования на аннексированном полуострове.

Владиславу Есипенко инкриминируют "незаконные изготовление, переделку или ремонт огнестрельного оружия" и "незаконное изготовление боеприпасов". Санкция за эти деяния, согласно ч.1. ст. 223.1 Уголовного кодекса России, предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. Срок ареста, который избран Владиславу Есипенко в качестве меры пресечения, действует до 11 мая.