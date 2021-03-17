Евросоюз введёт санкции за преследования ЛГБТ в Чечне

Евросоюз в ближайшее время введёт санкции против ответственных за грубые нарушения прав человека в ряде стран, включая Россию.

Послы стран ЕС в Брюсселе согласовали список из 11 имён. Ожидается, что санкции вступят в силу 22 марта. Тогда же список будет опубликован. Санкции вводятся в соответствии с недавно одобренным механизмом, аналогичным американскому "закону Магнитского".

Как сообщает корреспондент Радио Свобода/Радио Свободная Европа, в списке 2 представителя России. В ЕС считают их причастными к преследованиям геев и других представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне.

Согласно сообщениям правозащитников, самих жертв и их родственников, власти Чечни активно преследуют людей по признаку их сексуальной ориентации. Речь идёт в том числе о внесудебных казнях. Десятки людей были вынуждены покинуть Чечню, многие получили убежище за рубежом. Власти республики отрицают преследования ЛГБТ и в то же время заявляют, что в Чечне "геев нет", а если бы они были, с ними расправились бы сами их родственники.

Также в списке, как утверждается, граждане Эритреи, Ливии, Южного Судана, КНДР и Китая. В случае с Китаем речь идёт о 4-х официальных лицах, предположительно причастных к преследованиям уйгуров.

В начале марта ЕС впервые использовал аналог "закона Магнитского", наложив санкции на глав 4-х российских силовых ведомств в связи с преследованием Алексея Навального.