Йенс Столтенберг: в НАТО обеспокоены ситуацией в Грузии

«Следующие парламентские выборы состоятся в 2024 году», - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на совместной пресс-конференции с Жозепом Борреллем и Оливером Вархели после заседания Совета ассоциирования ЕС-Грузия.

Как отметил премьер-министр, все международные организации и наблюдатели признали, что эти выборы были конкурентными, свободными и справедливыми.

«Что касается досрочных выборов - это не моя прерогатива решать, когда они будут проведены. Все международные организации, ОБСЕ, БДИПЧ, все международные наблюдатели признали, что эти выборы были конкурентными, свободными и справедливыми. Следующие парламентские выборы состоятся в 2024 году», - заявил Ираклий Гарибашвили.

Заявлению Гарибашвили предшествовал ответ Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. На вопрос журналистов, будет ли назначение новых выборов парламента в Грузии возможным выходом из создавшегося политического кризиса, Боррель сказал, что не ему решать вопрос о назначении новых выборов в Грузии.

«Единственное, что я могу сказать, это то, что БДИПЧ/ОБСЕ счел эти выборы свободными и справедливыми», - сказал Боррель, после чего Гарибашвили поблагодарил его.

Боррель также отметил, что официальным лицам ЕС пришлось на пресс-конференции отвечать на вопросы, большинство из которых связаны с внутриполитическими проблемами Грузии и выходят за рамки вопроса ассоциации Грузии с ЕС.

«Хочу подчеркнуть, что этот Совет ассоциации, который привлек внимание многих, - ненормальная ситуация. Мы находимся в сложной ситуации, в отличие от обычной ситуации, мы говорим о внутриполитических проблемах Грузии, которые не являются самым важным аспектом Совета ассоциации», - сказал Боррель.

Параллельно с официальным визитом Гарибашвили в Брюсселе, где проходит заседание комиссии ассоциации Грузии с ЕС, в Тбилиси находится шведский дипломат Кристиан Даниельсон, специальный представитель президента Европейского Совета Шарля Мишеля. В воскресенье он продлил свой визит для того, чтобы достичь конкретного соглашения между правительством и оппозицией в Грузии по выходу из создавшегося политического кризиса.

По итогам проходящих с 12 марта встреч при посредничестве Даниэльсона, представители «Грузинской мечты» и лидеры оппозиции заявляют, что позиции по некоторым вопросам все еще не согласованы. Детали переговоров для достижения соглашения при этом держатся в секрете от прессы.