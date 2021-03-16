Тбилиси расшифровывает послания из Брюсселя

В Тбилиси подводят первые итоги заседания Совета по Ассоциации Грузии с Евросоюзом и второй день визита в Брюссель премьер-министра Ираклия Гарибашвили. На пресс-конференции по завершении встречи глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель отметил особую ответственность правительства Грузии в разрешении политического кризиса. А еврокомиссар Оливер Вархей, обещая стране дальнейшую поддержку ЕС во всех направлениях, подчеркнул необходимость проведения реформ, особенно судебной. Ираклий Гарибашвили расценил все сказанное как беспрецедентную поддержку Брюсселем «Грузинской мечты».

Слова главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля о том, что он думает по поводу досрочных парламентских выборов, на которых настаивает бойкотирующая парламент оппозиция, пожалуй, еще долго будут цитировать в «Грузинской мечте». Это было видно по реакции на них премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Он не удержался от вздоха с облегчением и слов благодарности, как только Жозеп Боррель дал короткий ответ на вопрос журналиста из Тбилиси по поводу выборов:

«Не мне решать, должны ли быть выборы в Грузии. Все что я могу сказать, это то, что ОБСЕ оценила прошедшие выборы как свободные и справедливые».

Грузинские журналисты, а больше всего – представители оппозиции, все же ожидали более критических оценок со стороны представителей Евросоюза. Ведь все эти дни там звучали жесткие заявления по поводу затянувшегося политического кризиса и необходимых реформ. Видимо, учитывая все это, еще один грузинский журналист попросила Борреля все-таки повторить, каковы главные послания с заседания Совета по ассоциации Грузии с ЕС. Все те же, сказал Боррель, о чем говорили все эти дни, в том числе и председатель Евросовета Шарль Мишель находясь в Тбилиси еще 1 марта: что политикам нужно руководствоваться интересами грузинского народа.

«Правительство и правящая партия несут особую ответственность в поиске и нахождении дальнейшего пути (выхода из кризиса). (В то же время) надо понимать, что бойкот парламента не способствует демократии и политическому плюрализму, и что все стороны должны воздерживаться от провокационных действий и риторики и работать над поиском компромисса».

О том, что ЕС, как самый большой торговый партнер, продолжит поддержку Грузии, заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Вархей. Рассказывая о дальнейшем пакете помощи стране для восстановления экономики после пандемии, еврокомиссар одним предложением отметил, что на заседании была подчеркнута важность продолжения реформ, особенно в сферах правосудия и верховенства закона. Сделал Оливер Вархей акцент и на том, что «в Грузии демократия должна восторжествовать, поэтому обе стороны должны быть заинтересованы в конструктивном диалоге».

Сам Ираклий Гарибашвили итоги заседания, а также другие встречи с представителями ЕС, в числе которых две – за закрытыми дверями с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, расценил как зеленый свет для осуществления целей «Грузинской мечты» – подать заявку на вхождение в ЕС:

«Недавний визит господина Шарля Мишеля в Грузию – четкое проявление поддержки Грузии Евросоюзом. Для нас, которые планируют подать заявку на членство ЕС в 2024-м, все это служит сильной мотивацией, чтобы идти вперед в деле осуществления всех необходимых политических и экономических реформ, четко следуя обязательствам по Договору об ассоциации».

Премьер-министр поблагодарил ЕС за поддержку в вопросе территориальной целостности Грузии, коснулся он и тех проблем, с которыми население Грузии сталкивается на оккупированных территориях. Но журналистов больше интересовала его позиция в деле разрешения политического кризиса, над чем вот уже пятый день работает в Тбилиси спецпосланник из Брюсселя Кристиан Даниельсон.

Ираклий Гарибашвили не захотел вдаваться в детали, лишь повторил важность государственных интересов в этом процессе. Он уверял журналистов, что в Грузии царит верховенство закона, что лидер «Нацдвижения» Ника Мелия находится в тюрьме исключительно по решению суда, что судебная система была «катастрофической», когда «Грузинская мечта» пришла к власти, а сейчас дела обстоят не так, хотя реформу нужно продолжить.

А парламентские выборы в 2020-м, по словам премьер-министра, были «историческим явлением в переходе страны к парламентской демократии». На английском языке премьер-министр дал понять, что ни по одному из вопросов, которые выдвигает оппозиция, «Грузинская мечта» не желает идти на компромисс. А на родном грузинском премьер-министр еще утром и тоже в Брюсселе снова атаковал оппозицию:

«Вам известно, что в последние дни оппозиция в особо деструктивной манере старается помешать диалогу, более того, старается усугубить эту бездну. В последние дни мы видели не одну такую попытку, провокацию. Я надеюсь, что оппозиция продолжит конструктивный диалог. В конечном счете, желание и цель всей цивилизованной Европы, того же господина Шарля Мишеля – чтобы мы, власть вместе с оппозицией, продолжили работу в парламенте».

Эту тему подхватили и в Тбилиси. Депутат Георгий Хелашвили, один из спикеров «Грузинской мечты», с парламентской трибуны заявил:

«Наши партнеры в Европе хорошо понимают, что сегодняшняя власть в Грузии – самое подходящее и компетентное правительство, которое поддержал народ, и которому в партнерстве с Европой под силу экономическое развитие страны. Этим объясняется то беспрецедентное внимание, которое глава Евросовета Шарль Мишель проявил к делу стабилизации политической ситуации в Грузии. Сегодня не время для экспериментов над выносливостью Грузии и ее госинститутов. Действия оппозиции наносят вред не правительству, а государству, поэтому еще раз призываем оппозицию адекватно оценить безуспешность своих усилий на международной арене и вернуться к политическому диалогу в парламенте».

Такой подход не пришелся по душе Левану Иоселиани, депутату от оппозиционной партии «Граждане»:

«Сейчас не лучшее время критиковать оппозицию, которая сидит за столом переговоров с другой стороны и которая старается найти выход, чтобы прийти к соглашению. Я сам участвую в этих переговорах и знаю, какое значение имеет каждое слово».

Агрессивную риторику «Грузинской мечты» осуждают многие наблюдатели, в их числе и бывший заместитель главы Совбеза, руководитель отдела внешнеполитических исследований в Центре стратегического анализа Вано Мачавариани:

«Радикальное отношение к оппонентам – очень серьезная проблема, особенно в «Грузинской мечте». Она сразу подливает масла в огонь, как только появляется маленькая перспектива в переговорах. Это очень прискорбно. Но не стоит забывать, что в этом процессе ответственность несут обе стороны, и обеим придется отказаться от обозначенных ими красных линий. Оппозиции следует быть очень осторожной. Планы «Грузинской мечты» ясны – постоянно оставаться у власти, иметь однопартийное правление и оппозицию с функцией ширмы. При этом перспектива демократического развития станет минимальной. Такие стремления были у всех (предыдущих властей), в том числе у Саакашвили».

И все же, у Вано Мачавариани, как и у многих других наблюдателей за процессами, есть надежда, что при содействии ЕС власть и оппозиция смогут договориться.