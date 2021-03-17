Вакцинация и Церковь

Грузинская православная церковь не будет «брать на себя ответственность в вопросе пропаганды вакцинации». Такова официальная позиция патриархии. Накануне к Церкви с просьбой поспособствовать вакцинации обратились представители Центра по контролю над заболеваниями.

«Каждый человек свободен в своем выборе в вопросе вакцинации», – заявил пресс-спикер патриархии Андриа Джагмаидзе. Позиция грузинской православной церкви относительно этой темы, по его словам, отражена в постановлении Синода от 11 февраля. В частности:

«Мы приветствуем тот факт, что процесс вакцинации, связанный с пандемией ковида – добровольный, а не обязательный. Это более чем важно, особенно сегодня, когда вакцина только создана и у специалистов здравоохранения в разных странах о ней разные мнения. Отметим и то, что любой человек, вне зависимости от его общественного положения, публичной или частной деятельности не должен становиться объектом притеснения, оскорблений или преследования – как если он (решит) вакцинироваться, так и если не привьется», – написал на своей странице в Facebook пресс-спикер патриархии.

По его словам, церковь не может взять на себя ответственность за пропаганду вакцинации, поскольку это - компетенция работников сферы здравоохранения.

Накануне в ходе брифинга Амиран Гамкрелидзе, глава Центра по контролю над заболеваниями обратился к представителям Церкви с просьбой поддержать процесс вакцинации, который пока идет в стране не самыми быстрыми темпами. Он поблагодарил священнослужителей, заявив, что их призывы в начале пандемии сыграли большую роль в том, что потери во время церковных праздников были минимальны:

«Поэтому мы просим поддержать врачей и в этот период, просим о сотрудничестве, поскольку население очень вам верит, часто больше, чем врачам. Просим об особом сотрудничестве в процессе вакцинации. Мы готовы для любой встречи – это всегда было так и для нас большая честь быть вместе с вами. Мы очень надеемся, что вместе мы достигнем результата».

Несмотря на официальный отказ патриархии участвовать в процессе популяризации вакцинации, ряд представителей Церкви заявили, что поддерживают его. Так, митрополит Манглиси и Тетрицкаро Анания (Джапаридзе) в эфире телекомпании Формула сказал, поспособствует этому процессу и сам вакцинируется, как только ему предоставится такая возможность. А митрополит Ахалкалаки и Кумурдо Николоз (Пачуашвили) заявил:

«Мы обязательно поддержим (процесс вакцинации), но с одним условием (…) Помогите нам разобраться в ситуации, предоставьте нам точную информацию, что это за вакцина, из чего она состоит, когда ее создали, сколько она стоит, какие страны прививаются ею, а какие отказались и почему. Это те вопросы, на которые должны быть дать ответы», – заявил митрополит в эфире телекомпании «Формула».

Доктор теологии Мириан Гамрекелашвили считает, что в основе недоверия к вакцинам, как среди священнослужителей, так и общества в целом, лежат апокалиптические настроения и, соответственно, страх. Движения антиваксеров существуют во многих странах мира, и они достаточно сильны, но в Грузии, по словам теолога, они имеют религиозный подтекст.

«И в других странах есть такие проявления (антиваксеров), поэтому там религиозные лидеры прививаются демонстративно, в прямом эфире. Так, например, поступил Папа Римский Франциск. Также поступил Вселенский патриарх Варфоломей и многие другие, потому что они знают, что эти иррациональные страхи могут быть губительными для людей. Люди ведь погибают, умирают (от COVID-19) (…) И в то же время я слушаю проповеди некоторых (грузинских) священников, которые озвучивают катастрофические интерпретации по поводу вакцин – мифы, что якобы, эти вакцины созданы из биологического материала, полученного в результате абортов, или что в них содержится какой-то жидкий код и т.д. Это все придумано. И этим они еще больше сгущают краски и сводят с ума людей», – говорит теолог.

Всего с начала пандемии в Грузии коронавирусом было инфицировано 276 067 человек. Скончались 3 665. За последние сутки в стране выявили 382 новых случая.