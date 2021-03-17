Ираклию Гарибашвили рассказали о невоенной демократии

Весь день продолжались встречи премьер-министра Ираклия Гарибашвили в штаб-квартире НАТО. Перед началом заседания комиссии НАТО-Грузия генсек Йенс Столтенберг заявил, что Альянс остается верен своим обещаниям содействовать Тбилиси в Евроатлантических стремлениях, в связи с чем его беспокоит внутриполитическая ситуация в Грузии. К скорейшему разрешению политического кризиса призывали Ираклия Гарибашвили сегодня и в Европарламенте.

Наглядной демонстрацией тесного сотрудничества НАТО с Грузией генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал совпадение во времени визита премьер- министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Брюссель и появления кораблей НАТО в территориальных водах Грузии. О том, что Грузия – ценный и важный партнер НАТО, что альянс поддерживает территориальную целостность Грузии и обеспокоен продолжающимся наращиванием российской военной мощи в регионе, Йенс Столтенберг говорил на совместной пресс-конференции с Гарибашвили. Подытоживая встречу, генсек дал понять, что от слов поддержки главе грузинского правительства придется перейти к «тяжелому» разговору на предстоящем вечером заседании комиссии «НАТО-Грузия». Впрочем, начал Йенс Столтенберг с обращения к руководству России:

«Мы продолжаем призывать Россию отказаться от признания регионов Абхазии и Южной Осетии и вывести оттуда свои войска. Итак, господин премьер-министр, наше тесное партнерство также означает, что мы не уклоняемся от сложных дискуссий. Недавние политические события в Грузии вызывают беспокойство. НАТО ожидает, что Грузия будет поддерживать демократические стандарты, над разработкой которых она так усердно работала в последние годы. Это включает в себя урегулирование политических разногласий посредством диалога и избегая вызывающих разногласий риторики и действий. НАТО поддерживает посреднические усилия Европейского Союза. Господин Премьер-министр, я призываю вас работать с оппозицией, чтобы найти точки соприкосновения и общие решения», – обращаясь напрямую к Гарибашвили закончил свое заявление генсек Столтенберг.

В своей ответной речи, Ираклий Гарибашвили, не концентрируясь на внутриполитической ситуации в Грузии, предпочел поблагодарить НАТО за содействие в укреплении обороноспособности, выразил надежду, что обновленный в прошлом году Пакет существенных мер НАТО будет содействовать новым успехам. И главное: главу грузинского правительства обнадеживает тот факт, что НАТО, как это было решено еще в 2008 году на Бухарестском саммите, оставляет открытыми двери для Грузии. В связи с этим, видимо, он выразил надежду на то, что вхождение Грузии в НАТО должно быть не за горами:

«Учитывая успехи Грузии, преданность делу и общий вклад в евроатлантическую безопасность, мы твердо верим, что пришло время продвинуться вперед в реализации стремлений Грузии. Мы искренне верим, что решение Бухарестского саммита будет осуществлено, будут предприняты конкретные и ощутимые шаги, нацеленные на полноценное членство Грузии в Евроатлантической семье».

Пресс-конференция была короткой, лидеры спешили на заседание комиссии НАТО-Грузия. Вопросов было всего два, они были адресованы генсеку Столтенбергу и касались перспектив интеграции Грузии и причин, которые заставляют НАТО так беспокоиться по поводу политического кризиса в Грузии.

«Альянс опирается на такие ценности, как верховенство закона, демократию и свободу личности. НАТО не может не беспокоиться по поводу напряженной ситуации, которая сложилась в том числе и вокруг лидера главной оппозиционной партии».

И хотя генсек не назвал по имени Нику Мелия, было ясно, что речь идет о нем. Ведь одним из главных требований бойкотирующей парламент оппозиции – его освобождение.

О нем более подробно говорил в Брюсселе премьер-министр Гарибашвили вчера, после заседания Совета по ассоциации Грузии с ЕС. Он уверял, что в Грузии верховенство закона. Гарибашвили особенно был воодушевлен заявлениями лидеров Евросовета, в которых они говорили о том, что парламентские выборы в прошлом году ОБСЕ расценила как свободные и справедливые. Значит, оппозиция должна продолжить диалог в парламенте, заключил Ираклий Гарибашвили.

О том, что такого же мнения придерживаются и в Европарламенте, премьер-министр сообщил и сегодня после проведенных там встреч.

Словом, как премьер-министр в Брюсселе, так и представители «Грузинской мечты» в Тбилиси позитивно оценивают визит, и убеждены, что смогут приблизить страну к ЕС и НАТО.

Однако такого оптимизма не разделяют многие наблюдатели. Они призывают не забывать о резкой критике европарламентариев, а также рекомендации Евросовета о необходимости проведения масштабных реформ в сфере правосудия и избирательной системы. Не стоит сбрасывать со счетов и пункт о борьбе с коррупцией, – напоминает бывший заместитель главы Совбеза, соучредитель Центра стратегического анализа Грузии Теона Акубардия:

«Я не думаю, что премьер-министр возвращается из Брюсселя с полными руками поощрений и достижений. Фиксируется откат от демократии, наши партнеры указали, что есть проблемы в вопросах верховенства закона, есть политический кризис и вся эта ситуация, и то, как на это реагируют власти, не способствует евроатлантическим стремлениям Грузии. Это касается как ЕС, так и НАТО. В последнем смотрят не только на соответствие военных стандартов, но и демократических ценностей. О каких перспективах может идти речь, когда мы видим в Грузии такой политический кризис».

И этот кризис пока продолжается несмотря на то, что премьер- министра Гарибашвили все три дня в Брюсселе настоятельно просили его разрешить.