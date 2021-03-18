Стрелявший по офису «Национального движения» мужчина задержан – МВД

По факту стрельбы в направлении центрального офиса «Единого национального движения» правоохранителями задержан 29-летний мужчина. Об этом «Интерпрессньюс» сообщили в министерстве внутренних дел Грузии.

Как отмечается в пресс-релизе ведомства, мужчина был задержан в Кахетии по обвинению в противоправном приобретении-хранении-ношении огнестрельного оружия и повреждении чужой вещи. По данным МВД, выстрел из пневматического оружия был произведен из автомобиля.

«Сотрудниками Главного управления Исани-Самгори департамента полиции Тбилиси в результате оперативных и следственных мероприятий в Кахетии по обвинению в противоправном приобретении-хранении-ношении огнестрельного оружия и повреждении чужой вещи задержан Д.К., 1991 года рождения. В качестве наказания за преступление предусмотрено от 4 до 7 лет лишения свободы. Следствием установлено, что 17 марта этого года Д.К. из автомашины выстрелил из пневматического оружия в баннер, размещенный на фасаде офиса «Единого национального движения» на Кахетинском шоссе, и скрылся с места происшествия. Правоохранители задержали Д.К. через несколько часов после происшествия, по горячему следу», – говорится в сообщении.

Во время обыска в квартире задержанного полиция изъяла в качестве вещественного доказательства орудие преступления – пневматический пистолет, патроны и наркотическое вещество «марихуана». Задержанный признается в преступлении.

Как сообщалось накануне, из автомобиля стреляли по той части здания, на которой висит баннер с изображением председателя партии Ники Мелия. 23 февраля Мелия был задержан полицией и с тех пор находится в заключении.