Медсестру, попавшую в реанимацию после прививки от COVID-19, переводят из Ахалцихе в Тбилиси

Медсестру, состояние здоровья которой ухудшилось после вакцинации от коронавируса, переводят из Ахалцихе в Тбилиси, – об этом заявил руководитель Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, медсестре была оказана неотложная медицинская помощь на месте. Гамкрелидзе отметил, что у женщины, вероятно, развилась анафилактическая реакция.

«Сегодня в Ахалцихе, в клинике «Имеди», которая проводит вакцинацию уже в течение трех дней, вакцинировано около 16 человек. В 12:15 провели вакцинацию медперсонала, нашей коллеги, 27-летней женщины. Насколько мне известно, она систематически делала прививки от гриппа. Это предварительная информация, которая не указывает на наличие аллергических реакций в анамнезе. После вакцинации женщина призвала в телеэфире медперсонал к активной вакцинации. К сожалению, в течение 30 минут возникла реакция. Мы не знаем, была ли это аллергическая реакция или реакция другого типа. Быстрая реакция может быть разной. Однако в предварительных беседах с врачами нам сказали, что это было похоже на анафилактическую реакцию. Человеку была оказана своевременная неотложная помощь на месте, которая прописана протоколом при анафилактических реакциях. Реакция не была снята, и ее отправили в реанимацию. Состояние больной быстро ухудшилось, возникла необходимость в интубации и переводе на искусственное дыхание. Пациента везут в Тбилиси. Врачи сделают все, чтобы спасти жизнь пациента», – сказал он.

По словам Гамкрелидзе, случай расследует Агентство по регулированию медицинской деятельности. К процессу подключены члены Национального комитета экспертов по безопасности иммунизации.

Медсестре стало плохо через 15 минут после того, как ей сделали прививку препаратом AstraZeneca. Узнав о случившемся, родственники медсестры пытались устроить в клинике драку, они разбили несколько окон. На месте была мобилизована полиция.