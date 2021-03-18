Новости
Министр здравоохранения Грузии обсудила вакцинацию с патриархом
Патриархия Грузии не станет активно пропагандировать вакцинацию от коронавируса, но будет поддерживать любое разумное решение Минздрава страны, направленное на защиту здоровья граждан. Об этом заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе сегодня, 18 марта, после встречи с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Сегодня у нас была встреча с патриархом, целью встречи было его детальное информирование о эпидположении в стране, а также о процессе вакцинации, о том, какие риски и положительные результаты он содержит», - сказала Тикарадзе.
Между тем грузинские эпидемиологи выражают надежду на то, что вскоре к процессу вакцинации присоединятся и священники. Об этом сегодня заявил заместитель главы Национального центра контроля заболеваний Паата Имнадзе. Он также отметил, что скепсис, который вызывает вакцина от коронавируса у общественности, характерен не только для Грузии.
«Не думайте, что такое происходит только в Грузии, также происходит и во многих других странах. Вакцина новая, исходя из этого, это обычное явление. Не будем торопиться, все потихоньку встанет на свои места. Я уже знаю духовных лиц, которые намерены привиться и все это произойдет в вашем присутствии. Так что все будет хорошо», - сказал Паата Имнадзе в беседе с журналистами.
Ранее протоиерей, глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии Андриа Джагмаидзе, отрицательно ответил на призыв эпидемиологов присоединиться к кампании вакцинации. Он заявил, что церковь не может взять на себя ответственность в отношении пропаганды вакцинации, поскольку этот процесс является добровольным и каждый должен сам сделать свой выбор.
В Патриархии Грузии отметили, что руководствуются решением Синода от 11 февраля, в котором сказано, что приветствуется объявление процесса вакцинации добровольным, а не обязательным.
Другие новости дня
Александр Анкваб завершил курс лечения от коронавируса в московской клинике
Премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анкваб завершил курс лечения от коронавирусной инфекции. Он выписан из московской клиники, – сообщили в пресс-службе Кабмина.
«Других заболеваний у премьер-министра нет. Некоторое время ему понадобится для прохождения реабилитации», – говорится в сообщении.
СOVID-19 был диагностирован у Анкваба в конце декабря. 5 января он был доставлен в Гудаутскую районную больницу, а 7 января консилиум врачей принял решение о переводе его в специализированную клинику Российской Федерации (Федеральный научно-клинический центр ФМБА).
18 января в пресс-службе Кабмина сообщили, что Анкваба подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В сообщении говорилось, что состояние его здоровья оценивается как стабильно тяжёлое. Позднее стало известно, что состояние здоровья Анкваба стабилизировалось.
С 11 января обязанности главы абхазского Кабмина исполняет вице-премьер Владимир Делба. Сегодня в пресс-службе правительства сообщили, что Делба находится в рабочей поездке в Москве.
Премьер-министры Грузии и Армении провели телефонный разговор
Сегодня состоялся телефонный разговор премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян еще раз поздравил своего коллегу с назначением на пост премьер-министра и пожелал ему успехов в выполнении этой ответственной миссии.
«Собеседники выразили обоюдную готовность к продолжению контактов на высоком уровне между двумя странами для обеспечения продвижения по всем вопросам насыщенной повестки дня отношений и расширения сотрудничества», – говорится в сообщении.
Отметим, что Никол Пашинян сегодня объявил о проведении в Армении внеочередных парламентских выборов.
Медсестру, попавшую в реанимацию после прививки от COVID-19, переводят из Ахалцихе в Тбилиси
Медсестру, состояние здоровья которой ухудшилось после вакцинации от коронавируса, переводят из Ахалцихе в Тбилиси, – об этом заявил руководитель Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, медсестре была оказана неотложная медицинская помощь на месте. Гамкрелидзе отметил, что у женщины, вероятно, развилась анафилактическая реакция.
«Сегодня в Ахалцихе, в клинике «Имеди», которая проводит вакцинацию уже в течение трех дней, вакцинировано около 16 человек. В 12:15 провели вакцинацию медперсонала, нашей коллеги, 27-летней женщины. Насколько мне известно, она систематически делала прививки от гриппа. Это предварительная информация, которая не указывает на наличие аллергических реакций в анамнезе. После вакцинации женщина призвала в телеэфире медперсонал к активной вакцинации. К сожалению, в течение 30 минут возникла реакция. Мы не знаем, была ли это аллергическая реакция или реакция другого типа. Быстрая реакция может быть разной. Однако в предварительных беседах с врачами нам сказали, что это было похоже на анафилактическую реакцию. Человеку была оказана своевременная неотложная помощь на месте, которая прописана протоколом при анафилактических реакциях. Реакция не была снята, и ее отправили в реанимацию. Состояние больной быстро ухудшилось, возникла необходимость в интубации и переводе на искусственное дыхание. Пациента везут в Тбилиси. Врачи сделают все, чтобы спасти жизнь пациента», – сказал он.
По словам Гамкрелидзе, случай расследует Агентство по регулированию медицинской деятельности. К процессу подключены члены Национального комитета экспертов по безопасности иммунизации.
Медсестре стало плохо через 15 минут после того, как ей сделали прививку препаратом AstraZeneca. Узнав о случившемся, родственники медсестры пытались устроить в клинике драку, они разбили несколько окон. На месте была мобилизована полиция.
Кристиан Даниельсон проводит очередную встречу с представителями оппозиции и «Грузинской мечты»
В Тбилиси представители оппозиционных партий и правящей партии «Грузинская мечта» сегодня вновь собрались в представительстве ЕС для обсуждения выхода из политического кризиса.
Медиатором встречи, как и накануне, выступает Кристиан Даниельсон — личный представитель президента Европейского Совета Шарля Мишеля, который представил сторонам план по выходу из кризиса.
Как пишет «Новости-Грузия», после вчерашней встречи лидеры оппозиции в основном называли дискуссию «трудной», а председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе, напротив, сказал, что все идет хорошо.
«Задача диалога – прийти к соглашению и на встрече рассматривается все. Есть много идей, и мы надеемся, что процесс завершится успешно», – сказал сегодня перед встречей Кобахидзе.
«Думаю, это день станет решающим, так как мы продолжим разговор. Вчера был непростой день, но сегодня мы должны пройти принципиальные вопросы и пройти на тот уровень, где договориться труднее», – отметил лидер партии «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе.
- Оппозиция требует провести в стране внеочередные парламентские выборы. Однако премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что следующие выборы пройдут в стране в 2024 году. Стороны также обсуждают вопрос освобождения лидера оппозиции Ники Мелия и совладельца канала «Мтавари архи» Георгия Руруа. В оппозиции их считают политзаключенными. В повестке дня также «амбициозная избирательная реформа» и судебная реформа.
Анатолий Бибилов назначил в Ахалгори нового главу администрации
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов назначил в Ахалгори нового главу районной администрации – Владимира Гулиева. Ранее это должность занимал Виталий Мамитов.
Как сообщает агентство «Рес», указы об освобождении Мамитова и назначении Гулиева Бибилов подписал сегодня.
Владимир Гулиев в 2014-2019 годах был в Ахалгори заместителем главы администрации. С 2019 года занимал должность государственного советника югоосетинского президента.
«Кто как обзывается, тот так и называется» – Путин ответил на слова Байдена
Президент России Владимир Путин на слова президента США Джо Байдена о нем в интервью телеканалу ABC ответил фразой «кто как обзывается, тот так и называется». Об этом он сказал во время встречи с представителями общественности аннексированного Крыма.
«Теперь что касается заявления моего американского коллеги. Мы действительно, как он сказал, мы с ним лично знакомы. И чтобы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии и шуток», – сказал Путин.
«И вот, вы знаете, я вспоминаю – в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, мы говорили так: кто как обзывается, тот так и называется. И это не случайно, это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий у этого – психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества», – добавил президент России.
Телеканал ABC 17 марта опубликовал выдержки из интервью Джо Байдена журналисту Джорджу Стефанопулосу. В частности, во время разговора о Путине в контексте доклада американских спецслужб о вмешательстве России в президентские выборы в США журналист спросил: «Итак, вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, он убийца?» – «Ммм, хмм, да», – ответил Байден.
Президент США рассказал о телефонном разговоре с Путиным в январе этого года. По его словам, беседу он начал со слов: «Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы». Он заявил, что предупредил Путина о возможных последствиях в случае, если российское вмешательство подтвердится. «Он заплатит», – добавил президент США, не уточнив подробности.
Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков назвал слова Байдена «очень плохими» и сказал, что президент США «однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной». По его словам, подобного прецедента не было в истории дипломатических отношений России и США.
Управление национальной разведки США ранее опубликовало отчет, где говорится, что российские власти во время президентских выборов в США в 2020 году организовали кампанию по «очернению» Байдена. Союзники бывшего президента Дональда Трампа играли на руку Москве, подогревая критику Байдена со стороны пророссийски настроенных украинских деятелей, отмечает разведка. По их данным, президент Путин разрешил операции, направленные на «очернение» Байдена и поддержку Трампа.
СМИ: медсестра в Ахалцихе попала в реанимацию после прививки от COVID-19
В городе Ахалцихе в клинике «Имеди» после прививки от коронавируса стало плохо медсестре – женщине в возрасте до 30 лет. Об этом сообщает местное новостное агентство «Самхретис карибче».
Женщина находится в тяжелом состоянии, она переведена в реанимационное отделение. По словам врачей, медсестре стало плохо через 15 минут после того, как ей сделали прививку препаратом AstraZeneca.
Узнав о случившемся, родственники медсестры пытались устроить в клинике драку, они разбили несколько окон. На месте мобилизована полиция, – пишет «Новости-Грузия».
Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта. В первую очередь вакцинируют врачей, которые относятся к самой большой группе риска. Сегодня от COVID-19 вакцинировалась и президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Никол Пашинян объявил о внеочередных парламентских выборах в Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о проведении внеочередных парламентских выборов в стране. Они запланированы на 20 июня этого года, сообщил Пашинян на своей странице в Facebook.
«Я провел встречу с лидером фракции «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном. В ходе встречи мы отметили, что лучший выход из сложившейся внутриполитической ситуации – досрочные парламентские выборы. Принимая во внимание те консультации, которые я провел с президентом, фракцией «Мой шаг», лидером фракции «Просвещенная Армения» Эдмоном Марукяном, 20 июня этого года в республике пройдут внеочередные парламентские выборы», – отметил он.
Лидер парламентской оппозиционной фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян заявил ТАСС, что Пашинян должен уйти в отставку до 20 апреля, чтобы парламентские выборы состоялись 20 июня.
«Если учесть конституцию, то Пашинян должен уйти в отставку до 20 апреля, чтобы выборы смогли состоятся 20 июня. Надо учесть, что после его первой отставки парламент в течение 2 недель не должен избрать нового премьера, а после этого будет 45 дней для предвыборной компании. Получается, что он должен уйти до 20 апреля», – отметил Марукян.
- Протесты против премьера начались в Армении в ноябре 2020 года, сразу после того, как Пашинян подписал соглашение о перемирии в Карабахе с властями Азербайджана и России. 17 оппозиционных партий призвали Пашиняна уйти в отставку и создали «Движение за спасение Отечества». Они выбрали своим кандидатом на пост временного премьера 75-летнего Вазгена Манукяна, лидера Национально-демократического союза. Он был первым премьером Армении с августа 1990-го по сентябрь 1991 года. Третьего марта Следственный комитет Армении обвинил Манукяна в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя.
- Политический кризис в Армении углубился после того, как 25 февраля глава Генштаба вооруженных сил республики Оник Гаспарян и высший командный состав призвали к отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна. Премьер расценил это заявление как попытку военного переворота.
На футбольный матч Грузия-Испания допустят болельщиков
На футбольный матч Грузия-Испания, который пройдёт 28 марта на тбилисском стадионе «Динамо», допустят болельщиков. Об этом сообщили в правительстве Грузии.
«Координационный совет принял решение допустить на матч зрителей – с соблюдением дистанции и всех соответствующих эпидемиологических стандартов. На стадион допустят 30% зрителей (от вместимости стадиона)», – заявили в пресс-службе правительства.
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили выступил в соцсети с призывом поддержать сборную Грузии на стадионе.
Болельщиков допустят и на международный турнир по дзюдо «Большой шлем», который пройдёт в Тбилиси 26-28 марта.
Кроме того, координационный совет принял решение о снятии еще нескольких ковид-ограничений. С 19 марта будет снят запрет на живую музыку в ресторанах. С 1 апреля работу (с соблюдением регуляций) смогут возобновить детские развлекательные центры и кинотеатры.
В Армении уже сегодня могут объявить о проведении внеочередных выборов
В Армении сегодня или завтра могут объявить о дате проведения внеочередных парламентских выборов. Об этом журналистам заявил министр окружающей среды Романос Петросян.
«Сегодня-завтра уже, думаю, будет оглашено решение в связи с датой», – сказал Петросян.
На вопрос «Радио Азатутюн», связано ли это решение с запланированной встречей премьер-министра Николя Пашиняна с лидером оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном, министр ответил: «Я не могу комментировать, но в течение одного-двух дней у нас будет [решение]».
Министр подчеркнул, что выйти из политического кризиса в стране можно исключительно посредством внеочередных выборов.
Ранее Никол Пашинян заявлял, что в случае согласия парламентских сил власти готовы пойти на досрочные выборы.
- Политический кризис в Армении углубился после того, как 25 февраля глава Генштаба вооруженных сил республики Оник Гаспарян и высший командный состав призвали к отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна. Премьер расценил это заявление как попытку военного переворота.
Тихановская призвала белорусов проголосовать за переговоры с властью
Бывший кандидат на пост белорусского президента Светлана Тихановская призвала граждан страны проголосовать за переговоры оппозиции с действующей властью. Она выступила со специальным видеообращением в Youtube в четверг, 18 марта.
По словам политика, представители правящего режима должны провести переговоры при международном посредничестве. "Чем больше голосов, тем громче звучит наше требование решить кризис мирно и без жертв", – заявила она.
Тихановская уверена, что любое развитие ситуации в стране в конечном итоге приведёт к переговорам. "Причина кризиса – в том, что власть удерживает человек, который проиграл выборы", – заявила она. Перед началом возможного диалога она предложила поддержать оппозицию новой волной протестов, на которую у Минска не должно хватить "денег и сил".
По утверждению Тихановской, сторонники фактического главы государства Александра Лукашенко так же разочаровываются в нём. По её словам, переговоры поддерживают ООН и ОБСЕ, которые готовы предоставить площадку для диалога.
Поддержать переговоры она призвала граждан страны в онлайн-платформе "Голос", использовавшейся во время президентских выборов для альтернативного официальному подсчёта голосов. "Белорусы не смирились," – заявила Тихановская.
- С августа 2020 года в Минске и других крупных белорусских городах проходят протесты из-за объявленных результатов президентских выборов. По официальным данным, победу с большим отрывом одержал действующий президент Александр Лукашенко. Протестующие не согласны с этими результатами и требуют признать легитимным президентом Тихановскую, которая обещала провести новое, свободное голосование.
- Ряд стран Евросоюза, а также Великобритания, США и Канада не признали легитимность Лукашенко, ввели санкции против белорусских властей и призвали к новым выборам.
COVID-19 в Грузии: 369 новых случаев, 378 выздоровели
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3674 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще девять пациентов.
За сутки в стране выявили 369 новых случаев коронавируса. Провели 23 747 тестов: PCR-тестов – 10 244, экспресс‐тестов на антиген – 13 503.
Выздоровели еще 378 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 276 436, выздоровевших – 269 384.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 1,55%, за последние 14 дней – 1,53%, за последнюю неделю – 1,33%.
Президент Грузии в свой день рождения вакцинировалась от COVID-19
Президент Грузии получила первую дозу вакцины от COVID-19. Саломе Зурабишвили в прямом эфире вакцинировалась препаратом AstraZeneca. Отметим, что сегодня – день рождения Зурабишвили. Ей исполнилось 69 лет.
«Сегодня я привилась без очереди – это не полагается ни президенту, ни (возрастной) группе, к которой я отношусь. Пока черед за врачами, медсёстрами и медперсоналом, которым пришлось тяжело в течение последних месяцев. Они должны привиться, чтобы защитить себя и не заразить других», – заявила Зурабишвили.
Президент говорит, что вакцинация необходима для того, чтобы Грузия справилась с экономическими последствиями пандемии и с другими вызовами, перед которыми стоит страна. Ранее она также заявила о необходимости вакцинации всех первых лиц, занимающих ответственные должности. Это, по её словам, будет способствовать повышению уровня доверия к процессу иммунизации. Подать пример общественности официальных лиц призвали и эксперты.
По данным на 17 марта, в Грузии первую дозу вакцины AstraZeneca уже получили 2719 медработников. Первая партия вакцины была доставлена в страну 13 марта– 43 200 доз. Процесс иммунизации начался с медиков.
Стрелявший по офису «Национального движения» мужчина задержан – МВД
По факту стрельбы в направлении центрального офиса «Единого национального движения» правоохранителями задержан 29-летний мужчина. Об этом «Интерпрессньюс» сообщили в министерстве внутренних дел Грузии.
Как отмечается в пресс-релизе ведомства, мужчина был задержан в Кахетии по обвинению в противоправном приобретении-хранении-ношении огнестрельного оружия и повреждении чужой вещи. По данным МВД, выстрел из пневматического оружия был произведен из автомобиля.
«Сотрудниками Главного управления Исани-Самгори департамента полиции Тбилиси в результате оперативных и следственных мероприятий в Кахетии по обвинению в противоправном приобретении-хранении-ношении огнестрельного оружия и повреждении чужой вещи задержан Д.К., 1991 года рождения. В качестве наказания за преступление предусмотрено от 4 до 7 лет лишения свободы. Следствием установлено, что 17 марта этого года Д.К. из автомашины выстрелил из пневматического оружия в баннер, размещенный на фасаде офиса «Единого национального движения» на Кахетинском шоссе, и скрылся с места происшествия. Правоохранители задержали Д.К. через несколько часов после происшествия, по горячему следу», – говорится в сообщении.
Во время обыска в квартире задержанного полиция изъяла в качестве вещественного доказательства орудие преступления – пневматический пистолет, патроны и наркотическое вещество «марихуана». Задержанный признается в преступлении.
Как сообщалось накануне, из автомобиля стреляли по той части здания, на которой висит баннер с изображением председателя партии Ники Мелия. 23 февраля Мелия был задержан полицией и с тех пор находится в заключении.
Во Франции напали на двух чеченцев. Один из них убит, другой – в реанимации
В одном из районов французского города Ренн неизвестный открыл стрельбу по двум братьям чеченцам 22 и 24 лет. Это произошло в среду, 17 марта.
Как пишет «Кавказ.Реалии», младший из братьев – Хамзат Л. – был ранен в голову и скончался в госпитале, не приходя в сознание. Другой брат жив, он находится в тяжелом состоянии в реанимации с ранением в бедро.
По подозрению в стрельбе недалеко от места преступления был задержан 21-местный житель с оружием в руках. Его происхождение и мотивы пока неизвестны.
Район, где произошло преступление, уже становился местом криминальных разборок. Только за прошедший год, здесь было зарегистрировано пять инцидентов с применением огнестрельного оружия.
- Ранее сообщалось, что суд присяжных французского Лиона приговорил четверых уроженцев Чечни к лишению свободы сроками от одного до семи лет за гибель 45-летнего мужчины курдского происхождения в 2017 году.
Члены абхазского Кабмина проводят переговоры в Москве
В Москве с рабочим визитом находятся и.о. премьер-министра, министр финансов самопровозглашенной республики Абхазия Владимир Делба и вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.
Как сообщили в пресс-службе Кабмина, в ближайшие дни с участием Владимира Делба пройдут встречи в министерстве финансов России.
«С российскими коллегами он проведет двусторонние консультации по вопросам взаимодействия и сотрудничества в 2021 году», – говорится в сообщении.
Кристина Озган уже встретилась с заместителем председателя правительства России Александром Новаком. В сообщении пресс-службы сказано, что стороны затронули вопросы поддержания и укрепления надёжного энергоснабжения Абхазии, меры повышения энергобезопасности сетей и их модернизации. Кроме того, Новак и Озган обсудили детали поставок электроэнергии на время ремонта «Ингури ГЭС».
«Также рассчитываем на конструктивное взаимодействие в деле реализации Программы формирования общего социального и экономического пространства между нашими странами», – подчеркнул, по информации пресс-службы абхазского Минэкономики, Александр Новак.
Кристина Озган также провела ряд встреч в министерствах экономики и энергетики РФ, а также в Федеральном агентстве воздушного транспорта.
«Обсуждался широкий круг вопросов, в том числе: реализация Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия; Программа формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия; мероприятия по разработке Генеральной схемы газификации Абхазии; программа льготного кредитования; модернизация энергетической отрасли Абхазии», – сказано в сообщении.
Отрицавший COVID-19 президент Танзании умер. Возможно, от коронавируса
Президент Танзании Джон Магуфули умер в возрасте 61 года. Об этом в эфире государственного телевидения накануне сообщила вице-президент страны. В начале марта глава государства перестал появляться на публике, оппозиция заявляла, что он госпитализирован с ковидом в соседней Кении.
Магулуфи не вводил в стране карантин и советовал сторонникам лечиться молитвами. Он высмеивал вакцинацию, не носил маски, а страна не публиковала при нём статистические данные о числе заболевших коронавирусом нового типа. Президент объяснял свою позицию тем, что не доверяет иностранной науке.
В последний раз он появлялся на публике 27 февраля. На прошлой неделе премьер-министр страны заявлял, что президент здоров и много работает. Министр правовых отношений Мвигулу Нчемба заявил в твиттере, что президент "не тренер по бегу, чтобы пробегать мимо вас каждый день".
Как минимум четыре человека были арестованы за распространение слухов о его болезни, — передаёт The Financial Times. Оппозиция уверена, что президент мог умереть ещё не прошлой неделе. По официальной версии, президент умер от болезни сердца в крупнейшем городе страны Дар-эс-Саламе.
- Об ухудшении ситуации с коронавирусом нового типа в Танзании в январе заявило посольство США. 26 февраля поездки в страну запретила Чехия. Автономный регион страны Занзибар стал одним из немногих туристических направлений, открытых в мире во время пандемии.
- Первый вице-президент Занзибара Сейф Хамад в феврале скончался от коронавирусной инфекции. С августа на остров разрешены поездки из России, он стал популярным туристическим направлением.
«Остановить это невозможно!» – специалисты в Тбилиси изучают трещину в холме
Грузинские специалисты с утра изучают трещину в холме, возникшую в тбилисском районе Вашлиджвари, близ места строительства новой дороги. На месте возникла опасность оползневых процессов.
Директор Института изучения Земли и Национального центра сейсмологии Тея Годоладзе, которая осмотрела склон, написала в социальной сети: «Остановить это невозможно!». Она предполагает, что процессы развиваются довольно быстро и уже принимают угрожающий характер.
Отметим, что фотографии местности, сделанные с дрона, появились в сети накануне. Как пишет «Новости-Грузия», мэрия Тбилиси в своем заявлении признала, что «оползневые процессы активизировались из-за определенных действий, предпринятых на улице Мухрана Мачавариани и на близлежащем склоне в последние годы».
Из-за осадки грунта с 16 марта по распоряжению мэрии было полностью закрыто движение по дороге, которая ведет от здания Центра оперативного управления «112» в направлении Вашлиджвари, до бензозаправочной станции BP (улица Мухрана Мачавариани).
Мэр столицы Каха Каладзе заявил, что городские власти предпринимают все возможные меры, чтобы «в кратчайшие сроки» защитить безопасность людей и предотвратить схождение оползня на улице Мачавариани в районе Сабуртало.
«Для нас очень важно, чтобы безопасность людей была защищена и работы были проведены вовремя», – отметил Каладзе.
Отметим, что строительство новой дороги, которая свяжет озеро Лиси с проспектом Маршала Геловани, началось в 2019 году. Неподалеку от намечающегося оползня также идет строительство нового головного офиса «Ти-би-си банка».
В Британии первую дозу вакцины получили 25 миллионов человек
В Великобритании более 25 миллионов человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на данные властей. Таких результатов им удалось добиться спустя 100 дней после того, как первый житель страны получил прививку.
Премьер-министр страны Борис Джонсон назвал это "невероятным достижением", позволяющим, по его словам, "осторожно открыть общество".
Внедрение вакцины в Соединенном Королевстве стартовало 8 декабря. 90-летняя британка Маргарет Кинан стала первым в мире человеком, который получил препарат Pfizer за пределами клинических испытаний.
Как и в остальных странах Запада, в Британии очередность получения вакцины определяется степенью уязвимости: в первую очередь уколы сделали пожилым, людям из группы риска, а также медикам, и только потом перешли к представителям более молодого поколения. В настоящее время 25,2 миллиона британцев получили первые дозы Pfizer либо AstraZeneca, а свыше 1,7 миллиона человек – обе дозы.
Темпы вакцинации в Британии, недавно покинувшей Евросоюз, представляют разительный контраст со странами ЕС, где вакцинированы порядка десяти процентов населения и даже меньше. Там происходят задержки с поставками препаратов, а также по политическим причинам останавливают применение AstraZeneca вопреки рекомендациям ВОЗ и ряда национальных медицинских структур.
Проблема возникла еще и по той причине, что регулирующие органы ЕС в целом затянули процесс одобрения вакцин: Pfizer – первый из одобренных препаратов – получила "зеленый свет" от Европейского агентства лекарственных средств в конце декабря 2020 года, то есть почти на три недели позже, чем это произошло в Соединенном Королевстве.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в ЕС, связав это именно с замедленными темпами применения вакцин. Власти ЕС надеются добиться ускорения ко второму кварталу, когда поставщики вакцин, как ожидается, сумеют нарастить производство и выйти на запланированные показатели. Основания для надежды есть: в последние недели скорость вакцинации на европейском континенте возросла.
О том, что ЕС мог допустить ошибки при обеспечении вакцинации населения стран – членов от коронавирусной инфекции, на днях признал и заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс. В то же время он предложил дождаться окончания эпидемии, чтобы можно было сделать окончательные выводы.
- В ЕС пока не одобрена для использования российская вакцина "Спутник V", её заявка находится на рассмотрении. Две страны ЕС – Венгрия и Словакия – закупили российскую вакцину самостоятельно (они имеют такое право, поскольку "Спутник" не включён в систему централизованных закупок ЕС), причём в Венгрии её используют при вакцинации, а в Словакии пока нет. Закупка российской вакцины, не одобренной ЕС, вызвала в Словакии правительственный кризис, приведший к отставке министра здравоохранения: ряду сил, входящих в правящую коалицию, не понравилось, что премьер вёл переговоры о российской вакцине тайно, не уведомив союзников по коалиции.
- В самой России, по последним официальным данным, было сделано около 7 миллионов прививок – в пересчёте на душу населения это меньше, чем в большинстве стран ЕС.
- Ряд стран и некоторая часть экспертного сообщества критикуют "Спутник" за непрозрачную методику тестирования, фактическое отсутствие третьей фазы клинических исследований, а также высказанных подозрений в фальсификации данных, представленных на первом этапе проверок. ВОЗ пока не готова дать рекомендацию российскому препарату.
На выборах в Нидерландах лидирует партия премьера Марка Рютте
На парламентских выборах в Нидерландах лидирует партия действующего премьера Марка Рютте, свидетельствуют результаты экзитполов.
Народная партия за свободу и демократию во главе с Рютте получает около 23 процентов голосов и может рассчитывать на 35 мандатов.
На втором месте левоцентристская партия "Демократы-66", входящая в нынешнюю коалицию. Замыкает тройку лидеров Партия свободы Герта Вилдерса, известного антиисламской риторикой.
Таким образом, Марк Рютте сейчас на пути к четвёртому сроку в качестве главы правительства Нидерландов, которым он руководит уже 10 лет.
Как отмечает Associated Press, рейтинг Рютте значительно укрепился в прошлом году в связи с мерами, принимаемыми его кабинетом для сдерживания эпидемии коронавируса. Болезнь унесла жизни более 16 тысяч жителей страны от общего числа населения примерно в 17 миллионов. Нидерланды также столкнулись с рецессией в экономике. При этом на популярности Марка Рютте в последние недели негативно сказалось снижение общественной поддержки длительного локдауна из-за COVID-19.
Кроме того, в январе правительство Рютте ушло в отставку из-за скандала с ошибочным обвинением в адрес тысяч семей о незаконном получении детских пособий. До нынешних выборов кабинет министров считался техническим.
Михаил Саакашвили: Грузия - не Европа, а огород одного олигарха
Грузия превратилась в огород олигарха, считает экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который прокомментировал переговоры между правительством и оппозицией для выхода из сложившегося в стране политического кризиса.
Саакашвили высказал сомнение в том, что усилия представителей Евросоюза, которые занимаются медиацией переговоров, приведут к разрешению кризиса в Грузии. Он также обвинил правящую партию, основанную миллиардером Бидзиной Иванишвили, в «уничтожении грузинской демократии», сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Желаю успеха европейцам, может, им все же удастся что-то сделать на этом этапе, после того, как международное содружество не отреагировало на преступления и уничтожение грузинской демократии, на то, что страна стала огородом одного олигарха. О какой Европе мы говорим? Грузия – это огород одного олигарха, а не Европа… Если Европа и Америка чем-то нам помогут, я буду им благодарен, а если и у них не получится, это будет призыв к действию», - сказал Михаил Саакашвили.
- Саакашвили после окончания двух своих президентских сроков в Грузии в 2013 году покинул страну, где уже год правило правительство «Грузинской мечты» во главе с Бидзиной Иванишвили в качестве премьер-министра. После этого нынешнее правительство Грузии предъявило Саакашвили обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями и даже заочно осудило к нескольким годам тюремного заключения.
- Судебные приговоры на родине не помешали Саакашвили получить гражданство Украины и занять пост губернатора Одесской области при президенте Петре Порошенко и советника по реформам при президенте Владимире Зеленском.
- Основанная Саакашвили партия «Единое национальное движение» после проигрыша на выборах в 2012 году стала самой крупной оппозиционной партией в Грузии.
Посол России в США отозван в Москву после интервью Байдена
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отозван в Москву на консультации для анализа российско-американских отношений и политики нового руководства США. Это произошло после интервью президента США Джо Байдена, в котором тот утвердительно ответил на вопрос, считает ли он президента Путина убийцей.
Об отзыве говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой. По ее словам, Россия заинтересована в недопущении «необратимой деградации» отношений с США. «Для нас главное - определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик», - отмечается в комментарии.
Байден, возглавляющий американскую администрацию с 20 января, утвердительно ответил на вопрос, считает ли он российского президента Владимира Путина «убийцей» в интервью журналисту ABC Джорджу Стефанопулосу.
Речь о Путине зашла в контексте опубликованного днем ранее доклада американских спецслужб о вмешательстве России в президентские выборы в США 2020 года. По словам Байдена, он предупреждал Путина о последствиях в случае, если российский след подтвердится. По имеющимся сведениям, Соединенные Штаты уже на будущей неделе могут ввести новые санкции в отношении России как в связи с вмешательством, так и из-за недавних хакерских атак.
Одновременно 17 марта было объявлено о расширении американских санкций против Москвы - в связи с отравлением боевым ядом «Новичок» Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери и Алексея Навального в Томске. С 18 марта США останавливают действие имеющихся исключений из запрета на экспорт в Россию и реэкспорт товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью.
Российские власти всегда отрицали причастность к вмешательству в выборы в других странах и обвинения в организации покушений на Скрипалей и Навального.
Похищенные в Нижнем Новгороде чеченцы вновь заявили о пытках
Обвиняемые в помощи террористам жители Чечни Салех Магамадов и Исмаил Исаев, которых ранее похитили в Нижнем Новгороде и насильно вывезли в Грозный, рассказали о том, что их пытали, заставляя дать признательные показания. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката.
В показаниях обвиняемых, с которыми удалось ознакомиться их защитнику, говорится, что в Серноводском отделе полиции Чечни Магамадова били об стену и угрожали убийством. Исаев в свою очередь рассказал, что признательные показания ему и его другу принесли в распечатанном виде, заставив заучить их наизусть в ночь до суда.
О похищении в Нижнем Новгороде местными сотрудниками правоохранительных органов двух 17-летних уроженцев Чечни, Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, стало известно в феврале.
Ранее их задерживали в Чечне из-за того, что они были модераторами оппозиционного телеграм-канала «Осал Нах 95». После этого в интернете появилось видео с их извинениями – на нем было видно, что молодые люди избиты. Позже правозащитники установили, что Магамадова и Исаева держали в подвале полка Патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова в Грозном и заставляли под пытками учить наизусть Коран, биографию Ахмат-Хаджи Кадырова и гимны России и Чечни.
В июле 2020 года «Российская ЛГБТ-сеть» помогла задержанным перебраться в Нижний Новгород. Магамадов и Исаев намеревались покинуть Россию, но не успели – их снова задержали и вывезли в Чечню. Несколько дней об их местонахождении ничего не было известно. Позже молодых людей обвинили в помощи террористам и арестовали.
За сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 27 жителей Абхазии
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции прошли 182 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 27 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 37 человек, 22 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 9 человек оценивается как тяжелое, 17 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 19 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ - 10. Из Ткварчельской ЦРБ сегодня был выписан последний пациент.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 148 человек. Зарегистрировано 205 летальных случаев. Выздоровели 12 603 человека.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.