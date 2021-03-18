Министр здравоохранения Грузии обсудила вакцинацию с патриархом 

Патриархия Грузии не станет активно пропагандировать вакцинацию от коронавируса, но будет поддерживать любое разумное решение Минздрава страны, направленное на защиту здоровья граждан. Об этом заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе сегодня, 18 марта, после встречи с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией Вторым, сообщает агентство «Новости-Грузия».

«Сегодня у нас была встреча с патриархом, целью встречи было его детальное информирование о эпидположении в стране, а также о процессе вакцинации, о том, какие риски и положительные результаты он содержит», - сказала Тикарадзе.

Между тем грузинские эпидемиологи выражают надежду на то, что вскоре к процессу вакцинации присоединятся и священники. Об этом сегодня заявил заместитель главы Национального центра контроля заболеваний Паата Имнадзе. Он также отметил, что скепсис, который вызывает вакцина от коронавируса у общественности, характерен не только для Грузии.

«Не думайте, что такое происходит только в Грузии, также происходит и во многих других странах. Вакцина новая, исходя из этого, это обычное явление. Не будем торопиться, все потихоньку встанет на свои места. Я уже знаю духовных лиц, которые намерены привиться и все это произойдет в вашем присутствии. Так что все будет хорошо», - сказал Паата Имнадзе в беседе с журналистами.

Ранее протоиерей, глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузии Андриа Джагмаидзе, отрицательно ответил на призыв эпидемиологов присоединиться к кампании вакцинации. Он заявил, что церковь не может взять на себя ответственность в отношении пропаганды вакцинации, поскольку этот процесс является добровольным и каждый должен сам сделать свой выбор.

В Патриархии Грузии отметили, что руководствуются решением Синода от 11 февраля, в котором сказано, что приветствуется объявление процесса вакцинации добровольным, а не обязательным.