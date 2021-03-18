Вакцинацию в Грузии поставят на паузу?

Первый случай серьезных осложнений, вызванных прививкой от коронавируса, произошел в Грузии. По предварительной информации у медсестры из Ахалцихе вскоре после введения препарата AstraZeneca развился анафилактический шок. Власти рассматривают возможность временной приостановки процесса вакцинации.

27-летняя медсестра Меги Бакрадзе привилась в ахалцихской клинике «Имеди» сегодня в 12:15. После – дала интервью телекомпаниям, в котором говорила о том, что побочные эффекты могут дать самые разные препараты и призвала своих коллег последовать ее примеру. Примерно через полчаса после этого медсестре, как говорят в Центре по контролю над заболеваниями, стало плохо.

«Мы пока не знаем, была ли это аллергическая реакция или реакция другого типа. Впрочем, судя по предварительным оценкам врачей – они говорят, что это было похоже на анафилактическую реакцию. Женщине на месте была оказана неотложная помощь. Реакцию снять не удалось и ее перевели в реанимационное отделение. Состояние больной быстро ухудшилось и возникла необходимость в интубации, ее перевели на искусственное дыхание. Сейчас на месте находится бригада катастроф, пациентка будет эвакуирована в Тбилиси», – заявил глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе в ходе чрезвычайного брифинга.

По его словам, медсестра регулярно прививалась от гриппа и не указывала в своей анкете какой-либо информации относительно аллергии.

В Минздраве заявляют, что специалисты уже приступили к изучению случая. В ведомстве не исключают, что до выяснения обстоятельств вакцинация в стране может быть временно приостановлена. Предположительно, решение будет принято сегодня поздно вечером. Говорит заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния:

«Стандартно, когда происходит предположительная побочная реакция, если речь идет о тяжелой побочной реакции – а в этом случае мы имеем дело именно с такой, поскольку за ней последовала госпитализация и понадобилось реанимационное лечение, – до тех пор, пока случай не будет изучен и не будет установлена причинно-следственная связь, экспертная группа обсудит возможность приостановления процесса вакцинации на определенный период», – сказала Тамар Габуния.

Анафилактический шок, другими словами, аллергическая реакция немедленного типа – это одно из наиболее опасных и в то же время редких осложнений, которые могут развиться после прививки. По словам Амирана Гамкрелидзе, в отличие от календарных вакцин, у вакцин от коронавируса побочных эффектов больше. Но, как правило, это повышенная температура, боль в мышцах и пр. Анафилактические реакции относительно редки.

Так, по данным Центра по контролю над заболеваниями, в Великобритании, из привитых препаратом AstraZeneca 5 миллионов человек анафилактический шок развился у 41. В Германии эта реакция проявилась у 3 человек из 363 тысяч, вакцинированных AstraZeneca, и у 63 из 5 387 000, привитых Pfizer.

«Среди всех вакцинированных в европейских странах – а это около 60 миллионов человек – побочные реакции были описаны в 16,8% случаях. Но я подчеркиваю, ни одного летального случая не было», – заявил Гамкрелидзе.

В Грузии на четвертый день с начала вакцинации всего было привито 3365 человек. Среди них – президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она вакцинировалась сегодня.