Цена компромисса

Миссия спецпосланника президента Европейского совета КристианаДаниельсона, судя по всему, близится к развязке. Представители практически всего грузинского политического сектора уже несколько часов обсуждают итоговый документ.

На столе переговоров – окончательный вариант документа, который должен если не положить конец затяжному политическому кризису в стране, то дать шанс процессу нормализации.

Как отмечают в оппозиции, на сегодняшней встрече, которая с небольшими перерывами проходила с трех часов дня, обсуждается проект соглашения, созданного совместно представителями Евросоюза и США, выступающими посредниками на переговорах. Документ содержит все проблемные пункты – вопрос политических заключенных, досрочных выборов, избирательной и судебной реформы, а также вопрос распределения власти или участия оппозиции в развитии страны.

В процессе модераторы выслушивали доводы сторон, а затем, на основе соответствия аргументов заключениям Венецианской комиссии или статей грузинской Конституции, вносили поправки в итоговый вариант документа.

Один из участников процесса переговоров, лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе, перед встречей высказал мнение, что сегодняшние переговоры все же не будут окончательными, но стороны постараются максимально сблизить позиции:

«Думаю, договоренность обязательно будет достигнута. Переговоры сложные и непростые, у нас разные позиции по многим вопросам, но функция модератора – согласовать эти позиции».

Партия власти, со своей стороны, настаивает, что парламентские выборы прошли в свободной, справедливой и конкурентной среде, что подтверждают и международные партнеры. В качестве примера председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе привел заявление главы внешней политики ЕС Жозепа Борреля, отметив, что подобная позиция Евросоюза «огорчает и раздражает оппозицию, потому что ставит ее в гораздо более слабое положение, чем она была даже 2-3 месяца назад». «Когда выборы свободные и конкурентные, а оппозиция не входит в парламент, этот кризис – искусственный», – считает Кобахидзе. В «Грузинской мечте» заявляют, что уже сделали все, что могли, и теперь ожидают встречных шагов со стороны оппозиции. Об этом заявил председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе:

«Мы ожидаем от оппозиции компромисса, который отвечает интересам всего общества и, прежде всего, оппозиции. Так что давайте посмотрим на сегодняшнюю встречу, я думаю, она поможет нам сблизить позиции». ​

Тем не менее, судя по тону представителя «Единого национального движения» Акакия Минашвили, сегодняшние переговоры должны были быть очень жаркими. ЕНД продолжает настаивать на том, что первым шагом в выходе из политического кризиса должно стать освобождение лидера партии Ники Мелия и Георгия Руруа, которых оппозиция называет политическими заключенными. Поэтому говорить об окончательном соглашении пока, видимо, преждевременно.

На какой именно компромисс пошли стороны станет известно в ближайшее время. По итогам подписания документа намечена пресс-конференция с участием всех сторон. Спецпосланник президента Европейского совета Кристиан Даниельсон завтра намерен покинуть Грузию.