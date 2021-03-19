«Грузинская мечта»: переговоры сорвали оппозиционеры, которыми из Киева управляет Саакашвили

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе возложил на оппозицию ответственность за срыв переговоров по выходу из политического кризиса. Кобахидзе говорит, что оппозиция поставила такой ультиматум, который «предполагал попрание верховенства закона», – пишет «Новости-Грузия».

«В эти дни был очень интересный процесс, и движение вперед, однако, к сожалению, оправдалось то, о чем мы говорили – как видно, для оппозиции недостижение соглашение было самоцелью. Это выразилось в том, что были поставлены ультиматумы, в том числе и такой, который предусматривал, например, попрание принципа верховенства закона. Естественно, такие ультиматумы абсолютно неприемлемы в процессе диалога», – заявил Кобахидзе.

Председатель «Грузинской мечты» уверен, что большей частью оппозиционных партий Грузии «управляет из Киева» экс-президент Михаил Саакашвили, и именно это обстоятельство мешает достижению соглашения.

«Есть несколько исключений, но в основном этот оппозиционный спектр, большинство тех, кто был представлен в режиме диалога, управляются из Киева, конкретно со стороны Михаила Саакашвили. Соответственно, в такой ситуации у них нет никакого ресурса для заключения соглашения. Это было главной причиной, почему в конечном итоге они сорвали переговоры. Все увидели то, что это сделала оппозиция», – заявил Кобахидзе.

Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе считает, что оппозиция не была готова к достижению соглашения с правительством, хотя возможность такой договоренность существовала.

«Они присвоили приоритет не вопросам, важным для Грузии или общественности, а тем вопросам, которые являются приоритетными конкретно для их нескольких партий», – сказал Талаквадзе.

Спецпосланник президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниельсон прибыл в Грузию 12 марта и в течение недели встречался с руководством правящей партии и лидерами оппозиции. Накануне он сообщил, что позиции политических оппонентов сблизились, но стороны не смогли достичь соглашения. Даниельсон уже покинул Тбилиси.