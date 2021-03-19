В Химках при взрыве в жилом доме погибли три человека

Рамзан Кадыров напомнил Кремлю о "десятках тысяч погибших" за возвращение Чечни в состав России и пригрозил журналистам "Новой газеты", что они "захлебнутся в своих диверсионных публикациях". Так глава республики отреагировал на отказ пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова защитить его и бойцов полка имени Ахмата Кадырова от "нападок" со стороны СМИ.

Ранее в Кремле заявили, что обращение чеченских силовиков к Путину из-за статьи "Новой газеты" было направлено ими "не по адресу".



"Сегодня мы празднуем семилетие воссоединения Крыма с Россией (Украина и страны Запада признали присоединение полуострова в 2014 году аннексией – прим.ред.). Это праздничная дата. Точно также мы не имеем права забывать и про Чеченскую Республику. Она прошла очень тяжелый путь для полноценного возвращения в состав России. Десятки тысяч людей погибли на этом пути, сотни тысяч остались инвалидами, тысячи пропали без вести. Кто должен защищать их права, если в центре Москвы сидят западные агенты, которые мечтают ввергнуть наш народ в очередную пучину хаоса?" – написал Кадыров в своем телеграм-канале 18 марта.

Глава Чечни также ответил Пескову на его заявление о том, что "безопасность журналистов должна быть абсолютно непререкаема". По словам Кадырова, он не видит угрозы для сотрудников СМИ, поскольку журналисты "Новой газеты" таковыми не являются. Глава Чечни, назвал сотрудников "Новой газеты" "распоясавшимися от безнаказанности агентами известных западных служб, а не журналистами. Американские власти часто применяют антироссийские санкции с подачи таких якобы либеральных газет", – возразил Кадыров пресс-секретарю президента.

"Новая газета" в этом году опубликовала уже два расследования, свидетельствующих о массовых казнях в Чечне. По данным журналистов, в 2016-2017 годах в республике были задержаны десятки местных жителей, многие из которых затем были убиты в подвале спортзала полка специального назначения МВД Чечни имени Ахмата Кадырова. В качестве доказательства казней "Новая газета" привела показания бывшего сотрудника полка, который охранял задержанных.

После публикации этих сведений власти Чечни организовали информационную кампанию против "Новой газеты". 17 марта открытое обращение на имя президента России с требованием защитить чеченских бойцов от "клеветнических" публикаций издания опубликовала Общественная палата Чечни. В тот же день в Грозном был организован митинг в защиту главы Чечни. 18 марта в столице республики выстроили вооруженных бойцов полка Ахмата Кадырова. Один из них, обращаясь к Владимиру Путину, напрямую пригрозил журналистам "Новой газеты" расправой.

В Кремле в ответ на жалобы, просьбы и угрозы из Чечни посоветовали руководству республики и полка имени Ахмата Кадырова обратится в суд, если они считают информацию "Новой газеты" клеветой.

В самой "Новой газете" заявили, что готовы прекратить свою работу в ответ на гарантии прекращения нарушений прав человека в Чечне.