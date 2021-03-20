Байден осудил всплеск насилия в отношении азиатской общины США

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис осудили насилие и ненависть на расовой почве в отношении жителей Соединенных Штатов азиатского происхождения. В пятницу они посетили Атланту (штат Джорджия), где на этой неделе произошло убийство 8 человек, в том числе 6 женщин с азиатскими корнями.

Полиция на данный момент не пришла к выводу о том, что массовое убийство персонала и посетителей массажных салонов, которое совершил 21-летний местный житель, было мотивировано расовой ненавистью. Однако оно, как сообщает «Голос Америки», вызвало панику среди американцев с азиатскими корнями, многие из которых в последнее время столкнулись с проявлениями ненависти, в том числе и в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

Байден и Харрис встретились с представителями азиатской общины. «Ненависти на расовой почве нет места в Америке. И все мы, все мы вместе, должны положить этому явлению конец», – заявил Байден после встречи.

Нападки на американцев азиатского происхождения и выходцев из Азии участились в США после начала эпидемии коронавирусной инфекции – авторы нападок возлагают на Китай и китайцев ответственность за распространение коронавируса, а многие переносят свое негативное отношение к китайцам на всех людей с азиатскими корнями. В твиттере Байден намекнул на то, что свою роль в разжигании ненависти сыграл и его предшественник на посту президента, республиканец Дональд Трамп, который часто называл коронавирус «китайским вирусом». «Слова имеют последствия», – написал Байден. «Это называется коронавирус, и точка».