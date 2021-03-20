Коронавирус в Абхазии: 12 новых случаев инфицирования, один - летальный

В самопровозглашенной республике Абхазия продолжается регистрация инициативных групп и политических партий по выдвижению кандидатов в депутаты районных и городских собраний.

По данным на 19 марта, Гальская районная избирательная комиссия зарегистрировала 6 инициативных групп. «Пока что зарегистрировано 6 инициативных групп. У нас в районе уменьшилось количество депутатов собрания. Их будет 11, соответственно и 11 избирательных округов: шесть в селах и пять в городе. По предварительным данным у нас 880 избирателей», - сообщил «Апсныпресс» председатель Гальской районной избирательной комиссии Игорь Амичба.

Последний раз выборы в органы местного самоуправления Гальского района проводились в 2009 году. Регистрация инициативных групп и избирательных объединений, включая партии, продлится по 22 марта. Кандидаты в депутаты должны быть зарегистрированы до 1 апреля. В Гальском районе пока заявлений от партий не поступало, но, по информации Амичба, две партии - «Амцахара» и Коммунистическая партия – намерены зарегистрироваться в избиркоме.

Председатель Ткварчельской районной избирательной комиссии Виталий Чачхалия сообщил о том, что в районе зарегистрированы 22 инициативные группы. Среди выдвигаемых кандидатов – две женщины. Всего в районе будет избрано 15 депутатов. Количество избирателей - около 7 тысяч.

По словам председателя Очамчирской районной избирательной комиссии Роберта Шинкуба, на данный момент зарегистрировано 15 кандидатов в депутаты от политической партии «Амцахара» и 39 инициативных групп. В районе 32 избирательных округа и будет избрано 32 депутата районного собрания. «Среди тех, кто выдвигается – двое армян, один грузин, остальные – абхазы. Среди кандидатов - три женщины. В районе 15 242 избирателей», - сообщил Шинкуба.

По информации заместителя председателя Гульрипшской районной избирательной комиссии Сусанны Триандафилиди, зарегистрирована 21 инициативная группа. В собрании 15 мест. От партий пока никто не выдвигается. Среди выдвигаемых кандидатов три женщины. В Гульрипшском районе до 12 тысяч избирателей».

В Сухумской городской избирательной комиссии зарегистрированы 44 инициативные группы, сообщил председатель избиркома Адгур Лагвилава. Среди кандидатов 4 женщины. Количество избирателей в столице до 40 тысяч человек. В Сухумское городское собрание избираются 19 депутатов».

«В Новом Афоне будет избрано девять депутатов городского Собрания. Пока что зарегистрировано 11 инициативных групп. Среди кандидатов две женщины. В городе 1248 избирателей», - сообщила председатель Новоафонской городской избирательной комиссии Вероника Беляева.

«Зарегистрирована 61 инициативная группа. Среди выдвигаемых кандидатур – четыре женщины. Всего в районное Собрание будет избрано 29 депутатов. Избирателей - более 25 тысяч», - сообщил председатель Гудаутской районной избирательной комиссии Лаврентий Губаз.

Секретарь Гагрской городской избирательной комиссии Батал Кортава сказал о том, что «на сегодняшний день в Гагре 29 зарегистрированных инициативных групп. Избирается 25 депутатов. Среди выдвигаемых кандидатов – пять женщин. Общее количество избирателей - 25 тысяч».

По информации председателя Пицундской городской избирательной комиссии Давлета Пилия, в Пицунде зарегистрировано 12 инициативных групп. В Горсобрание избирается девять 9 депутатов. В числе выдвинутых кандидатур – три женщины. В списках избирателей - 2997 человек. Пилия особо подчеркнул, что практически все выдвигаемые кандидаты – молодые люди.