В мэрии Тбилиси опровергли информацию о новых трещинах в оползневой зоне

В мэрии Тбилиси опровергли информацию о появлении новых трещин в зоне потенциальной оползневой опасности над дорогой, соединяющей районы Нуцубидзе и Вашлиджвари, сообщает агентство «Новости-Грузия».

О появлении новых оползневых трещин ранее сегодня сообщила директор Института изучения Земли и Национального центра сейсмологии Тея Годоладзе. По ее словам, они сравнительно небольшие и находятся в нескольких сотнях метров от основного разлома, ближе к жилым домам.

По словам заместителя мэра Тбилиси Ираклия Бенделиани, по данному вопросу они получили дополнительные разъяснения от специально созданной группы, осуществляющей круглосуточный мониторинг на месте. Он также не подтвердил информацию о том, что мэрия Тбилиси не разрешает независимым экспертам работать на месте. По его словам, всем посторонним доступ к зоне разлома ограничен в целях безопасности. Бенделиани добавил, что на следующей неделе изучить ситуацию должны иностранные эксперты, после чего будут запланированы конкретные работы.

После комментария заммэра, начальник департамента геологии Национального агентства по окружающей среде Мераб Гаприндашвили пояснил, что трещины, информация о которых распространилась сегодня, «не новы, и они существуют десятилетия». Он также подчеркнул, что они никак не связаны с «оползневым телом, зарождение-активация которого произошли в начале марта текущего года».

Гаприндашвили добавил, что в целом склоны в окрестностях Вашлиджвари – «это нестабильный блок, исходя из своего генезиса», однако «на данном этапе никакой опасности для населения не существует».

По распоряжению мэрии Тбилиси, с 15 марта была перекрыта дорога, ведущая от Центра оперативного управления «112» в направлении Вашлиджвари – до бензозаправочной станции BP на улице Мухрана Мачавариани. Спустя пару дней стало известно об активизации оползневых процессов в районе дороги Нуцубидзе-Лиси-Вашлиджвари, строительством которой в последние годы занимаются столичные власти.

В мэрии поспешили ответить на обвинения в игнорировании геологических рисков, озвученные рядом независимых экспертов. Одновременно столичные власти указали, что для того, чтобы установить точные причины появления трещин на склоне необходимо завершить исследование. Мэр столицы Каха Каладзе заверил, что они предпринимают все меры, чтобы «в кратчайшие сроки» обеспечить безопасность людей и предотвратить сход оползня. 22 марта в Тбилиси ожидают прибытия немецких специалистов, которые должны подключиться к изучению оползневой зоны.