Замминистра обороны Грузии извинился за фото российского пограничника

Заместитель министра обороны Грузии Давид Суджашвили, поздравивший грузинских пограничников с профессиональным праздником фотографией российского солдата, написал в Facebook, что администратор его аккаунта «совершил серьезную ошибку», и извинился перед общественностью. Об этом пишет SOVA.

«Друзья, не секрет, что я сам не веду официальную страницу Facebook. Однако я несу ответственность за все публикуемые материалы и их содержание. Администратор страницы допустил серьезную ошибку, и я прошу искреннего прощения у всей общественности. К сожалению, уже начались спекуляции на эту тему. То, что Россия оккупант и враг не тема для споров и дискуссий», – написал Суджашвили в социальной сети.

Отметим, что на странице замминистра было размещено фото, на котором изображен российский пограничник. Пост был удален после того, как подписчики указали в комментариях на ошибку.

Грузинский портал «Детектор мифов» пишет, что данная фотография впервые была опубликована 28 мая 2019 года на сайте агентства «Спутник-Южная Осетия» под заголовком – «Российские пограничники на страже границ Южной Осетии». Позднее её также использовали «Спутник-Абхазия» и ТАСС.