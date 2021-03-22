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Трамп может вернуться в соцсети с собственной платформой
Бывший президент США Дональд Трамп через два-три месяца вернётся в социальные сети со своей собственной платформой. Об этом заявил советник Трампа в интервью Fox News. Джейсон Миллер отметил, что платформа Трампа будет крупной, наберёт десятки миллионов пользователей и полностью изменит правила игры. Другие подробности советник не раскрыл.
Аккаунты Трампа в соцсетях, включая YouTube, Facebook и Twitter, были заблокированы после штурма Капитолия 6 января радикальными сторонниками экс-президента. Они пытались сорвать заседание Сената по утверждению соперника Трампа демократа Джо Байдена на должность президента США. Соцсети посчитали, что опубликованные сообщения бывшего президента могли спровоцировать насилие.
В феврале сервис микроблогов Twitter подтвердил пожизненную блокировку аккаунта Трампа, даже если он вновь будет баллотироваться на пост президента и победит на выборах.
Бывший президент назвал решение соцсетей цензурой. Блокировку учётных записей Трампа раскритиковали в Евросоюзе. Власти ЕС отметили, что такие действия могут угрожать свободе слова.
Другие новости дня
Пригожин увидел в розыске ФБР угрозу похищения и обратился в СК
Бизнесмен Евгений Пригожин, которого СМИ называют "поваром Путина", подал заявление в Следственный комитет России о попытке похищения его гражданами США в составе организованной преступной группы. Об этом в социальной сети "ВКонтакте" сообщила пресс-служба компании "Конкорд", владельцем которой является Пригожин.
По мнению российского предпринимателя, действия Федерального бюро расследований США (ФБР), которое объявило вознаграждение за информацию о нём, можно приравнивать к организации попытки похищения человека. Он просит возбудить уголовные дела в отношении президента США, глав ФБР, ЦРУ и Минюста.
В заявлении Пригожина в Следственный комитет России говорится, что органы государственной власти США преследуют цель похитить его и "лишить незаконно свободы под надуманным предлогом, без наличия каких-либо объективных доказательств подозрения в совершении преступления".
26 февраля ФБР объявило Евгения Пригожина в розыск по подозрению в сговоре с целью мошенничества против США, вмешательстве в американскую внутреннюю политику и попытке повлиять на президентские выборы в период с 2014-го по 2016 годы. ФБР также назначило денежную награду до $250 тысяч за информацию, которая может привести к аресту российского бизнесмена.
Пригожин в ответ сравнил действия ФБР с "охотой на ведьм". Компания "Конкорд", владельцем которой является Пригожин, сообщила, что его можно найти в Санкт-Петербурге, и указала адрес, потребовав от ФБР 250 тысяч долларов за эту информацию. Сам Пригожин, в свою очередь, предложил 500 тысяч долларов за "поимку" живущего в Великобритании бизнесмена и критика Владимира Путина Михаила Ходорковского.
В США Пригожина связываются с деятельностью Агентства интернет-исследований – так называемой "фабрики троллей". Против бизнесмена и его компаний введены санкции.
В феврале 2018 года окружной суд США выдал ордер на арест Евгения Пригожина. После этого он попал в базу розыска Интерпола.
В Южной Осетии выявили 12 новых случаев коронавируса
Юго-Осетпотребнадзор самопровозглашенной республики Южная Осетия зафиксировал еще 12 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщила «Рес» главный санитарный врач Марина Кочиева, общее число случаев заражения COVID-19 достигло 3172.
«Проведенные 88 исследований в пятницу выявили еще 12 новых случаев коронавируса, общее число заразившихся по данным на сегодняшний день достигло 3172, из них 2733 уже выздоровели», – сказала Кочиева.
За выходные дни снято с учета медиков 15 человек, их тесты показали отрицательный результат, остаются под наблюдением с положительным тестом на коронавирус 439 граждан.
В лаборатории Юго-Осетпотребнадзора за весь период пандемии проведено 19 661 исследование.
По словам Марины Кочиевой, комитет регулярно проводит мониторинг отсутствующих в учебных заведениях детей и учителей, а в случае превышения 20-процентного порога заболевших гриппом, ОРВИ или коронавирусом в учебном учреждении, либо в отдельных классах принимается решение об их закрытии на две недели.
В Грузии начнется вакцинация от коронавируса лиц старше 65 лет
Вакцинация от коронавируса лиц старше 65 лет начнётся в Грузии раньше запланированного. Об этом сообщила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.
По её словам, пожилые люди смогут зарегистрироваться на портале booking.moh.gov.ge с 25 марта. Параллельно продолжится и вакцинация медработников.
Глава Минздрава также уточнила, что после того, как в страну поступит вакцина производства Pfizer, граждане смогут выбирать – каким препаратом вакцинироваться. Тикарадзе при этом говорит: Всемирная организация здравоохранения признала, что AstraZeneca – безопасная вакцина.
- Вакцинация от COVID-19 началась в Грузии 15 марта. Спустя три дня было зафиксировано тяжелое осложнение: после введения препарата компании AstraZeneca у 27-летней медсестры из города Ахалцихе, предположительно, развился анафилактический шок. 19 марта она скончалась. По данным Национального центра по контролю над заболеваниями, в Грузии вакцинировались лишь 3843 медработника.
COVID-19 в Грузии: 170 новых случаев, уровень выявляемости вырос до 2.75%
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3710 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 10 пациентов.
За сутки в стране выявили 170 новых случаев коронавируса. Провели 6185 тестов: PCR-тестов – 3192, экспресс‐тестов на антиген – 2993. На выходных число проводимых тестов снижается.
Выздоровели еще 396 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 277 650, выздоровевших – 270 369.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, суточный уровень выявляемости коронавируса в Грузии увеличился и составил 2,75%, за последние 14 дней – 1,56%, за последнюю неделю – 1,72%.
Вакцинация от COVID-19 началась в Грузии 15 марта. Спустя три дня было зафиксировано тяжелое осложнение: после введения препарата компании AstraZeneca у 27-летней медсестры из города Ахалцихе, предположительно, развился анафилактический шок. 19 марта она скончалась. По данным Национального центра по контролю над заболеваниями, в Грузии вакцинировались 3843 медработника.
Никол Пашинян заявил, что назначение нового главы Генштаба Армении законно
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что генерал-майор Артак Давтян законно назначен главой Генштаба Армении.
Пашинян отметил, что предложение с кандидатурой Давтяна направил президенту республики Армену Саркисяну 10 марта. Президент вернул документ с возражениями в правительство. Пашинян не принял их, о чем сообщил Саркисяну.
"Учитывая то, что президент не подписал представленный премьер-министром проект в сроки и не обратился в Конституционный суд, Артак Давтян законно назначен начальником Генерального штаба Вооруженных сил", – говорится в сообщении на сайте правительства Армении.
Премьер-министр Армении предложил Давтяна на пост главы Генштаба после конфликта с военными. Он начался из-за отставки первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна, который раскритиковал слова Пашиняна о неэффективности имевшихся на вооружении армянской армии "Искандеров" во время конфликта в Нагорном Карабахе. Премьер утверждал, что из всех выпущенных ракет сработало только 10%, Хачатрян назвал заявления Пашиняна "несерьезными".
После увольнения Хачатряна в Вооруженных силах Армении потребовали отставки Пашиняна. Премьер назвал это требование попыткой переворота и подал президенту ходатайство об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна. Саркисян отказался ее утвердить и дважды отклонил проект указа, направленный премьером.
В соответствии с Конституцией Армении после этого указ должен был вступить в законную силу, и правительство объявило об отставке главы Генштаба. Саркисян попросил Конституционный суд проверить законность этого решения.
Экс-премьер Грузии Георгий Гахария заявил, что не уходит из политики
Георгий Гахария впервые после своей отставки с поста премьер-министра Грузии пообщался с журналистами. Он заявил, что не уходит из политики – «несмотря на все слухи».
«Я не уйду из политики. Мы следуем нашим планам, нашей повестке дня. Это даст нам возможность в ближайшее время рассказать вам обо всем детально», – сказал Гахария телекомпаниям «Формула» и ТВ «Пирвели».
Георгий Гахария подал в отставку 18 февраля из-за разногласий с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении оппозиционера Ники Мелия. Он был главой правительства с сентября 2019 года. После победы «Грузинской мечты» на парламентских выборах 31 октября 2020 года, Гахария был повторно утвержден главой правительства.
Замминистра обороны Грузии извинился за фото российского пограничника
Заместитель министра обороны Грузии Давид Суджашвили, поздравивший грузинских пограничников с профессиональным праздником фотографией российского солдата, написал в Facebook, что администратор его аккаунта «совершил серьезную ошибку», и извинился перед общественностью. Об этом пишет SOVA.
«Друзья, не секрет, что я сам не веду официальную страницу Facebook. Однако я несу ответственность за все публикуемые материалы и их содержание. Администратор страницы допустил серьезную ошибку, и я прошу искреннего прощения у всей общественности. К сожалению, уже начались спекуляции на эту тему. То, что Россия оккупант и враг не тема для споров и дискуссий», – написал Суджашвили в социальной сети.
Отметим, что на странице замминистра было размещено фото, на котором изображен российский пограничник. Пост был удален после того, как подписчики указали в комментариях на ошибку.
Грузинский портал «Детектор мифов» пишет, что данная фотография впервые была опубликована 28 мая 2019 года на сайте агентства «Спутник-Южная Осетия» под заголовком – «Российские пограничники на страже границ Южной Осетии». Позднее её также использовали «Спутник-Абхазия» и ТАСС.
В ЕС сообщили, что не нуждаются в российской вакцине «Спутник V»
Европейский союз не нуждается в российской вакцине от COVID-19 "Спутник V". Об этом заявил глава комиссии ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. По его словам, для достижения коллективного иммунитета Евросоюзу хватит четырёх уже одобренных вакцин.
Он пояснил, что до июня в страны ЕС поставят от 300 до 350 миллионов доз вакцин от коронавирусной инфекции нового типа. Таким образом, есть вероятность, что к середине июля удастся "достичь иммунитета на всем континенте", сказал Бретон.
При этом он отметил, что ЕС должен помочь России с производством вакцины "Спутника V", если это необходимо. По его словам, у России возникают проблемы с производством препарата, а россияне "с трудом получают доступ" к нему.
По последним официальным данным, в России было сделано около 7 миллионов прививок – в пересчёте на душу населения это меньше, чем в большинстве стран ЕС.
- 4 марта Европейское агентство по лекарственным средствам начало экспертизу регистрационного досье российской вакцины "Спутник V", что стало первым шагом в процессе, который может привести к ее одобрению во всем ЕС.
- 15 марта стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился о производстве российской вакцины "Спутник V" в Испании, Франции и Германии. Кроме того, РФПИ и швейцарская компания Adienne Pharma & Biotech подписали соглашение о производстве "Спутник V" в Италии. Возможность поставок или производства российской вакцины обсуждала с Москвой и Австрия, рассказал представитель ЕС.
- Венгрия и Словакия уже договорились о поставках "Спутника V", а Чехия и Хорватия заявляли о заинтересованности в препарате. Закупка российской вакцины, не одобренной ЕС, вызвала в Словакии правительственный кризис, приведший к отставке министра здравоохранения. Накануне о готовности уйти в отставку заявил и премьер-министр Словакии Игор Матович.
- Представители ЕС ранее обвиняли Россию в организации кампании по дискредитации зарубежных вакцин.
Жители Марнеули отпраздновали Новруз вопреки ограничениям
Жители Марнеули накануне собрались в центре города, чтобы отпраздновать Новруз – несмотря на действующее в Грузии ограничение на передвижение в ночные часы.
Они разожгли праздничные костры, принесли проросшую пшеницу и национальные сладости. Как сообщили СМИ, власти не стали наказывать отмечавших праздник жителей города за нарушение комендантского часа.
«Это для нас такой же праздник, как Новый год. 1 и 2 января власти отменили комендантский час, мы требовали того же, требовали равенства», – заявил гражданский активист Октай Казумов.
Ранее представители азербайджанской общины, гражданские активисты и Народный защитник Грузии призвали правительство страны отменить «комендантский час» 20-21 марта – чтобы граждане «могли отпраздновать этот день беспрепятственно и достойно».
Лавров: России и Китаю надо отходить от западных платежных систем
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что считает нужным отходить от расчетов в долларах и использования "контролируемых Западом" платежных систем. Таким образом, Россия и Китай могут снизить риски, связанные с введением санкций, сказал Лавров в интервью китайским СМИ. Заявление министра опубликовано на сайте МИД России.
По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, США "объявляют своей задачей ограничить возможности технологического развития" России и Китая. Главным инструментом действий Запада, в частности Вашингтона, Лавров считает санкции. "Они по большому счету разучились применять классическую дипломатию" и, по словам Лаврова, ведут разговор на дипломатическом, политическом уровне ультиматумами, ожидая от партнёров исключительно "признания своих ошибок" и согласия на выдвигаемые требования. Это - не дипломатия, утверждает глава МИД России.
В начале марта администрация президента США Джо Байдена объявила свои первые санкции в связи с отравлением Алексея Навального. Под их действие попали ряд российских чиновников и руководителей правоохранительных органов, в том числе первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава ФСБ Александр Бортников. Кроме того, был подтверждён уже введённый ранее запрет, в частности, на поставки в Россию продукции, которая может использоваться в военных целях, и на предоставление государственных кредитов.
В российском МИДе назвали новые санкции враждебным антироссийским выпадом. 18 марта в Белом доме заявили, что Вашингтон в ближайшее время сообщит о новых ограничениях в отношении России.
Правительство России ещё осенью 2018 года заявляло, что работает над планом по отказу от доллара в связи с возможным ужесточением санкций США . Свой план дедолларизации российской экономики представил, в частности глава государственного банка ВТБ Андрей Костин. В числе альтернативных валют он назвал евро, юань и рубль.
Украинский суд запретил выдворение задержанных СБУ дагестанцев
В Киеве апелляционный суд отменил решение о выдворении уроженцев Дагестана Тимура Магомедова и Хабиба Магомедсагидова. Об этом Кавказ.Реалии сообщил адвокат Станислав Красник, представляющий их интересы.
Согласно решению суда, его подзащитные освобождены из пункта временного пребывания нелегальных мигрантов и лиц без гражданства в Черниговской области. Информацию подтвердили сами Магомедов и Магомедсагидов.
«Мы на свободе, едем в Киев», – сообщили они.
Во время пребывания в пункте для нелегалов они обратились в украинскую миграционную службу с заявлениями на получение статуса беженцев. Свою просьбу они мотивировали преследованием российских спецслужб по политическим и религиозным мотивам.
- Магомедова и Магомедсагидова задержали сотрудники Службы безопасности Украины в феврале в Киевской области. Тогда СБУ проводила облавы и задержания выходцев с Северного Кавказа по делу о ячейке запрещенной в России и других странах Мира террористической группировки «Исламское государство».
- Представители дагестанской диаспоры утверждали, что всего были задержаны 12 человек разной национальности. Впоследствии выяснилось, что было задержано пять человек, трое из них высланы из Украины.
- Как сообщал сайт Кавказ.Реалии, СБУ выдворила в Беларусь с нарушением украинского законодательства 24-летнего уроженца села Муцаул Шамиля Абдулкаримова, задержанного в Киевской области. Он был этапирован в Дагестан, где после допросов освобожден из-под стражи.
В Сирии при обстреле госпиталя погибли 6 и ранены 16 человек
В воскресенье, 21 марта, на западе сирийской провинции Алеппо в городе Эль-Атариб жертвами артиллерийского обстрела госпиталя стали мирные жители. Среди шестерых погибших был ребенок. Об этом говорится в заявлении Международного комитета спасения. Ранения получили 16 человек, пятеро из них - медики, получили ранения.
Обстрел велся в нарушение условий перемирия, объявленного в марте 2020 года Россией и Турцией. Режим прекращения огня на северо-западе Сирии охватил укрепленные районы, контролируемые противниками режима Башара Асада.
Министерство обороны Турции и военные наблюдатели ранее в воскресенье сообщили, что сирийская правительственная артиллерия нанесла удар по главному входу в госпиталь.
Днем ранее, в субботу 20 марта, впервые за 17 месяцев Турция нанесла удары по позициям »Демократических сил Сирии» (SDF) в курдском регионе на севере Сирии. Об этом сообщил базирующийся в Лондоне Сирийский центра мониторинга нарушений прав человека (SOHR).
Последний раз подобные атаки были отмечены в октябре 2019 года, когда Анкара начала в Сирии операцию «Источник мира» против Отрядов народной самообороны. Турецкие власти считают эту организацию союзницей запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП) и причисляет бойцов Отрядов народной самообороны к террористам.
По данным SOHR, гражданский конфликт в Сирии, продолжающийся с 2011 года, унес жизни более чем 388 тысяч человек. Согласно подсчетам ООН, покинули свои дома и бежали из зоны боевых действий 5,6 млн сирийцев.
Саммит ЕС пройдёт 25–26 марта в формате видеоконференции
Новые вспышки коронавирусной инфекции в Европе вынудили лидеров государств ЕС провести запланированный на 25-26 марта саммит в формате видеоконференции. Об этом сообщил в твиттере официальный представитель Европейского совета Баренд Лейтс.
Как пояснил Баренд Лейтс, решение о переносе саммита в онлайн было принято из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в странах Евросоюза. Председатель Европейского совета Шарль Мишель продолжит консультации со всеми лидерами.
На прошлой неделе ведущие политики Евросоюза просили председателя Шарля Мишеля провести саммит в формате видеоконференции в связи с эпидемической обстановкой. Однако, отмечает Международное французское радио, в Брюсселе рассчитывали на личное участие политиков. Среди наиболее острых тем саммита – ухудшение отношений с Россией и Турцией.
На минувшей неделе, согласно официальным данным, число заражений COVID-19 в нескольких европейских странах продолжало расти. В воскресенье стало известно, что за продление локдауна в ФРГ выступает канцлер Ангела Меркель.
Во Франции власти объявили о третьем по счету карантине в Париже, столичном регионе и ряде департаментов страны – в связи с увеличением количества заражений коронавирусом.
21 марта – Всемирный день людей с синдромом Дауна
21 марта – Всемирный день людей с синдромом Дауна (World Down Syndrome Day). В Грузии его отмечают под лозунгом «Мы соединяем». По словам премьера страны Ираклия Гарибашвили, чтобы содействовать полноценной интеграции в общество граждан с синдромом Дауна, власти страны предприняли не один шаг в направлении политики здравоохранения, образования, социальной защиты и трудоустройства, однако этого недостаточно.
Глава Минобразования Грузии Михаил Чхенкели сегодня напомнил о запуске в сотрудничестве с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) новой программы инклюзивного образования. Он уверен, что данный проект сыграет важную роль с точки зрения доступности качественного образования без какой-либо дискриминации.
Сегодня же в Грузии состоялась онлайн-конференция, посвященная Международному дню человека с синдромом Дауна. Участие в ней принимали Народный защитник Грузии Нино Ломджария, представители исполнительной и законодательной ветвей власти, местных и международных организаций, а также дипломатического корпуса.
Ломджария указала, что пандемия сделала еще более очевидными проблемы, с которыми сталкиваются в своей повседневной жизни люди с ОВЗ, в том числе людей с синдромом Дауна. Омбудсмен также говорила о важности содействия для развития подростков с синдромом Дауна в возрасте от 7 до 18 лет.
Различные тематические мероприятия, призванные повысить уровень информированности общественности о синдроме Дауна, продолжатся в Грузии в течение недели. Проводить их будут как государственные организации, так и члены гражданского общества, включая НПО и частный сектор, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Синдром Дауна является одной из форм естественно развивающейся врожденной геномной патологии, распространенной во всех регионах мира и часто ведущей к изменениям моторики, физических характеристик и здоровья. Синдром Дауна является одним из видов умственной отсталости, вызываемой присутствием дополнительного генетического материала в хромосоме 21. Причины возникновения не известны.
- В декабре 2011 года Генеральная Ассамблея ООН предложила отмечать этот день всем государствам и международным организациям, чтобы повысить уровень информированности общества о синдроме Дауна. Одним из символов этого дня стали разноцветные носки.
Карл Харцель поздравил грузинские СМИ с Днем журналистики
Посол ЕС в Грузии Карл Харцель поздравил представителей грузинских СМИ с профессиональным праздником - Днем журналистики, сообщает Общественный вещатель.
«Разрешите выразить свое уважение и поздравить грузинские СМИ с Днем журналистики. Большое вам спасибо за то, что вы всегда на передовой во время вызовов. Я и мои коллеги уважаем и ценим вашу работу», - написал Карл Харцель.
В МИД прокомментировали отставку главы миссии Грузии в ЕС
Министерство иностранных дел прокомментировало отставку главы миссии Грузии в ЕС Наты Сабанадзе, подчеркнув, что ее решение не было неожиданным.
«По согласованию с руководством ведомства, посолом было принято решение покинуть занимаемую должность после заседания Совета ассоциации, которое состоялось 16 марта. Как вы знаете, это была очень важная встреча с Европейским союзом, которая после пандемии 2019 года прошла впервые и была очень успешной по своим результатам», - говорится в заявлении МИД Грузии.
Во внешнеполитическом ведомстве поблагодарили Сабанадзе за ее работу, подчеркнув, что восемь лет, в течение которых она оставалась на должности, «была полна успешных шагов в отношениях между Грузией и ЕС».
Наталья Сабанадзе являлась чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург, а также главой миссии Грузии в ЕС с мая 2013 года. Ранее сегодня она сообщила о том, что написала заявление об отставке. Сабанадзе не назвала причин своего решения, указав, что европейское будущее Грузии является целью, за достижение которой она всегда будет бороться.
Ее отставка совпала не только с заседанием Совета ассоциации Грузия-ЕС, но и с провалом переговоров правящей «Грузинской мечты» и оппозиции. Стороны не смогли сблизить позиции и найти пути выхода из политического кризиса, несмотря на усилия медиатора от ЕС, личного представителя президента Европейского Совета Кристиана Даниельсона.
Дипломат не дает дополнительных комментариев СМИ. Она отказалась отвечать грузинской службе Радио Свобода на вопрос о том, связано ли ее решение с последними событиями в стране и визитом в Брюссель премьера Грузии Ираклия Гарибашвили.
На фоне задержаний в Тбилиси прошла очередная акция протеста против подорожания бензина
Задержаниями завершился очередной митинг протестующих из-за повышения цен на автомобильное топливо в Тбилиси. Об этом сообщает телеканал «Мтавари».
Автовладельцы требуют понижения ставок акцизов на бензин. Организаторы сегодняшнего митинга указали, что правительство Грузии уже долгое время игнорирует их протест. Они настаивают на встрече с премьером Ираклием Гарибашвили.
После традиционного автомобильного шествия, водители попытались перекрыть Кахетинское шоссе – дорогу, ведущую к Тбилисскому аэропорту. Сотрудники МВД Грузии призвали их покинуть проезжую часть, однако демонстранты отказались подчиниться.
В ходе стычки были задержаны, по меньшей, мере, три человека. Всем им вменяется в вину неподчинение законным требованием полиции.
К настоящему времени автомобильное движение восстановлено, акция завершена.
Уже несколько недель протестные акции против повышения цен на топливо проходят в Тбилиси и регионах. Сегодня на митинг также собрались водители в Кутаиси, сообщает агентство «Новости-Грузия».
За сутки на Северном Кавказе умерли 20 человек с коронавирусом. Новых заболевших – 422
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 20 пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 422.
По официальным данным, в Краснодарском крае умерли 13 пациентов с COVID-19, в Ставропольском крае – четыре, в Кабардино-Балкарии – два, в Дагестане – один. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли уже 8 343 заразившихся COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Краснодарском крае – 123 человека.
- Краснодарский край + 123 (41 219 – за все время пандемии)
- Ставропольский край + 115 (49 475)
- Кабардино-Балкария + 53 (22 293)
- Дагестан + 40 (30 602)
- Калмыкия + 28 (19 702)
- Северная Осетия + 18 (16 176)
- Карачаево-Черкесия + 15 (19 499)
- Ингушетия + 11 (15 018)
- Чечня + 11 (11 543)
- Адыгея + 8 (14 006)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 239 533 случая COVID-19. В целом по России, согласно данным властей на 21 марта, выявлено 4 456 869 заболевших коронавирусом.
В Батуми участники акции с социальными требованиями перекрыли дорогу
Жители так называемого «города Мечты» - квартала из стихийно возведенных бараков на окраине Батуми, провели очередную протестную акцию, требуя встречи с председателем правительства Аджарской АР Торнике Рижвадзе.
Около сотни граждан перекрыли центральную автомобильную дорогу Хелвачаури-Батуми в районе проспекта Фридона Халваши. Протестующие жаловались на многочисленные социальные проблемы. Они призвали власти установить критерии на получение квартир в жилищном комплексе, который строится на месте бараков. Демонстранты указали, что пока что ни у кого из них нет гарантий того, что их обеспечат жилплощадью в рамках социального проекта, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Рижвадзе должен представить документы и подписать с каждым из нас договор, что нас удовлетворят жилплощадью. Мы не собираемся прекращать протест», - сказал один из участников акции.
Дорога была перекрыта примерно в течение часа. Освободить проезжую часть удалось после вмешательства сотрудников патрульной полиции. К настоящему времени протестная акция завершена. По словам организаторов, митинг с аналогичными требованиями они проведут завтра, 22 марта, в 14:00 на улице Багратиони в Батуми.
- «Город мечты» возник на территории бывшей российской военной базы близ Батуми в 2012 году, после смены власти в стране. Сюда переехали около 900 семей из высокогорной Аджарии – это эко-мигранты, многодетные семьи, а также беженцы из Абхазии. Они селились в бараках и вагонах, в поселке не было электричества и канализации.
- В 2019 году власти пообещали построить на месте бараков жилой комплекс, чтобы переселить туда социально незащищенных граждан. Масштабный социальный проект назвали «Город мечты», на его финансирование из бюджета Аджарии было выделено 38,7 миллиона лари (13,7 миллионов долларов). Строительство началось в феврале 2020 года и должно завершиться к осени.
- Протесты жителей барачного поселения, которые хотят получить гарантии, что их не оставят без жилья или денежных компенсаций, в последнее время стали регулярными. Нередко акции сопровождаются задержаниями.
В Киеве демонстранты облили краской и пытались поджечь Офис президента
Полиция Украины открыла уголовное дело в связи с акцией протеста у здания Офиса президента в Киеве вечером в субботу.
У здания собрались сотни сторонников недавно осужденного к лишению свободы одесского активиста Сергея Стерненко. Они требовали его освобождения. Часть собравшихся нанесла на фасад здания различные надписи и граффити, в том числе оскорбления в адрес властей и полиции, фасад облили краской, в здании разбили стекла, его безуспешно пытались поджечь. Полиция практически не вмешивалась, был задержан только один человек.
Украинская служба Радио Свобода опубликовала фотогалерею с места событий.
В МВД и Офисе президента Украины осудили действия участников акции протеста. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко назвал их провокацией с целью заставить полицию вмешаться и пролить кровь - чего не произошло. По словам Геращенко, десятки людей будут привлечены к ответственности. Советник главы Офиса президента Максим Подоляк Сказал, что президент Владимир Зеленский не видит смысла препятствовать протестам, а также пообещал, что последствия вандализма вскоре ликвидируют.
Действия митингующих полиция квалифицировала как хулиганство - сообщает «Украинская правда». Предварительный ущерб зданию оценили в 2 миллиона гривен (более 6 млн рублей).
- В феврале суд в Одессе признал Сергея Стерненко, бывшего лидера местного отделения организации «Правый сектор» (признана в России экстремистской и запрещена) виновным по делу о похищении человека и пытках. По вынесенному приговору он должен провести в колонии 7 лет и 3 месяца.
- Стерненко обвинили в том, что в 2015 году он вместе с соратниками похитил депутата местного совета Сергея Щербича, требуя за его освобождение 300 тысяч гривен. Один из лидеров «Правого сектора» категорически не признает вину и считает себя жертвой политической расправы.
- Сергей Стерненко был одним из лидеров Евромайдана в Одессе, участвовал в киевском Майдане в 2014 году, после этого возглавил отделение «Правого сектора» в Одессе.
- В 2018 году на него было совершено три покушения, в ходе одного из них от ножевых ранений погиб нападавший. Стерненко утверждает, что только оборонялся. Полиция расследует гибель нападавшего как умышленное убийство. По этому делу один из лидеров «Правого сектора» отпущен под личное поручительство.
- В феврале сторонники Стерненко уже пытались прорваться к Офису президента, тогда полиция преградила им путь, в столкновениях были пострадавшие.
Минюст Грузии назвал дезинформацией сюжет о тайных переговорах с «Райффайзенбанком»
В Минюсте Грузии прокомментировали сюжет оппозиционного телеканала «Мтавари», назвав дезинформацией сведения о тайных переговорах с «Райффайзенбанком» и хищении 10 миллионов долларов во время заключительного этапа судебной тяжбы с дочкой австрийской банковской группы.
Как утверждает «Мтавари», из 25 миллионов долларов, которые Грузия должна была выплатить банку по итогам арбитража, «Райффайзенбанк» получил только 15 миллионов долларов. Авторы сюжета говорят о признаках коррупции. В причастности к хищению 10 миллионов долларов они подозревают Тею Цулукиани и Ираклия Гарибашвили, которые на момент осуществления транзакции занимали должности главы Минюста и премьера Грузии.
«Завершение арбитражного спора с «Райффайзенбанком» было успешным для грузинской стороны и позволило сэкономить не менее 180 миллионов долларов из госбюджета. Все другие интерпретации этого дела являются дезинформацией и попыткой ввести общественность в заблуждение», - говорится в заявлении Министерства юстиции Грузии.
В ведомстве также приводят официальные данные по поводу трех этапов выплаты долга, произведенных в течение двух лет. «Фактически арбитражный спор «Райффайзенбанка» с Грузией закончился соглашением. По условиям сделки банк получил 25 миллионов долларов несколькими траншами… Постановление правительства Грузии, которое является публичным, гласит, что банк должен был получить долг несколькими траншами, что и было выполнено. Первым траншем 5 миллионов долларов были переведено в декабре 2015 года. Второй транш – 10 миллионов долларов – в феврале 2016 года, третий транш – 10 миллионов долларов – 20 января 2017 года. Оплата была завершена в 2017 году», - говорится в заявлении.
- 21 августа 1998 года государственная компания «Сакэнерго» подписала договор купли-продажи газа и топлива с компанией Anglo Oil International Ltd. Со своей стороны, 5 октября 1998 года Anglo Oil подписала с «Райффайзенбанком» кредитное соглашение на финансирование экспорта газа и электроэнергии на общую сумму более 18,8 миллионов долларов. 16 декабря 1998 года было подписано соглашение о гарантии исполнения, согласно которому Грузия обязалась выплатить долг, взятый у банка компанией-инвестором по кредитному соглашению от 5 октября 1998 года. По тому же соглашению о гарантии Anglo Oil уступила свое право требовать возмещения убытков банку. По состоянию на 31 декабря 1999 года долг составлял 46,2 миллиона долларов, что было официально признано правительством Грузии в то время, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- 31 августа 2005 года Банк подал иск в Международный арбитражный суд Международной торговой палаты против Министерства топлива и энергетики Грузии, грузинской государственной компании «Сакэнерго» и государства. Банк потребовал от грузинской стороны погашения долга и начисленных по нему процентов.
- 3 марта 2006 года по запросу банка арбитражное разбирательство было приостановлено, и стороны в течение нескольких лет пытались решить вопрос путем переговоров, однако в 2012 году процесс закончился безрезультатно. На момент возобновления переговоров банк оценил свою претензию в арбитраже в 210 миллионов долларов, однако к концу переговорных процедур эта сумма увеличилась.
- 5 июня 2015 года по запросу банка приостановленный арбитражный спор между сторонами был возобновлен, и грузинская сторона параллельно с переговорами подключилась к арбитражному процессу. После нескольких длительных раундов грузинское государство пришло к соглашению с истцом, были достигнуты условия сделки.
Посол России в США, которого вызвали после слов Байдена о Путине, прибыл в Москву
Посол России в США Анатолий Антонов, приглашенный ранее на этой неделе в Москву на консультации, прибыл в российскую столицу.
С журналистами в аэропорту Шереметьево, куда он прибыл из Нью-Йорка, посол общаться не стал.
Перед отлетом из США Антонов говорил, что пробудет в России «столько, сколько понадобится» и что ему «предстоит большая работа в различных ведомствах», но не сказал, каких.
О приглашении посла в Москву для консультаций представитель МИД России Мария Захарова сообщила 17 марта - в тот же день, когда вышло в эфир интервью президента США Джо Байдена. В нем американский президент утвердительно ответил на вопрос журналиста телекомпании ABC, считает ли он президента России Владимира Путина «убийцей». Захарова прямо не связала приглашение посла со словами Байдена, однако написала, что посол вызван в Москву, чтобы обсудить пути выправления отношений между Россией и США.
Слова Байдена вызвали резкую критику многих российских чиновников и лояльных действующей власти политиков. Сам Путин пожелал Байдену здоровья, а также вспомнил детскую дразнилку: «Кто обзывается, тот сам так называется». Он также пригласил Байдена в ближайшее время пообщаться. Президент США ответил, что «в свое время» поговорит с Путиным.
- Российские агентства в воскресенье публикуют справочные материалы о случаях отзыва Россией послов для консультаций. Такая мера применялась Москвой довольно редко, как правило в случаях серьезного обострения отношений между странами. Последний подобный случай датируется 2014 годом. 23 февраля 2014 года для консультаций был отозван посол на Украине Михаил Зурабов - это произошло на следующий день после отстранения от должности президента Виктора Януковича, которое в Москве характеризовали как переворот. Спустя несколько дней после отъезда Зурабова российские военные фактически взяли под контроль Крым, после чего произошел референдум, со ссылкой на который российские власти объявили об аннексии полуострова. Зурабов вернулся в Киев в июне 2014 года.
Уроженец Северной Осетии оказался в числе «преемников» Александра Лукашенко
Александр Лукашенко во время поездки в Гродненскую область коснулся темы своих преемников, назвав двух человек, которые, по его мнению, могли бы претендовать на должность главы республики. В их числе оказался уроженец Северной Осетии, генерал-лейтенант белорусской милиции, бывший глава МВД республики Юрий Караев.
Лукашенко, правящий страной уже 27 лет и столкнувшийся в прошлом году с массовыми акциями протеста, которые были подавлены силой, в беседе с работниками предприятия «Молочный мир» заявил, что у Беларуси в будущем будут и другие президенты.
«Я вам гарантирую. Тогда вы, сравнив все, поймете. А сейчас просто наберитесь терпения», – добавил глава государства.
По словам Лукашенко, вопрос о его преемнике будет решен на выборах, еще одним возможным кандидатом он назвал главу исполкома Гродненской области Владимира Караника.
«Вот у меня тут два человека моих (Караев и Караник), они могут участвовать в президентских выборах, будут крепкими кандидатами. Один – генерал, второй – губернатор. Молодые, новое поколение, толковые, знающие цену этой стране», – сказал Лукашенко, отметив, что никто из его сыновей преемником не будет.
Юрий Караев возглавлял МВД Беларуси в разгар уличных протестов в августе-сентябре прошлого года. Его подчиненные, по многочисленным свидетельствам, применяли силу к демонстрантам, издевались над задержанными, пытая и унижая их. Сотни людей получили травмы после применения спецсредств или избиений при задержании и в спецприемниках. Несколько человек погибли.
Сам Караев в какой-то момент принес извинения за жесткие действия подопечных, но они распространялись только на людей, которые были сочтены задержанными случайно. В октябре 2020 года Караев был назначен помощником президента – инспектором по Гродненской области.
- С августа 2020 года в Минске и других крупных белорусских городах проходят протесты из-за объявленных результатов президентских выборов. По официальным данным, победу с большим отрывом одержал Александр Лукашенко. Протестующие не согласны с этими результатами и требуют признать легитимным президентом Светлану Тихановскую, которая обещала провести новое, свободное голосование.
- Ряд стран Евросоюза, а также Великобритания, США и Канада не признали легитимность Лукашенко, ввели санкции против белорусских властей и призвали к новым выборам.
- Караев родился 21 июня 1966 года во Владикавказе (тогда – Орджоникидзе). В 1987 году окончил Саратовское высшее военное командное училище, служил в Могилеве, затем – в Минском полку оперативного назначения МВД СССР. Участвовал в боевых действиях в Нагорном Карабахе. В 1992-1994 годы командовал учебной ротой специального назначения МВД Беларуси.
Задержан губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Следственный комитет России в воскресенье подтвердил сообщения источников агентств ТАСС и «Интерфакс» о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Утверждается, что он подозревается в получении взятки в размере более чем 31 миллион рублей.
Ранее появились сообщения, что сотрудники правоохранительных органов проводят с губернатором, его сыновьями и должностными лицами следственные действия, в том числе допросы и обыски.
По данным источника ТАСС, по делу задержан также бизнесмен Борис Шпигель, бывший продюсер певца Николая Баскова.
В пресс-службе губернатора заявили, что не располагают информацией о действиях силовых структур и не будут комментировать сообщения агентств.
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