Путин намерен сделать прививку от коронавируса 23 марта

Президент России Владимир Путин заявил, что намерен во вторник, 23 марта, сделать прививку от коронавируса.

«Вакцинация – это добровольный выбор каждого человека, его личное решение. Кстати говоря, я сам намерен сделать это (прививку) завтра», - сказал он в понедельник на совещании о наращивании производства вакцин от коронавируса.

Как пишет ТАСС, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин сделает прививку одной из трех российских вакцин, не раскрывая при этом, какой именно препарат выбрал президент.

«Это будет одна из трех наших вакцин. Все они хорошие и надежные», – сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что вакцинация Путина от коронавируса не будет публичным мероприятием. Ранее Путин говорил, что не намерен «обезьянничать» и делать прививку специально перед камерами.