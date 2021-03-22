«Комендантский час нарушает права человека не только в период эпидемии, но в любом другом случае»

Движение «Социальный взрыв» подает иск в Конституционный суд против властей Грузии. Активисты считают, что ограничение передвижения с 21:00 нарушает права человека. Своим мнением на этот счет поделились пользователи социальных сетей.

– Как вы считаете, комендантский час нарушает ваши права?

Артем: Конечно, комендантский час нарушает мои права, в частности, фундаментальное право под названием «свобода передвижения». Но стоит учитывать и тот факт, что мы боремся с пандемией. Ограничение передвижения реально работает. Мы же видим, что число инфицированных снижается – это по большей части из-за того, что люди меньше контактируют друг с другом. А с другой стороны, уже много месяцев прошло с ноября. Сложно, конечно, но все же мы должны смириться с этим».

Мариам: Не могу сказать, что комендантский час нарушает мои права. В городе все закрыто по вечерам, даже если можно было бы выходить на улицу в это время, то все равно пойти некуда, закрыты бары, рестораны, клубы. Но в общем, я не особо понимаю смысл комендантского часа. Ведь днем, когда работают магазины, кафе и бары, гулять можно. Более того, люди по вечерам, чтобы успеть домой до начала комендантского часа, толпами передвигаются в общественном транспорте – это ведь еще больше повышает риск распространения коронавируса!? Не понимаю, вирус не передается до 6 вечера? Хотелось бы, чтобы власти пояснили, в чем смысл этого ограничения. А вообще, люди уже привыкли сидеть дома после 9 вечера.

Давид: Комендантский час был назначен для всех. Это была обязательная мера, принятая из-за сложившейся ситуации. Инфекционисты много раз поясняли, что она необходима для снижения активности людей, что в свою очередь понижает риск распространения. Это правило распространяется на всех, за исключением малой группы людей, не только на меня. А раз все живут по этим правилам, то я не считаю, что комендантский час нарушает мои права. Если бы только меня одного не пускали на улицу после 9-ти вечера, тогда мой ответ был бы другим. Но вообще я считаю, что стоит подумать над вопросом – должен ли он быть отменен или нет?

Диана: Я считаю, что с ограничением моего передвижение нарушаются мои права. Однако факт заключается в том, что благодаря этим ограничениям число болеющих COVID-19 сократилось. Исходя из этого, мы должны немного подождать.

Гоча: Я считаю, что комендантский час нарушает права человека, не только в период эпидемии, но в любом другом случае, во время военного положения, например. А то, что он начинается так рано, в 21:00, это и вовсе неоправданное ограничение. Непонятно, почему это ограничение касается уже переболевших людей. Мне приходится отказываться от многого из-за этого ограничения. В общем, насколько я знаю, оно нарушает наши конституционные права. Кроме того, из-за этого в городе огромные пробки, поскольку люди спешат с работы домой до наступления комендантского часа. Я считаю, пришло время подумать либо об отмене этого ограничения, либо о том, чтобы перенести его на более позднее время.

Автандил: Комендантский час нарушает наши права тогда, когда он не оправдан. С самого начала было понятно, что его ввели для того, чтобы люди меньше контактировали друг с другом и не распространяли инфекцию. Однако сейчас пандемия идет на спад, и смысла в таких ограничениях как комендантский час я не вижу. Вообще, люди и так собираются, подпольно работают бары и клубы, так дайте же нам возможность делать это без страха быть оштрафованными. Я к родному брату не могу поехать, поскольку время ни на что не остается.