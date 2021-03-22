Безумие абхазских выборов

Сегодня в Абхазии завершилось выдвижение кандидатов в депутаты в местные органы самоуправления. Важные выборы для страны, но как нельзя лучше демонстрирующие атмосферу полного безумия и неэффективность существующей системы власти.

Приведу пример одного района, так здесь картина видна наиболее выпукло – приграничный с Грузией Галский район Абхазии. Здесь большая часть населения не являются гражданами нашего государства и не имеют права принимать участие в выборах – ни голосовать, ни выдвигаться. Число избирателей в этом регионе минимальное – 880 человек. Избирательных округов всего одиннадцать – это допустимый законом минимум. То есть, на каждый избирательный округ в среднем приходится 80 избирателей.

Сам этот факт должен был бы вызвать у президента и парламента какое-то желание задуматься, что что-то в выборной системе устроено неправильно. Но так как никакой умственной активности по этому поводу не наблюдается – ни в администрации, ни в парламенте, – сама попробую обратить внимание законодателей на существующую реальность. Для этого мы будем читать закон о выборах в местные органы самоуправления, по которому страна живет с 2006 года.

Итак, в выборах в местные органы самоуправления должны принять участие «не менее 25 процентов избирателей, внесенных в списки избирателей». Таким образом в законе, и в нашем идеальном случае это 20 избирателей. «Избранными считаются кандидаты в депутаты Собрания, получившие на выборах наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании», – цитата. То есть, если в выборах приняло участие, к примеру, 4 кандидата, то победителю достаточно набрать 6 голосов. Но если он баллотируется на безальтернативной основе, то перед ним стоит более сложная задача – набрать 11 голосов, так как в этом случае «он считается избранным при получении более половины голосов участников голосования».

Далее, а вернее, ранее, закон обязывает кандидата в депутаты при выдвижении собрать в своем округе голоса не менее 50 избирателей, поддерживающих его выдвижение. В чем смысл сбора 50 голосов при выдвижении, если для победы на выборах нужно набрать гораздо меньше? И что это за депутат, которому для победы на выборах достаточна поддержка узкого семейного круга? Ему даже, простите за цинизм, на подкуп избирателей тратиться не надо – выдвинулся по месту проживания, и вся семья побежала на выборы.

Ладно, кто-то скажет, что я взяла специфический район и надсмехаюсь над родными законодателями и президентом, поставившим свою подпись под этим законом. Чтобы уйти от упреков, я приведу еще один пример. Гагрский район – один из самых населенных. В нем 25 округов и 25 тысяч избирателей. На каждого кандидата в среднем приходится тысяча избирателей. Но мы помним, что закон говорит, что для признания выборов состоявшимися достаточно визита к избирательным урнам 25% избирателей, то есть 250 человек (в безальтернативном случае). Половины из них достаточно, чтобы стать победителем – 125 голосов. Тут только остается вспомнить многолюдные абхазские свадьбы, на которые собирается до тысячи гостей. А чтобы стать народным избранником достаточно 125?

Давайте уйдем от муниципальных выборов и посмотрим на весь выборный процесс. Для выборов в парламент и выборов президента примерно одни условия – 50% избирателей должны принять участие в выборах (во втором туре 25%). У нас 130 тысяч избирателей, и получается, что для избрания главы государства вполне достаточно 60 тысяч. Избранным считается кандидат в президенты, который набрал 50 плюс один голос. То есть 31 тысячу голосов. То есть, опять же теоретически, главой государства может стать человек, который пользуется поддержкой лишь четверти избирателей? И кто-то еще говорит об объединении народа? Как можно объединить народ, когда выборное законодательство полностью противоречит данному постулату?

У меня есть своя версия, почему наша власть до сих пор не изменила закон. Это дешевизна выборов – купить 100 голосов дешевле, чем 10 тысяч. Купить 20 тысяч голосов гораздо дешевле, чем 130 тысяч. Это коррупционная составляющая выборов, от которой нужно уходить.

Возникает вопрос: как? Просто – меняя законодательство и повышая требования к численности избирателей, посетивших выборы и проголосовавших на них, до 80-90%, и увеличивая округа. И, позволю себе покуситься даже на святая святых, – увеличивая районы. Не надо быть математиком, чтобы просчитать экономическую целесообразность внесения изменений в систему административного деления страны. Самое простое и экономически обоснованное решение – объединить районы. Гагрский, Гудаутский и Сухумский – Бзыбский район, Гульрипский, Очамчирский, Ткуарчальский и Галский – Абжуйский район и столица – Сухум. Тогда вместо семи мы получим три района. У такого объединения есть не только экономическое, но и историческое обоснование.

Экономическое – минимизация расходов на содержание управленческого аппарата в районах в три с половиной раза. Историческое – традиционное деление на Бзыбскую и Абжуйскую Абхазию. Нашей крохотной стране не нужна громоздкость и нам не надо содержать 35 депутатов, избранных от крохотных групп и 2,5 тысячи чиновников, которых мы не можем прокормить. Нам нужно согласие в обществе и выборное законодательство, которое заточено на всенародное избрание – один из инструментов, позволяющий уйти от постоянных потрясений, связанных со сменой власти.

К сожалению, все эти предложения пустое сотрясание воздуха. Власти, которая обеспокоенна собственным выживанием, извлечением личной выгоды, распилом денег из российской инвестпрограммы и изобретением новых способов отъема денег у населения, все это не нужно. Поэтому и живем как в психиатрической больнице и ропщем в социальных сетях, вместо того чтобы отказаться от участия в таких выборах.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции