Смерть Меги Бакарадзе и другие семь вопросов грузинской вакцинации

Власти Грузии расширяют круг людей, которые при желании могут пройти вакцинацию от COVID-19. C 25 марта помимо медиков привиться смогут и лица старше 65-ти лет. Родные скончавшейся после вакцинации медсестры Меги Бакрадзе, тем временем, требуют проведения скорого и эффективного расследования.

Родные Меги Бакрадзе ожидают результатов экспертизы. Они говорят, что у них есть ряд вопросов, касающихся, во-первых, непосредственно решения ставить прививку медсестре, учитывая, что накануне она чувствовала себя плохо и в клинике было известно об этом. А во-вторых, действий медиков уже после того, как у Меги Бакрадзе проявились побочные эффекты после вакцинации.

«У нее был (не в норме) протромбин – то ли высокий, то ли низкий, и низкий гемоглобин. Кто-то – или врач или медсестра дали ей две таблетки. Одну она выпила вечером, после этого головная боль у нее не прошла, и она сказала, что выпьет вторую утром (в день вакцинации). Отсюда (из Ахалцихе) ее увезли (в Тбилиси) практически уже мертвой», – сказал журналистам супруг скончавшейся медсестры Манучар Кобахидзе.

Агентство регулирования медицинской и фармацевтической деятельности, изучающее дело, обнародует промежуточное заключение уже на этой неделе, заявили сегодня в Минздраве.

Амиран Гамкрелидзе, глава Центра по контролю над заболеваниями, не исключает, что произошедшее с медсестрой изучат на месте, в Грузии, и представители Всемирной организации здравоохранения:

«В случае фатальных осложнений такого типа, конечно, существуют установленные правила. В Швеции есть Всемирный центр по мониторингу побочных действий лекарств. Ему агентство по регулированию (Минздрава Грузии) отправит информацию. Кроме того, когда завершится расследование, об этом будет сообщено AstraZeneca и Всемирной организации здравоохранения. Поначалу отправляется короткий отчет, затем уже расширенный. Их представители, как правило, прибывают (в страну), и уже на месте изучают положение. Не исключено, что и в этом случае будет так, потому что и компания, и ВОЗ заинтересованы в том, чтобы все было выяснено».

Вакцинация в стране тем временем продолжается, правда очень низкими темпами. За последние сутки, по информации Центра по контролю над заболеваниями, привились 25 медиков. В связи с этим межведомственным координационным советом было принято решение предоставить возможность вакцинироваться и другим группам. С 25 марта зарегистрироваться в очередь на вакцинацию смогут граждане Грузии старше 65-ти лет.

«Все мы знаем, что это уязвимые группы, для которых ковид-инфекция наиболее опасна. Поэтому мы приняли решение ускорить процесс», – заявила здравоохранения Екатерина Тикарадзе.

Глава Минздрава подтвердила, что на этой неделе Грузия должна получить вакцину Pfizer, около 30 тысяч доз. По словам министра, точная дата будет объявлена после того, как выяснится номер рейса, которым будет доставлен препарат. Граждане, заявила Тикарадзе, смогут сами выбрать, какой именно вакциной будут прививаться – AstraZeneca или Pfizer.

Между тем врач нью-йоркского госпиталя Maimonides Medical Center Нана Гегечкори вместе с еще одним врачом грузинского происхождения, профессором Миссисипского университета Зурабом Гурули выступили с рекомендацией добавить в опросник для вакцинирующихся 7 вопросов, которые на их взгляд, помогут оценить возможные риски развития тромботических осложнений в ходе вакцинации. Врачи, в своем рекомендательном письме пишут, что истории известно немало фактов, как трагические случаи и их последующий верный анализ позволили спасти множество жизней.

«С препаратом AstraZeneca, в настоящее время завезенным в Грузию, связывают определенные риски тромбозов несмотря на то, что согласно объективным данным, это пока не было доказано – об этом официально заявляет Европейское агентство лекарственных средств. Соответственно, процесс вакцинации возобновился в странах Европы. В грузинских СМИ уже не раз прозвучала информация о том, что произошедший трагический случай (с медсестрой Меги Бакрадзе) мог иметь отношение к тромботическому осложнению, а это само собой вызывает пересуды и страх к вакцинации. Для Грузии важнейшее значение имеет и будет иметь объективное, прозрачное расследование этого случая, потому что правильно проведенный экспертный анализ и заключения потенциально смогут спасти жизнь и здоровье не одного человека», – говорится в рекомендательном письме, опубликованном врачами Наной Гегечкори и Зурабом Гурули на Facebook.