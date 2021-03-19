Вакцинация в Грузии: трагедия не исключает необходимости

27-летняя медсестра Меги Бакрадзе, попавшая в реанимацию после вакцинации от COVID-19, скончалась сегодня в Тбилиси. Процесс иммунизации в стране было решено не останавливать. Впрочем, с сегодняшнего дня привиться можно будет только в тех медучреждениях, где функционируют реанимационные отделения.

Медсестра Меги Бакрадзе скончалась в Первой университетской клинике Тбилиси. Из Ахалцихе в столицу ее перевели накануне, поздно ночью. Агентство регулирования медицинской и фармацевтической деятельности Минздрава изучает произошедшее. Возбуждено и уголовное дело по статье 116 УК Грузии – причинение смерти по неосторожности.

Как говорит Георгий Бардзимадзе, директор клиники «Имеди», в которой работала Меги Бакрадзе, ей стало плохо примерно через полчаса после введения вакцины. Помощь коллеге, по его словам, была оказана незамедлительно:

«Эта (анафилактическая) реакция развилась там же, в комнате ожидания. Это произошло в присутствии медперсонала. В ту же минуту при участии реаниматолога медсестре начали оказывать неотложную помощь. Поэтому говорить, что что-то было сделано с опозданием (невозможно). Все было сделано даже быстрее, чем это предусмотрено».

В ахалцихской клинике были использованы все препараты, предусмотренные протоколом, заявил в свою очередь глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе. По его словам, перед началом вакцинации для врачей был разработан специальный гайдлайн по диагностике и управлению анафилаксией.

«Был использован адреналин, кортикостероиды и другие (препараты), предусмотренные протоколом», – сказал Гамкрелидзе.

По информации Центра по контролю над заболеваниями в стране был зафиксирован еще один случай острой аллергической реакции после вакцинации препаратом AstraZeneca.

«Это молодая женщина, (работник) одной из больниц. В настоящее время она чувствует себя хорошо. Клиника записала это, как анафилактический шок, но окончательное решение должен вынести комитет по побочным явлениям, (установить) была ли это анафилаксия. Я подтверждаю, что это была острая аллергическая реакция, но был ли это анафилактической шок – это следует подтвердить», – сообщил Гамкрелидзе.

Накануне в Минздраве обсуждался вопрос возможной приостановки процесса вакцинации, впрочем, было решено его продолжить. Правда с сегодняшнего дня привиться можно будет только в клиниках с реанимационными отделениями. Это, как говорит замминистра здравоохранения Тамар Габуния, не связано с тем, что произошло в ахалцихской клинике – там реанимационное отделение есть.

«Несмотря на то, что медицинское вмешательство было осуществлено своевременно и не была потеряна ни одна минута на транспортировку, т.к. реанимационное отделение было там же, – учитывая риск того, что анафилактические реакции теоретически возможны и связаны с процессом вакцинации, более безопасно будет продолжить процесс в многопрофильных клиниках. Поэтому, все наши коллеги, которые были записаны (на вакцинацию) в амбулаторные учреждения, сегодня были перезаписаны и перераспределены по многопрофильным клиникам», – сказала Тамар Габуния.

По ее словам, на этом этапе в процесс вакцинации будет включено 40 таких клиник и при необходимости их количество увеличится.

В настоящее время официально о летальных случаях от анафилаксии, вызванной вакцинацией от COVID-19, в мире не известно, говорит аллерголог и иммунолог Бидзина Кулумбегов. Что именно произошло с Меги Бакрадзе, насколько последовательны были врачи в своих действиях, можно будет судить по окончанию расследования, говорит он:

«Что произошло, какое лекарство ввели первым, какое за ним, через сколько минут, насколько была соблюдена (последовательность) этапов, как все развивалось с клинической точки зрения – все это мне пока не известно. Агентство регулирования Минздрава должно установить эти обстоятельства, а после этого вместе с экспертами решить, была ли допущена медицинская ошибка или все было сделано верно, но несмотря на это человека спасти не удалось».

Врач в то же время убежден, что вакцинация должна продолжиться:

«Это очень трагический случай, но вакцинация должна продолжиться. Сама скончавшаяся медсестра призывала, есть видео, на котором она через несколько минут после вакцинации говорила о ее важности, призывала всех привиться. Что может быть эмоциональнее этого? Поэтому наш долг, долг врачей (продолжить этот процесс) несмотря на то, что могут быть риски».

Соболезнования семье скончавшейся медсестры принесли официальные лица, в том числе президент Саломе Зурабишвили, которая сама вакцинировалась накануне и премьер-министр Ираклий Гарибашвили.