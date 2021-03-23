Основатель Twitter продал свой первый твит почти за 3 млн долларов

Дверь в НАТО открыта, и Россия не имеет права блокировать членство Грузии в альянсе, – об этом генсек Североатлантического альянса заявил на пресс-конференции в Брюсселе. По словам Йенса Столтенберга, НАТО поддерживает стремление Грузии присоединиться к альянсу и помогает на этом пути. Генсек НАТО отметил, что он сказал об этом и премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили во время встречи несколько дней назад, – пишет Общественный вещатель.

«Дверь в НАТО открыта, и это стало ясно, когда мы приняли в альянс Черногорию и Северную Македонию всего несколько лет назад. Это означает, что НАТО готово принимать новых членов, и это не просто теория, это реальность. Это происходит, когда все члены Альянса соглашаются и когда страна-аспирант соответствует стандартам. Недавно я встретился с премьер-министром Грузии и передал то же сообщение о том, что НАТО поддерживает усилия Грузии по вступлению в НАТО. Мы поддерживаем Грузию на этом пути. В том числе поддерживая реформы и укрепление демократических институтов. Я не могу говорить от имени стран-членов НАТО, но я с нетерпением жду встречи с госсекретарем США здесь, в НАТО, и одним из вопросов, которые мы будем обсуждать, будет Россия. Россия неоднократно выразила, что имеет право блокировать вступление стран в НАТО. В последний раз мы видели это в случае Боснии и Герцеговины. Еще раз скажу, что ни одна другая страна, кроме членов НАТО и стран-претендентов, не имеет права принимать решение о вступлении той или иной страны в НАТО, и это касается и Грузии. Грузия имеет суверенное право выбирать свой путь. Никто другой не имеет права вмешиваться в этот демократический процесс», – заявил Йенс Столтенберг.

На пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь НАТО рассказал о темах, которые министры иностранных дел стран-членов Альянса обсудят в ходе двухдневной встречи 23 и 24 марта, в том числе о России. В этом контексте он также упомянул Грузию. По словам Столтенберга, Россия грубо нарушает международное право и агрессивно действует по отношению к своим соседям – Грузии и Украине. По его словам, ответственность за поведение России несет президент России.

«Отношения между Россией и НАТО долгое время были сложными. Причина этого – поведение России, которая нарушает международное право и применяет военную силу против своих соседей, Грузии и Украины. Россия также несет ответственность за агрессивные действия против стран-членов НАТО, включая кибератаки, вмешательство в наши внутриполитические процессы и так далее. Такое поведение России привело к самой большой адаптации Североатлантического союза со времен холодной войны, включая создание Сил быстрого реагирования, размещение боевых подразделений Североатлантического союза на восточном фланге НАТО и увеличение финансирования. А также укрепление усилий в области кибербезопасности и четкое осуждение поведения России, когда Россия нападает на мирных демонстрантов. В конечном итоге ответственность за поведение российского государства несет президент России Владимир Путин. Мы видели агрессивные действия, в том числе попытки убить противников, НАТО также обеспокоено сообщениями о том, что Россия установила награду за убийство военных НАТО в Афганистане. Все это недопустимое поведение», – заявил Столтенберг.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетил Брюссель и встретился с генсеком НАТО на прошлой неделе.