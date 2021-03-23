Новости
Блинкен участвует во встрече НАТО в рамках первой поездки в Брюссель
Госсекретарь США Энтони Блинкен совершает первую официальную поездку в Брюссель, где 23-24 марта он участвует во встрече министров НАТО.
Помимо переговоров с главами МИД у Блинкена запланированы консультации с лидерами ЕС – в рамках усилий президента США Джо Байдена по восстановлению трансатлантических связей.
"Соединённые Штаты стремятся выстроить заново свои партнёрские отношения, прежде всего, с союзниками по НАТО, мы хотим оживить этот альянс", - сказал Блинкен на пресс-конференции после встречи с главой Североатлантического союза Йенсом Столтенбергом. Блинкен подчеркнул, что приехал в Брюссель, чтобы подтвердить обязательства Вашингтона перед НАТО.
Среди ключевых тем министерской встречи НАТО – вызовы, связанные с Китаем и Россией, и будущее международной миссии в Афганистане с учётом заключенного при прежней администрации США во главе с Дональдом Трампом соглашения с талибами о выводе американских войск к 1-му мая.
И в Вашингтоне, и в Брюсселе подчёркивают, что продолжают консультации по Афганистану и вопросам дальнейшего пребывания там сил коалиции, рассматривая все возможные варианты.
Другие новости дня
Под Калугой в результате ЧП погиб экипаж бомбардировщика
На аэродроме под Калугой в результате аварийной ситуации с дальним бомбардировщиком Ту-22М3 погибли три члена экипажа.
По информации Минбороны России, к гибели лётчиков привело нештатное срабатывание системы катапультирования в ходе плановой подготовки на земле к полёту. "Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы несовместимые с жизнью", - заявили в военном ведомстве.
"Интерфакс" со ссылкой на информированный источник сообщил, что сам самолёт цел. В Минобороны отметили, что для проведения технического обследования бомбардировщика на аэродром направлена комиссия Воздушно-космических сил России.
Ремонтные работы на «Ингури ГЭС» произведены на 60%
Ремонтные работы на «Ингури ГЭС» будут завершены к маю и в первых числах электростанция будет запущена, сообщил «Апсныпресс» председатель правления станции Леван Мебония.
«Работы идут по графику, мы укладываемся в заявленные сроки. Уже проделано около 60% работ. 5 мая максимальный срок запуска Ингури ГЭС. Мы постараемся 1-2 мая подключить станцию», – сказал Мебония.
Для проведения ремонта деривационного тоннеля Ингурская гидроэлектростанция была полностью остановлена 20 января текущего года. Длина тоннеля – более 15 километров. Ремонтные работы проводятся в наиболее проблемных местах, что позволит в будущем избежать крупных аварий и сократить на половину потери электроэнергии, которые из-за утечек воды в тоннеле достигали 250 миллионов киловатт-часов в год.
«Тоннель расположен в скале, наша задача укрепить бетонные стены, заделать трещины, чтобы предотвратить утечку воды. Также ведутся работы по ремонту водоприемника», – пояснил Мебония.
В ремонтных работах задействованы 550 человек. Ремонт электростанции обойдется в 45 миллионов евро, 7 из которых выделены в Грузии в качестве гранта Еврокомиссией. 38 млн евро предоставил в кредит Европейский банк реконструкции и развития.
- «Ингури ГЭС» – самая мощная гидроэлектростанция Грузии и единственный источник электроэнергии для самопровозглашенной республики Абхазия. Её ввели в эксплуатацию в 1978 году. Плотина, водоприёмник и часть тоннеля находятся на территории, которая контролируется грузинскими властями, часть тоннеля, пульт управления и здание ГЭС – на абхазской стороне.
- Ингурская ГЭС относится к плотинно-деривационным гидроэлектростанциям, гидравлическая схема которой основана на переброске части стока реки Ингури в бассейн реки Эрисцкали. Из общего напора в 410 м 226 м создаётся плотиной, а оставшиеся 184 м – напорной деривацией. Средняя годовая выработка «Ингури ГЭС» составляет три миллиарда 700 миллионов киловатт-часов.
В зоне оползня в Тбилиси будет установлена специальная система мониторинга
В тбилисском районе Вашлиджвари, в зоне оползня для дополнительной безопасности будет установлена специальная система мониторинга. Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель мэра Тбилиси Ираклий Бенделиани. Он отметил, что процесс исследования на месте будет продолжаться, – передаёт Общественный вещатель.
По словам Бенделиани, вчера в мэрии прошло заседание рабочей группы. На встрече обсудили оползневые процессы близ улицы Мачавариани. Бенделиани говорит, что на встрече присутствовали специалисты в соответствующих областях из различных ведомств, а также немецкие инженеры-геологи.
«На встрече мы рассмотрели все вопросы, связанные с путями решения текущих процессов. Мы также договорились, что на следующем заседании рабочей группы у нас уже будут конкретные исходные данные о работе, которую предстоит проделать в будущем. Предварительные данные исследования рабочей группы будут доступны к концу недели. Коммуникация с местным населением продолжается. Ограничения, которые были у нас на прилегающей территории, остаются в силе. Я хочу призвать всех соблюдать эти правила», – заявил Ираклий Бенделиани.
На прошлой неделе в сети появились сделанные с дрона фотографии местности, на которых видны глубокие трещины в холме. Фотографии вызвали большой общественный интерес и обеспокоенность. К изучению оползневой зоны уже подключились немецкие специалисты.
Глава Минздрава Грузии в прямом эфире вакцинировалась препаратом AstraZeneca
Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе в прямом эфире привилась от коронавируса препаратом AstraZeneca. Инъекция была сделана в клинике города Сачхере.
Ранее Тикарадзе выразила готовность привиться китайской вакциной, которая также должна поступить в страну. Однако после смерти медсестры в Ахалцихе возросло недоверие общества к вакцине производства AstraZeneca. Глава Минздрава заявила, что препарат – безопасный, и она готова дать пример медработникам и всем гражданам.
Отметим, что большинство граждан Грузии выступает против вакцинации от коронавируса, – свидетельствует опрос Национального демократического института США (NDI).
До конца недели в Грузию также должна поступить первая партия вакцины Pfizer (29 250 доз). Накануне стало известно, что с 25 марта, помимо медиков, привиться в Грузии смогут и лица старше 65-ти лет.
«Очень редкий случай» – ВОЗ о смерти медсестры после вакцинации в Грузии
На пресс-конференции Всемирной организации здравоохранения назвали «очень редким случаем» факт гибели в Грузии после вакцинации 27-летней медсестры, которая, по мнению медиков, скончалась от анафилактического шока – аллергической реакции.
Отвечая на вопрос одного из грузинских каналов, в ВОЗ отметили, что готовы поддержать процесс повышения доверия к вакцинации в Грузии. Специалисты подчеркивают, что пользы от вакцинации в целях предотвращения коронавируса гораздо больше, чем рисков.
В ВОЗ отметили, что острая аллергическая реакция на компоненты вакцины проявляется редко и для управления подобных случаев необходимо проводить прививки в учреждениях с соответствующим медицинским оснащением, – пишет «Новости-Грузия».
«Мы понимаем, что это был случай анафилаксии, который является очень тяжелой реакцией на компонент вакцины и это было зафиксировано и в случае других вакцин. Для доведения до минимума таких случаев есть указание, в первую очередь, убедиться, что все прививки делаются в таких условиях, где есть медперсонал, есть доступ к медикаментам, которые нужны для лечения человека, у которого будет острая аллергическая реакция или анафилактический шок. Обычно это можно лечить, если случай происходит в оснащенном медучреждении», – заявила представитель ВОЗ Сумиа Сваминатан.
Она напомнила, что в течение 30 минут после прививки нужно следить за состоянием всех вакцинированных людей, особенно за теми, у кого в прошлом была история анафилаксии.
«Думаю, важно отправить сообщение о том, что это очень редкие случаи и мы стараемся минимизировать воздействие с помощью осторожности», – отметила Сваминатан.
Недоверие общества Грузии к вакцине от коронавируса возросло после того, как в Ахалцихе – городке на юге страны, умерла 27-летняя медсестра Меги Бакрадзе. Как утверждают врачи, у нее спустя 30 минут после прививки развился анафилактический шок. Её вакцинировали в клинике «Имеди», где, как утверждается, была и реанимация, и все необходимые медикаменты. Началось расследование этого случая.
Несмотря на случай в Ахалцихе, эксперты системы здравоохранения страны и Минздрав приняли решение продолжить процесс вакцинации, начавшийся 15 марта.
В настоящее время в Грузии прививают только британо-шведским препаратом AstraZeneca. На первом этапе в стране вакцинируют медиков, однако активность врачей довольно низкая.
С 25 марта в Грузии помимо врачей разрешено регистрироваться на вакцинацию лицам старше 65 лет.
В Израиле проходят выборы в Кнессет - четвёртые за два года
В Израиле проходят четвёртые за последние два года парламентские выборы.
По прогнозам, правая партия "Ликуд" по главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху может получить наибольшее число голосов. Но ни одна из политических сил не наберёт абсолютного большинства в Кнессете для самостоятельного формирования нового кабинета.
Эксперты не исключат вероятности проведения в ближайшем будущем пятых выборов, если результаты нынешнего голосования, как и трёх предыдущих, повлекут за собой трудные переговоры о коалиции и ничем в итоге не завершатся.
Нетаньяху, непрерывно возглавляющий правительство Израиля уже 12 лет, рассчитывает на поддержку избирателей благодаря успешным мерам по борьбе с коронавирусом в стране и восстановлению экономики в условиях пандемии. Темп вакцинации населения в Израиля называют самым быстрым в мире. Полностью привиты почти половина граждан.
Успехом для 71-летнего Нетаньяху считается также установление, при посредничестве США, дипломатических контактов с монархиями Персидского залива, а также с Суданом и Марокко.
Одновременно против политика ведётся судебное разбирательство по обвинениям в коррупции и получении взяток, что Нетаньяху отрицает. Его оппоненты полагают, что он стремится заручиться поддержкой в Кнессете, чтобы остановить уголовное преследование.
После выборов в марте прошлого года Биньямин Нетаньяху и глава партии "Кахоль-Лаван" центрист Бени Ганц провели переговоры по формированию ротационного правительства, которые успешно завершились в конце апреля. Однако позднее между Ненаньяху и Ганцем вновь возникли разногласия. Кнессет 23-го созыва был официально распущен примерно спустя 9 месяцев после последних выборов.
На 120 кресел в парламенте претендуют кандидаты от 37 партий. Главным соперником Биньямина Нетаньяху называют бывшего министра финансов Яира Лапида, который возглавляет центристскую партию "Еш атид" (Есть будущее).
COVID-19 в Грузии: 528 новых случаев, четыре пациента скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3714 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще четыре пациента.
За сутки в стране выявили 528 новых случаев коронавируса. Провели 20 903 теста: PCR-тестов – 6607, экспресс‐тестов на антиген – 14 296.
Выздоровели еще 299 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 278 178, выздоровевших – 270 668.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, суточный уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,53%, за последние 14 дней – 1,61%, за последнюю неделю – 1,82%.
Вакцинация от COVID-19 началась в Грузии 15 марта. Спустя три дня было зафиксировано тяжелое осложнение: после введения препарата компании AstraZeneca у 27-летней медсестры из города Ахалцихе, предположительно, развился анафилактический шок. 19 марта она скончалась. По данным Национального центра по контролю над заболеваниями, в Грузии вакцинировались 3843 медработника.
Готовы вакцинироваться лишь 35% граждан – опрос NDI в Грузии
Большинство граждан Грузии выступает против вакцинации от коронавируса, – свидетельствует опрос Национального демократического института США (NDI).
53% опрошенных заявили, что не хотят делать прививку, 35% – сторонники вакцинации, 12% не определились.
Среди противников вакцинации 48% заявили, что не уверены в качестве препаратов, 20% считают, что справиться с пандемией можно и без вакцины, 10% отказываются от прививки из-за проблем со здоровьем, 6% считают, что у вакцинации – «альтернативные цели», 5% в целом выступают против любой вакцинации.
Опрос был проведен методом телефонного интервью 17-24 февраля 2021 года в масштабах всей Грузии (кроме Абхазии и Южной Осетии). В опросе приняли участие 2024 человека. Полевые работы провела организация CRRC-Грузия. Погрешность результатов составляет +/– 1.4%. Исследование NDI финансируется «UK aid» при помощи правительства Великобритании.
Отметим, что исследование было проведено в феврале – до начала вакцинации в Грузии и тяжелого осложнения, вызвавшего смерть медсестры в Ахалцихе.
В прошлом опросе NDI 41% заявил, что готов вакцинироваться, а также вакцинировать своих детей, 41% опрошенных не был готов прививаться, 17% ответили – «не знаю».
Опрос NDI: «Грузинская мечта» – 23%, «Единое национальное движение» – 7%
Национальный демократический институт США (NDI) обнародовал результаты очередного исследования общественного мнения.
На вопрос, «какая партия ближе к вам по взглядам», опрошенные ответили следующим образом:
- Ни одна партия – 40%
- Грузинская мечта – 23%
- Отказ от ответа – 14%
- Не знаю – 8%
- Единое национальное движение – 7%
- Другие партии (Европейская Грузия, Гирчи-Больше свободы, Лело, Альянс патриотов, Лейбористская партия, Стратегия Агмашенебели) – 7%.
Отметим, что в декабре прошлого года рейтинг правящей партии «Грузинская мечта» в опросе NDI составлял 31%, а «Единого национального движения» – 5%.
- Опрос был проведен методом телефонного интервью 17-24 февраля 2021 года в масштабах всей Грузии (кроме Абхазии и Южной Осетии). В опросе приняли участие 2024 человека. Полевые работы провела организация CRRC-Грузия. Погрешность результатов составляет +/– 1.4%. Исследование NDI финансируется «UK aid» при помощи правительства Великобритании.
Падение курса лиры вызвало надежды на удешевление отдыха в Турции
В воскресенье Союз туроператоров Турции заявил, что туристическая индустрия страны к началу сезона будет полностью готова к приему гостей из-за рубежа. Во время пандемии курорты Турции остаются одним из доступных направлений для туристов из России, благодаря относительно мягким ограничениям на въезд. Турецкие туроператоры рассчитывают, что первые группы отдыхающих из России начнут прибывать с середины апреля. Об этом пишет Би-би-си, обращая внимание на сегодняшнюю новость о падении на 14 процентов турецкой лиры – после того как президент Реджеп Эрдоган уволил главу центрального банка Турции.
Падение курса турецкой валюты вызвало слухи о возможном удешевлении турпакетов. Однако в публикации Би-би-си приводится оценка исполнительного директора Альянса туристических агентств России Наталии Осиповой, которую она высказала агентству "РИА Новости". По её словам, большинство туроператоров заблаговременно заключают контракты, в основном в долларах, поэтому удешевление турпакетов маловероятно.
Финансисты считали уволенного Наджи Абгала ключевым специалистом, который помог поднять курс национальной турецкой лиры с исторических минимумов. Его вызвало обеспокоенность местных и иностранных инвесторов, высоко оценивавших денежно-кредитную политику центрального банка Турции.
Мировые СМИ обратили внимание на то, что отставка ударила по котировкам Стамбульской фондовой биржи. На прошлой неделе лира значительно укрепилась в результате решения уволенного главы центробанка повысить ключевую ставку на 2 процентных пункта, до 19%. Президент Турции Реджеп Эрдоган счёл, что такое повышение ставки открыло путь к росту инфляции, уровень которой в настоящее время составляет 15%.
В Колорадо 10 человек погибли в результате стрельбы в супермаркете
Нападавший задержан
В городе Боулдер в штате Колорадо в результате стрельбы в супермаркете погибли по меньшей мере 10 человек, в том числе один полицейский.
Как сообщила глава местной полиции Марис Херольд, подозреваемый взят под стражу. Американские телеканалы показали кадры, на которых видно, как полицейские выводят из здания супермаркета обнаженного по пояс человека с окровавленной ногой.
Информации о мотивах нападавшего пока нет.
Как сообщила пресс-секретарь президента США Джен Псаки, Джо Байден проинформирован о стрельбе.
Это уже второй случай массового убийства в США за неделю. В прошлый вторник в трёх массажных салонах в Атланте в штате Джорджия за короткий промежуток времени были убиты восемь человек. Среди жертв нападений - 7 женщин, 6 из них азиатского происхождения. Стрелявший – 21-летний белый мужчина. Президент США Джо Байден осудил насилие и ненависть на расовой почве в отношении жителей Соединённых Штатов азиатского происхождения.
Кахабер Сабанадзе покинул пост замминистра внутренних дел Грузии
Кахабер Сабанадзе покинул должность заместителя министра внутренних дел Грузии, которую занимал с 2017 года. Об этом он написал в социальной сети Facebook.
Комментируя сюжеты, вышедшие в эфир оппозиционных телеканалов, он подчеркнул, что «служил государству в течение многих лет и защищал закон, строгое соблюдение которого было и будет его приоритетом».
«Я считаю, что вышеуказанные факты необходимо изучить, поэтому необходимо провести тщательное и объективное расследование, которое установит истину. Ввиду вышеизложенного, в целях обеспечения доверия к процессу расследования, я покидаю должность! Думаю, это будет прецедентом для всех должностных лиц, чтобы они действовали с высоким стандартом ответственности в случае объективно возникающих в обществе вопросов. Хочу поблагодарить всех достойных полицейских, с которыми я работал на протяжении многих лет. В системе работают герои, на плечах которых стоит безопасность нашей страны, я хочу пожелать им успехов в служении своей Родине», – отметил Кахабер Сабанадзе.
На прошедших выходных оппозиционные каналы ТВ «Пирвели» и «Мтавари архи» подготовили телевизионные сюжеты, в которых фигурировал Сабанадзе. В материале «ТВ Пирвели» говорилось, что во время протеста в июне 2019 года Сабанадзе поручил сотрудникам МВД повредить технику, принадлежащую организаторам акции, чтобы помешать её проведению. «Мтавари» же показал в эфире интервью, записанное в 2019 году с позднее задержанным экс-сотрудником спецслужб. Он говорил, что ему поручали устанавливать в домах и квартирах различных лиц оборудование для скрытого наблюдения. В эфире прозвучало и голосовое сообщение – предположительно, Кахи Сабанадзе. Расследование по данным фактам пока не начато.
Сабанадзе был назначен замглавой МВД Георгием Гахария, который позднее стал премьер-министром, в феврале текущего года ушел в отставку, а накануне сообщил, что не уходит из политики.
В Сенате США пройдут слушания по вопросу Грузии
Укрепление демократии в Грузии – слушания по этому вопросу пройдут сегодня в подкомитете Сената США по европейской и региональной безопасности.
Подкомитет возглавляет сенатор Джин Шахин. На заседание подкомитета заслушают заместителей помощника госсекретаря США Джорджа Кент и Кару Макдональд, – пишет Общественный вещатель.
Ранее ситуацию в Грузии обсудили на заседании Европейского парламента. Накануне же стало известно, что представитель президента Европейского Совета Шарля Мишеля, шведский дипломат Кристиан Даниельсон вернется в Грузию, чтобы продолжить медиацию на переговорах между правительством и оппозицией.
Основатель Twitter продал свой первый твит почти за 3 млн долларов
Глава корпорации Twitter, создатель одноимённой социальной сети, Джек Дорси в понедельник сообщил, что продал на аукционе Valuables свой первый твит как невзаимозаменяемый токен (NFT).
Первый твит был написал Дорси ровно 15 лет назад – 21 марта 2006 года. Сообщается, что NFT первого твита Дорси купил гендиректор малайзийского стартапа Bridge Oracle Сина Эстави. Он заплатил чуть более 2,9 млн долларов.
Дорси перевёл деньги в биткоины (по нынешнему курсу этой криптовалюты – чуть более 50 биткоинов) и перечислил благотворительной организации Give Directly на помощь Африке. Сам твит остался на своём месте в твиттере в свободном публичном доступе.
Невзаимозаменяемые токены используются для создания проверяемого цифрового дефицита, а также подтверждения факта владения цифровыми активами и возможности их использования на нескольких платформах. NFT используются в нескольких конкретных применениях, которые требуют уникальности цифровых предметов, таких как криптоискусство, коллекционные цифровые предметы и онлайн-игры. Искусство стало одним из первых вариантов использования NFT и блокчейна в целом, так как невзаимозаменяемые токены позволяют обеспечить доказательство подлинности и факта владения цифровым искусством.
Госдепартамент США осудил обстрелы и авиаудары в Сирии
Соединенные Штаты решительно осудили осуществлённые режимом Асада артиллерийские обстрелы и российские авиаудары, в результате которых в Сирии, на западе Алеппо и Идлиба погибли мирные жители, заявил в понедельник официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.
В результате артиллерийского обстрела больницы в западном Алеппо погибло несколько пациентов, в том числе ребенок и были ранены более десятка медицинских работников. Координаты этой больницы были получены в рамках действующего под эгидой ООН механизма по разрешению конфликтов, сообщил "Голос Америки".
Российские военные провели авиаудары в Идлибе в районе границы с Турцией, в результате чего погиб один мирный житель и оказался под угрозой доступ к гуманитарной помощи. Пограничный пункт Баб-эль-Хава остается единственным переходом в Сирии, по которому ООН разрешает поставку гуманитарной помощи. Через этот участок ежемесячно получают помощь около 2,4 миллиона сирийцев.
Представитель Госдепартамента подчеркнул, что гражданские лица, гражданский медицинский персонал и медицинские учреждения, никогда не должны становиться объектом военных действий. Такие акты насилия должны прекратиться, сказал Нед Прайс, повторив призыв Вашингтона к прекращению огня всеми участниками конфликта в Сирии.
Больше новостей - в видеосюжетах Радио Свобода:
За сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 36 жителей Абхазии
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции прошли 209 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 36 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 34 человека, 15 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 11 человек оценивается как тяжелое, 17 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 25 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 8, в Гагрской ЦРБ - 10, в Ткварчельской ЦРБ - 2.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13255 человек. Зарегистрировано 209 летальных случаев. Выздоровели 12683 человека.
Глава Евросовета – Путину: Отношения ЕС – Россия находятся на спаде
Отношения между ЕС и Россией находятся на спаде, имеются разногласия по многим вопросам. Такое мнение высказал глава Европейского совета Шарль Мишель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Он состоялся в понедельник, в преддверии саммита ЕС, намеченного на 25–26 марта. На нем, как ожидается, лидеры Евросоюза обсудят стратегию отношений с Россией.
Как говорится в распространенном представительством ЕС в России сообщении, Шарль Мишель сказал Путину, что отношения «смогут изменить направление только при наличии устойчивого прогресса по таким вопросам, как выполнение Минских соглашений, прекращение гибридных и кибератак в отношении стран-членов и соблюдение прав человека». Глава Евросовета упомянул и про дело Алексея Навального, вновь призвав освободить его и расследовать его отравление.
В сообщении Кремля о телефонном разговоре Навальный не упоминается. В нем сказано, что Путин тоже охарактеризовал состояние отношений России и ЕС как неудовлетворительное, но возложил за это ответственность на «неконструктивную, порой конфронтационную линию партнеров». В сообщении Кремля говорится, что обсуждались также возможности использования российской вакцины «Спутник V», в сообщении представительства ЕС говорится, что обсуждалась пандемия коронавирусной инфекции и вакцины.
- ЕС неоднократно призывал расследовать отравление Навального, а после его ареста в России в январе 2021 года – к его освобождению. Этот вопрос поднимал и глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в ходе визита в Москву в феврале. По возвращении он констатировал, что Россия выбрала путь конфронтации с ЕС, и поддержал введение санкций против лиц, причастных к преследованию Навального. Санкции были введены против четырех руководителей силовых органов.
- Новые вспышки коронавирусной инфекции в Европе вынудили лидеров государств ЕС провести запланированный на 25–26 марта саммит в формате видеоконференции. Коронавирус будет главной темой саммита, однако обсуждаться будут и отношения с Россией.
Европейский союз впервые за 30 лет ввел санкции против Китая
Европейский союз впервые за последние 30 лет ввел санкции против Китая. Ограничительные меры объявлены в отношении четверых чиновников и одного юридического лица, которые, как считают в Брюсселе, нарушают права мусульман-уйгуров.
Великобритания, США и Канада, в координации с ЕС, также объявили о введении санкций в отношении Китая.
В течение последних месяцев правозащитники и общественные деятели в Европе все настойчивее обращали внимание на многолетние нарушения прав человека в автономном Синьцзян-Уйгурском районе. Речь идет о произвольных задержаниях, пытках и навязывании политической идеологии. Для этого, как отмечает телеканал «Евроньюс», китайские власти используют созданные в Синьцзяне «трудовые лагеря» для «перевоспитания».
Министерство иностранных дел Китая немедленно отреагировало на введение европейских санкций, заявив, что они основаны на лжи, дезинформации и являются грубым вмешательством во внутренние дела Китая. МИД КНР обвинил Европейский союз в нарушении международного права и норм межгосударственных отношений. Введение санкций названо в Пекине «подрывом отношений между Китаем и Европейским союзом.
Объявленные в Брюсселе меры стали первым подобным шагом за более чем 30 лет с тех пор, как в 1989 году Евросоюз ввел эмбарго на поставки оружия в Китай. Тогда это было ответом на кровопролитное подавление массового народного протестного выступления на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Эмбарго 1989 года на торговлю оружием с Китаем продолжает действовать до сих пор.
В Брюсселе подтверждают: Даниельсон вернется в Грузию
Президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что его представитель, шведский дипломат Кристиан Даниельсон, вернется в Грузию, чтобы продолжить медиацию на переговорах между правительством и оппозицией в Грузии.
«Подведены итоги уже достигнутого в Грузии прогресса благодаря медиации Даниельсона. Пора идти на необходимые компромиссы в интересах граждан Грузии. Посланник вернется, чтобы продолжить посредничество», - написал Шарль Мишель в социальной сети.
Как отмечает президент Евросовета, его представитель прибудет в Тбилиси до конца недели.
Вице-президент Еврокомиссии и глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, в свою очередь, призвал политиков в Грузии отказаться от поляризации. Он подчеркнул, что все политические партии в Грузии должны руководствоваться интересами страны и народа.
«Посредничество не окончено, оно будет продолжаться. Нам нужно, чтобы это продолжалось, потому что Грузия не должна находиться в условиях двусторонней поляризации, которая не позволяет правительству работать. Стране нужна стабильность, чтобы продвигаться вперед по важным реформам, которые им необходимо осуществить. Мы призываем все политические партии руководствоваться интересами страны, грузинского народа и достичь необходимого политического соглашения для решения важных задач», - заявил Жозеп Боррель.
- 12 марта в Грузию прибыл спецпредставитель главы Евросовета Шарля Мишеля, шведский дипломат Кристиан Даниельсон, который был уполномочен провести переговоры между членами правящей «Грузинской мечты» и оппозицией. Евросоюз выразил обеспокоенность политическим кризисом в Грузии, возникшим после выборов парламента 2020 года. Переговоры при посредничестве Даниельсона длились неделю. Последний раунд 18 марта продолжался более девяти часов, однако было объявлено, что стороны так и не сумели достичь соглашения. На следующий день Даниельсон вернулся в Брюссель, чтобы представить отчет Шарлю Мишелю.
- Участники встречи не раскрывают деталей переговоров с Даниельсоном. Известно лишь то, что обсуждался рамочный документ из шести пунктов, составленный при непосредственном участии Шарля Мишеля. Среди прочего в повестке значились реформа избирательной и судебной систем.
- Согласно комментариям политиков, камнем преткновения на переговорах оказались два вопроса – назначение досрочных выборов, а также освобождение председателя партии «Единое национальное движение» Ники Мелия и совладельца оппозиционного телеканала «Мтавари» Георгия Руруа, которых оппоненты властей считают политическими заключенными.
Украина возбудила уголовное дело против 23 российских артистов
Прокуратура Украины возбудила уголовное дело против 23 российских артистов, которые принимали участие в концерте по случаю открытия Крымского моста. Их обвиняют в незаконном въезде на полуостров, который украинские власти считают оккупированной территорией.
В сообщении прокуратуры не называются имена артистов, но список тех, кто участвовал в концерте, публикует украинское издание Strana.ua. Среди них – Григорий Лепс, Пелагея, Александр Маршал, Денис Майданов, Ольга Кормухина, Александр Буйнов, Дима Билан, Олег Газманов, Валерия, Жасмин, Дмитрий Харатьян, Алена Свиридова, группа «Градусы», артисты Кубанского казачьего хора и ансамбль песни и пляски Черноморского флота.
О планах строительства Крымского моста в обход материковой части Украины российские власти объявили сразу же после аннексии Крыма. Автодорожная часть моста была открыта в мае 2018 года, железнодорожная – в декабре 2019 года.
Евросоюз ввел санкции против десяти компаний и нескольких частных лиц, участвовавших в строительстве Крымского моста, в том числе – против фирмы «Стройгазмонтаж», основателем которой является приближенный к Владимиру Путину бизнесмен Аркадий Ротенберг. В России за строительство моста Ротенберг получил звание Героя Труда.
Россия аннексировала Крым по результатам референдума в 2014 году. Он был проведен вопреки законодательству Украины и после того, как полуостров взяли под контроль российские военные. Страны Запада считают это нарушением норм международного права. Москва называет присоединение полуострова «восстановлением исторической справедливости».
Болгария выслала двух российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже
Министерство иностранных дел Болгарии объявило двух дипломатов из России персонами нон грата и дало им 72 часа на то, чтобы покинуть страну, сообщает bTV со ссылкой на заявление болгарского МИД. 22 марта прокуратура Болгарии сообщила, что двое российских дипломатов вели разведывательную деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.
В посольстве России в Софии назвали решение болгарских властей «очередным безосновательным демаршем» и заявили, что он не будет способствовать дальнейшему выстраиванию конструктивного российско-болгарского диалога».
19 марта в Софии были задержаны несколько человек, граждан Болгарии, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Задержания провело контрразведывательное государственное агентство «Национальная безопасность». Один из подозреваемых пытался скрыться и мог быть задержан на автодороге из Софии в Пловдив. По данным канала bTV, для этого на выезде из крупнейшего города страны была организована поголовная проверка документов.
Двое задержанных – офицеры болгарской армии, один – бывший сотрудник контрразведки, сообщил на пресс-конференции представитель прокуратуры. По версии следствия, они были завербованы российской военной разведкой – ГРУ. Всего обвинения предъявлены шести подозреваемым, в том числе жене предполагаемого резидента российской разведки.
Одной из задач задержанных был сбор информации внутри здания министерства на темы Сирии, Нагорного Карабаха и Украины. Один из задержанных, служащий в подразделении военной разведки болгарского министерства обороны, пересчитывал деньги, предположительно полученные от вербовщика, прямо за рабочим столом.
С октября 2019 года МИД Болгарии выслал из страны восемь российских дипломатов (с учетом двух человек, объявленных персонами нон грата 22 марта). Всех их подозревали в шпионаже.
Дверь в НАТО открыта, Россия не имеет права блокировать членство Грузии – Столтенберг
Дверь в НАТО открыта, и Россия не имеет права блокировать членство Грузии в альянсе, – об этом генсек Североатлантического альянса заявил на пресс-конференции в Брюсселе. По словам Йенса Столтенберга, НАТО поддерживает стремление Грузии присоединиться к альянсу и помогает на этом пути. Генсек НАТО отметил, что он сказал об этом и премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили во время встречи несколько дней назад, – пишет Общественный вещатель.
«Дверь в НАТО открыта, и это стало ясно, когда мы приняли в альянс Черногорию и Северную Македонию всего несколько лет назад. Это означает, что НАТО готово принимать новых членов, и это не просто теория, это реальность. Это происходит, когда все члены Альянса соглашаются и когда страна-аспирант соответствует стандартам. Недавно я встретился с премьер-министром Грузии и передал то же сообщение о том, что НАТО поддерживает усилия Грузии по вступлению в НАТО. Мы поддерживаем Грузию на этом пути. В том числе поддерживая реформы и укрепление демократических институтов. Я не могу говорить от имени стран-членов НАТО, но я с нетерпением жду встречи с госсекретарем США здесь, в НАТО, и одним из вопросов, которые мы будем обсуждать, будет Россия. Россия неоднократно выразила, что имеет право блокировать вступление стран в НАТО. В последний раз мы видели это в случае Боснии и Герцеговины. Еще раз скажу, что ни одна другая страна, кроме членов НАТО и стран-претендентов, не имеет права принимать решение о вступлении той или иной страны в НАТО, и это касается и Грузии. Грузия имеет суверенное право выбирать свой путь. Никто другой не имеет права вмешиваться в этот демократический процесс», – заявил Йенс Столтенберг.
На пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь НАТО рассказал о темах, которые министры иностранных дел стран-членов Альянса обсудят в ходе двухдневной встречи 23 и 24 марта, в том числе о России. В этом контексте он также упомянул Грузию. По словам Столтенберга, Россия грубо нарушает международное право и агрессивно действует по отношению к своим соседям – Грузии и Украине. По его словам, ответственность за поведение России несет президент России.
«Отношения между Россией и НАТО долгое время были сложными. Причина этого – поведение России, которая нарушает международное право и применяет военную силу против своих соседей, Грузии и Украины. Россия также несет ответственность за агрессивные действия против стран-членов НАТО, включая кибератаки, вмешательство в наши внутриполитические процессы и так далее. Такое поведение России привело к самой большой адаптации Североатлантического союза со времен холодной войны, включая создание Сил быстрого реагирования, размещение боевых подразделений Североатлантического союза на восточном фланге НАТО и увеличение финансирования. А также укрепление усилий в области кибербезопасности и четкое осуждение поведения России, когда Россия нападает на мирных демонстрантов. В конечном итоге ответственность за поведение российского государства несет президент России Владимир Путин. Мы видели агрессивные действия, в том числе попытки убить противников, НАТО также обеспокоено сообщениями о том, что Россия установила награду за убийство военных НАТО в Афганистане. Все это недопустимое поведение», – заявил Столтенберг.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетил Брюссель и встретился с генсеком НАТО на прошлой неделе.
В Вильнюсе проходит форум с участием Тихановской, представителей США и ЕС
В Вильнюсе в понедельник проходит Форум Калиновского. Мероприятие организовано Сеймом Литвы и соратниками бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Форум приурочен к годовщине казни Викентия Константина (Кастуся) Калиновского, одной из видных фигур восстания 1863 года против Российской империи на территории нынешних Беларуси и Польши. Участники форума, среди которых представители белорусской оппозиции, стран ЕС и США, обсуждают текущую ситуацию в Беларуси и возможные пути преодоления политического кризиса в этой стране.
Прямая трансляция мероприятия:
В форуме принимают участие Светлана Тихановская, которую противники Александра Лукашенко называют легитимным представителем интересов белорусского народа, её соратники, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, посол США в Беларуси Джули Фишер, представители Европарламента и различных стран ЕС, руководители НКО, эксперты и аналитики, в том числе президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай.
Путин намерен сделать прививку от коронавируса 23 марта
Президент России Владимир Путин заявил, что намерен во вторник, 23 марта, сделать прививку от коронавируса.
«Вакцинация – это добровольный выбор каждого человека, его личное решение. Кстати говоря, я сам намерен сделать это (прививку) завтра», - сказал он в понедельник на совещании о наращивании производства вакцин от коронавируса.
Как пишет ТАСС, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин сделает прививку одной из трех российских вакцин, не раскрывая при этом, какой именно препарат выбрал президент.
«Это будет одна из трех наших вакцин. Все они хорошие и надежные», – сказал представитель Кремля.
Песков отметил, что вакцинация Путина от коронавируса не будет публичным мероприятием. Ранее Путин говорил, что не намерен «обезьянничать» и делать прививку специально перед камерами.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.