«Было бы глупостью, имея такие плодородные земли, ничего не выращивать»

В нашем традиционном опросе жители Абхазии рассказывают о своем сельскохозяйственном опыте последнего года. Кого-то пандемия подтолкнула, кто-то и раньше обрабатывал землю и выращивал разные культуры.

– Выращивали ли вы что-то в прошлом году для себя, помогло ли вам это?

Нугзар Агрба: Было бы большой глупостью, имея такие плодородные земли, ничего не выращивать, не разводить. Понимая, что пандемия свирепствует и могут быть проблемы с продовольственной программой, я в январе-феврале прошлого года подготовил свои сельскохозяйственные угодья к посадке. Посадил лук, чеснок, потом в апреле посадил кукурузу, гектар земли. Урожай был хороший. Я получил тонну хорошей кукурузы без селитры. Потом я посадил томаты, огурцы, тыквы, арбузы, дыни, кабачки. Урожай был отменный! По 40 ящиков я собрал огурцов и помидоров, арбузы, тыквы. В этом году мешают дожди, надо почистить поле, убрать от сорняков и продолжить эту работу, этот же путь. Фасоль, которую мы собрали, почти 40 килограммов было, стручковую фасоль мы тоже консервировали, кстати и помидоры, огурцы. Это нам помогло.

– Планируете посадки в этом году? Если да, то какие культуры?

Нугзар Агрба: В этом году буду все засаживать, фруктовый сад надо разбивать. И также сеять кукурузу, огурцы, помидоры, тыкву, дыни, арбузы. И уже имею определенный опыт. Я думаю, что у меня будет такой же хороший урожай, как и в прошлом году.

Виктория: Я занимаюсь огородничеством, можно сказать, всю свою жизнь. Я с детства помогала бабушке, потом это у нас стало семейной традицией. Поэтому мы не только в прошлом году занимались своим огородом, мы занимаемся каждый год для себя. Мы выращиваем зелень и овощи, практически, все представлены. Также у нас в саду фруктовые деревья. Я считаю, что это очень нужно – заниматься этим. Во-первых, это вкусно и полезно, есть свое, без химических удобрений, во-вторых, для меня это агрофитнес, и в-третьих – это очень полезно, когда ты что-то выращиваешь и создаешь. Поэтому в этом году мы обязательно будем все сажать и выращивать, а потом вкусненько кушать. И мы не используем никаких химических удобрений, только натуральные, хотя так намного сложнее. Нужно много трудиться, ухаживать за растениями, поливать их, чтобы все хорошо, с любовью выросло.

Кама: В прошлом году во время карантина у нас появилось свободное время, и мы дома решили заняться своим участком. Мы посадили огурцы, помидоры, баклажаны, перец. Огурцы и помидоры у нас выросли, а с баклажанами и перцами возникли небольшие проблемы. В этом году мы тоже планируем посадки и уже учтем ошибки прошлого года, может быть, правильно их удобрять. Если говорить о том, насколько это нам помогло, мы уверены в том, что это экологически чистые продукты, без каких-либо химикатов. Не задумываемся о том, что мы даем своим детям, потому что мы уверены, что это натуральный продукт. И хочется посоветовать всем заняться выращиванием каких-либо культур. Во-первых, это очень полезно для здоровья, вечером пойти в огород, покопать, что-то поделать, это здорово! Наш огород даже превзошел наши ожидания, если говорить об огурцах и помидорах, их было настолько много, что мы их законсервировали.

Диана: Да, в прошлом году у меня были посадки культур, всего понемногу. И помидорчиков, и огурчиков, и картошки, и зелени. Фруктов тоже было немало, поэтому все это нас, конечно, выручило. В этом году тоже планируем посадки.

– Что конкретно, какие культуры?

Диана: У нас есть небольшая теплица, круглый год у нас есть и зелень, и помидоры, и огурцы, и перец, и баклажаны, всего понемногу. Даже клубнику посадила там. Первый урожай картошки недавно собрала, поэтому да, в этом году тоже планируем всего понемногу. Очень надеемся, что все получится.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия